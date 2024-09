ChatTrade: primeiro chatbot de trade do Brasil pode gerar até R$ 217 por dia, em média

Ferramenta é semiautomatizada; investidor precisa responder 5 perguntas para a máquina começar a operar

Canva Modalidade de operação no mercado financeiro se caracteriza pelo curto prazo, com a compra e venda de ativos na Bolsa de Valores no mesmo dia



Cinco perguntas. É isso que você precisa responder para ter uma máquina operando no day trade para você. Essa é a proposta do ChatTrade Pro, primeiro chatbot de trade do país, que acaba de ser lançado em parceria com a Empiricus.

A boa notícia vai além da facilitação do processo e auxílio operacional nesse tipo de operação na Bolsa: a ferramenta pode te ajudar a buscar, em média, R$ 217,70 por dia em renda extra, de segunda a sexta-feira.

Mas, afinal, o que é o ChatTrade Pro e como ele funciona na prática? Entenda abaixo.

ChatTrade Pro: conheça a ferramenta para operar day trade com ajuda de ‘chatbot’

A ferramenta, criada pelo trader Leo Nonato, busca trabalhar justamente como um chatbot – aquela tecnologia que tem ganhado cada vez mais espaço em diferentes ramos de negócios e permite que você “converse” com a máquina respondendo algumas perguntas.

No caso do ChatTrade, as questões buscam entender suas preferências no que diz respeito à operação em day trade (saiba mais abaixo).

Essa modalidade de operação no mercado financeiro se caracteriza pelo curtíssimo prazo, com a compra e venda de ativos na Bolsa de Valores no mesmo dia. O objetivo é ganhar dinheiro a partir das flutuações de preço dos ativos nesse curto espaço de tempo, aproveitando a variação diária.

Trata-se de uma modalidade de operação que ganhou destaque nos últimos anos, conquistando adeptos – os chamados traders, que estudam o mercado e buscam aproveitar essa volatilidade do mercado para lucrar.

Esse tipo de operação, porém, exige conhecimento profundo de como o mercado funciona, capacidade analítica (para analisar gráficos, por exemplo) e de criação de estratégias, além de muita disciplina e agilidade para tomar boas decisões de forma rápida e sob pressão.

Isso sem falar no perfil psicológico do investidor: é preciso ter “cabeça fria” para não deixar as emoções tomarem conta e atrapalharem o desempenho nesse mercado. Isso porque se trata de uma modalidade de risco alto.

A ideia por trás do ChatTrade Pro é “simplificar” todo esse processo por meio do uso da tecnologia do chatbot e da realização das operações por parte do robô.

Você define os parâmetros que melhor se adequam ao seu perfil, englobando tópicos como objetivo de renda no dia e risco que está disposto a correr, para que o robô possa realizar as operações e “trabalhar” por você.

A meta de renda é de, em média, R$ 217,70 por dia.

Descubra seu perfil de investidor e comece a operar

Os chamados “robôs traders” têm despontado no mercado como opções de ferramentas para investidores com apetite ao risco – ou seja, que se interessam pela renda variável e possuem um perfil mais agressivo.

O ChatTrade Pro se encaixa nessa categoria, além de funcionar, como dito antes, como um chatbot – o que facilita o processo de definir os parâmetros que melhor se adequem aos seus desejos e objetivos.



A ferramenta também permite que você não tenha de ficar acompanhando o mercado ao longo de todo o dia, já que o robô irá “trabalhar” por você. Ou seja, outro ponto positivo é poder operar nesse mercado mesmo que você não disponha de tanto tempo, já que quem vai fazer isso é a própria ferramenta.

Contudo, vale lembrar que ganhos passados não são garantia de ganhos futuros. Além disso, como dito antes, o trading é um investimento de risco alto, já que o mercado financeiro é volátil e as operações, conforme explicado, são realizadas em curtíssimo prazo.

Desta forma, é importante que, antes de realmente entrar nesse universo, você entenda seu perfil de investidor (ou seja, se a renda variável é mesmo para você e se encaixa no seu objetivo) e tenha um valor definido para esse tipo de operação, de forma a não comprometer seu orçamento familiar.

Com isso em mente, caso você tenha perfil mais agressivo e queira utilizar o trading, o ChatTrade Pro pode te ajudar a embolsar R$ 217,70 por dia, em média.

ChatTrade Pro: veja quais são as cinco perguntas

O ChatTrade Pro funciona como uma espécie de “plugin” que deve ser baixado e instalado na plataforma de investimentos.

Após fazer o download e dar o “play” na ferramenta, para começar a usá-lo, é preciso responder às cinco perguntas abaixo que irão mapear seus objetivos:

Renda: “Quanto você gostaria de ganhar hoje?”

Ativo: “Índice brasileiro ou em dólar?”

Trades: “Quantas operações gostaria que o robô executasse?”

Risco: “Até quanto estaria disposto a perder?”

Start: “Qual horário gostaria que o robô começasse?”

A partir dessas cinco respostas, o robô irá seguir os parâmetros definidos por você e começar a realizar as operações com seu aporte inicial.

Demonstração gratuita: confira como o ChatTrade Pro funciona na prática

Para “destravar” a ferramenta que pode te ajudar a conseguir uma renda extra de, em média, R$ 217,70 por dia (de segunda a sexta-feira) sem sair de casa, basta clicar aqui ou no link abaixo.

Nesse mesmo link, é possível assistir a uma demonstração 100% gratuita do robô em ação, para entender melhor seu funcionamento.