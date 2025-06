Como funciona o copy trade? Conheça a estratégia que permite replicar as operações de profissionais de maneira automatizada

Entenda as vantagens de operar com o amparo de profissionais e conheça a ferramenta da Empiricus que tem o potencial de inovar o mercado de copy trade

A tecnologia tem mudado as formas de investir. Hoje em dia, bastam poucos cliques para que qualquer um copie as operações de traders experientes de maneira automatizada, sem precisar analisar gráficos complexos ou planilhas. Esse fenômeno é impulsionado pelo copy trade, uma prática que tem ganhado popularidade no mundo e começa a se consolidar no Brasil. Trata-se de uma alternativa que combina tecnologia, praticidade e acesso a decisões mais profissionais.

Segundo levantamento da Global Market Insights, o mercado global de social trading — que engloba o copy trade — foi avaliado em US$ 3,2 bilhões em 2024. A estimativa é que o setor continue em expansão, com um crescimento anual médio de 9% até 2034. A fintech eToro é um exemplo de como esse mercado já vem crescendo lá fora. A plataforma existe desde 2007 e, desde 2011 oferece aos investidores a possibilidade de fazer copy trade, se tornando uma empresa pioneira nessa prática.

Com mais de 38 milhões de usuários registrados em 75 países, estima-se que cerca de 1 milhão de operações são copiadas na plataforma todos os dias. Em maio deste ano, a companhia estreou na bolsa de valores americana Nasdaq, levantando quase US$ 620 milhões em seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês). A gigante da gestão de ativos, BlackRock, indicou a compra de US$ 100 milhões em ações na oferta. Atualmente, os papéis da companhia (ETOR) são negociados a cerca de US$ 63.

Por aqui, um número crescente de brasileiros têm buscado formas práticas e acessíveis de investir seu dinheiro. Nesse cenário, o mercado de copy trade vem ganhando cada vez mais relevância.

O grupo Empiricus, por exemplo, anunciou no começo do ano o lançamento de sua nova frente de tecnologia em investimentos, a Opt.me. A marca ganhou destaque ao lançar automações que replicam as operações de alguns dos maiores influenciadores do day trade no país, como André Antunes (o Scalper), André Machado (o Ogro de Wall Street), Valério Klug e Fabrício Lodi.

Só no primeiro trimestre deste ano, os 17 mil usuários habilitados na plataforma da Opt.me tiveram a chance de obter retornos de até 19% em um mês. Mas, afinal, como funciona o day trade na prática? Quais são os riscos e os benefícios de replicar aquilo que é feito por traders experientes? E como essa modalidade vem ganhando força no Brasil? Vamos responder a essas perguntas logo abaixo.

Por que o copy trade está se popularizando no Brasil?

O copy trade está se consolidando como uma porta de entrada para iniciantes no mercado, oferecendo uma forma relativamente segura e descomplicada de começar a investir. Na prática, o copy trade permite que o investidor copie as operações de outros traders em tempo real. O que o trader compra, o investidor também compra. O que ele vende, o investidor também vende.

Tudo isso sem precisar que o usuário tenha que analisar nenhum comportamento do mercado. Ou seja: mesmo quem não tem conhecimento técnico ou experiência com ações, dólar, ou outros ativos, como até mesmo as criptomoedas, tem a chance de operar nesses mercados apenas replicando o que outros traders estão fazendo.

Isso pode acontecer de três formas diferentes. No copy trade manual, o investidor realiza manualmente as operações com base nas recomendações do trader copiado. No modelo semiautomático, o investidor recebe notificações sobre as operações e pode decidir quais deseja copiar na própria conta.

Mas a principal revolução desse mercado acontece por meio do copy trade automatizado. Nesse sistema, todas as operações do trader são automaticamente replicadas na conta do investidor. Isso é possível com o uso de ferramentas capazes de espelhar as operações na conta de dezenas, centenas ou milhares de usuários ao mesmo tempo.

E é aqui que entra o papel fundamental da tecnologia e, até mesmo, da inteligência artificial – ingredientes fundamentais na construção dessas ferramentas, muitas vezes chamadas de “robôs de trading”.

Em geral, o investidor pode ajustar a quantia que deseja aplicar, e o robô faz uma adaptação proporcional. Por exemplo, se um trader compra uma ação com 10% do seu capital, a plataforma aplica a mesma porcentagem sobre o valor aplicado pelo investidor que está copiando.

