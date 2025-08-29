CEO da Coinbase vê bitcoin subir 800% até 2030; outras criptos tem potencial de 30.000%

Chega ao mercado a nova atualização do Memebot, robô que busca as memecoins com potencial de multiplicar os investimentos em até 300 vezes; confira

O bitcoin (BTC) pode atingir US$ 1 milhão por unidade até o fim desta década. É o que acredita Brian Armstrong, CEO da Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. O que essa valorização pode significar para as carteiras? Na manhã da última terça-feira, a criptomoeda era negociada a US$ 110 mil. Se o executivo estiver correto, uma pessoa que comprar BTC por este preço terá uma valorização de 809% em cinco anos. Entretanto, o mercado de ativos digitais pode ter potenciais muito maiores escondidos.

O que pode levar o bitcoin à cotação de US$ 1 milhão?

De acordo com o post de Armstrong, três fatores serão os principais responsáveis por elevar a cotação do bitcoin a US$ 1 milhão:

O avanço da clareza regulatória;

As reservas de criptomoedas feitas pelo governo dos Estados Unidos;

E um crescente interesse por ETFs de criptos.

Brian Armstrong é um dos nomes que reforçam a visão do bitcoin como reserva de valor mundial – e ele já afirmou em julho que essa posição poderia ser conquistada de vez pelo BTC. Em sua visão, a moeda digital pode alcançar um patamar similar ao do ouro caso o congresso norte-americano não lide com a dívida trilionária do governo.

Quais criptomoedas podem multiplicar o dinheiro investido por 300 vezes

Se a previsão de Armstrong estiver certa, o bitcoin terá uma valorização expressiva, mas ainda muito distante do potencial de transformar um investimento de RS 1 mil em até R$ 100 mil, R$ 200 mil ou R$ 300 mil. Porém, ainda existe um tipo de criptomoeda que guarda chances de altas desse tipo: as memecoins. Sim, as moedas digitais relacionadas a memes.

De olho nessas possibilidades, a Empiricus Research acaba de atualizar o Memebot, seu robô que “caça” as memecoins com potencial mais explosivo. Agora, o sistema está ajustado para buscar ativos com potencial de disparar até 30.000% – ou seja, aumentar o valor investido em até 300 vezes.

Para quem tem R$ 1 mil na conta, é possível conquistar até R$ 300 mil investindo esse valor no Memebot. Já as pessoas com R$ 3.500 para o investimento podem ver esse valor se transformar em até R$ 1 milhão.

Veja como testar o Memebot

Quando se fala em criptomoedas mais tradicionais, como bitcoin e ethereum (ETH), diferentes razões lógicas levam a valorizações extraordinárias. Com as memecoins, isso é diferente. Elas podem disparar em poucos dias, ou mesmo horas, por motivações como um hype em torno da moeda. Olhe o exemplo abaixo, em plena terça-feira (26), pouco antes das 10h, uma cripto desse tipo subia mais de 5.000% em 24 horas. Fonte: Investing.com. Retornos passados não são garantia de lucros futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor.

O potencial de alta chama atenção, mas é preciso lembrar que retornos passados em criptomoedas nunca servem de garantia para ganhos no futuro. Além disso, é difícil que um investidor sozinho consiga encontrar a próxima moeda com potencial explosivo – e, mais difícil ainda, saber a hora exata de comprar e vender o ativo. Pessoas comuns precisariam passar horas em frente ao computador estudando esse mercado e suas oscilações. É justamente para ajudar nessa jornada que a Empiricus Research oferece o Memebot.

O robô usa tecnologia avançada e inteligência artificial em busca da próxima memecoin explosiva, e ele ainda funciona de forma 100% automática. Ou seja, os investidores não precisam comprar cada um dos ativos, passar horas analisando o mercado ou saber o momento exato de comprar e vender. Basta ativar o Memebot na conta e ele realiza todas as operações de forma automatizada.

Você pode testar a ferramenta para ver como ela funciona antes de decidir se realmente vai colocar seu dinheiro nela. Clique no link abaixo para acessar.