Para se ter uma ideia do potencial lucrativo do copy trade, dados da ZuluTrade – uma das maiores plataformas globais de investimento – mostram que o retorno de quem replica grandes players pode superar, com folga, os ganhos do trade manual. Veja:

Como utilizar o copy trade para simplificar seus investimentos

A acessibilidade é a principal vantagem do copy trade, uma vez que investidores de todos os níveis podem replicar as operações do trader escolhido em sua conta de forma simples e rápida. Não é preciso gastar horas analisando gráficos ou o comportamento do mercado. Além disso, quem opera por meio do copy trade tira um grande peso das próprias costas: o controle emocional. Tomar decisões sob pressão, lidar com perdas e resistir à tentação de agir por impulso são fatores que costumam sabotar até boas estratégias.

Ao delegar as decisões para um trader mais experiente, o investidor se afasta da tensão diária do sobe e desce do mercado. Essa automatização das operações reduz o chamado viés comportamental, como o medo de perder (loss aversion), o excesso de confiança ou a tendência de realizar lucros cedo demais ou manter prejuízos por mais tempo do que deveria.

Também é preciso ressaltar o caráter educativo do copy trade. Ao acompanhar as operações do trader copiado, o iniciante tem a chance de observar, na prática, quais ativos são escolhidos e quais estratégias são aplicadas em diferentes cenários. Com o tempo, isso pode ajudar o investidor a entender melhor o funcionamento do mercado e até se sentir preparado para tomar suas próprias decisões.

Entenda os riscos de operar com copy trade

Como toda operação no mercado financeiro, o copy trade é mais uma modalidade que inclui riscos ao investidor. No entanto, é possível minimizá-los com escolhas conscientes ao longo do processo de investimento. É fundamental que o usuário avalie muito bem o tipo de estratégia adotada pelo trader a ser copiado e seu histórico de resultados. O drawdown, por exemplo, é um indicador que mostra quão arriscada é a estratégia de um trader.

Por meio dessa análise, é possível entender o nível de risco adotado nas operações e a consistência das estratégias. Isso ajuda a identificar se ele está de acordo ou não com o próprio perfil do investidor, que pode estar mais ou menos suscetível a perdas em busca de maiores retornos, por exemplo.

Vale lembrar também que o investidor não deve operar no day trade com uma grande parcela do capital. Esse é um investimento em renda variável, sujeito a oscilações do mercado. O investidor responsável diversifica sua carteira, com ativos de renda fixa e renda variável. Para a estratégia de copy trade, o recomendável é começar com um valor pequeno e aumentar esse aporte gradualmente, sem nunca investir um valor que não esteja disposto a perder.

O stop loss também pode ser configurado no day trade para controlar os riscos das operações. Assim o investidor estipula um limite de perdas e, assim que atingido, a plataforma executa automaticamente a venda do ativo – o que evita que o prejuízo continue aumentando. Por fim, mas não menos importante: o usuário deve escolher plataformas de investimento confiáveis, transparentes e com histórico de resultados comprovado para operar no day trade. Isso reduz significativamente o risco de golpes ou problemas operacionais ao longo das operações.

A Opt.me, por exemplo, se destaca por oferecer soluções para investidores de diferentes perfis, que realizam operações com diversos tipos de ativos do mercado e que já vêm entregando ótimos resultados neste ano.

Opt.me: a democratização do copy trade no Brasil

A Opt.me foi criada pela Empiricus para funcionar como uma frente de tecnologia em investimentos, de forma complementar ao setor de análise fundamentalista da companhia, a Empiricus Research. Seu principal objetivo é democratizar o acesso ao trading e se tornar referência no mercado brasileiro de copy trade. Para isso, ela reúne conteúdos e soluções automatizadas para aproximar investidores de todos os níveis de alguns dos maiores traders do país.

Segundo o CMO da Empiricus, Roberto Altenhofen, a nova marca preza por entregar a “solução pronta” para os clientes: a ideia é que eles possam replicar a metodologia e as ideias de traders vencedores de maneira automatizada e em poucos cliques. Apesar do pouco tempo de existência, a Opt.me já oferece soluções em diferentes mercados, como renda fixa, ações, opções e criptomoedas.

Segundo Altenhofen, o principal critério para que um trader seja parceiro da nova marca da Empiricus é o histórico comprovado e duradouro de resultados. “A Opt.me seleciona os traders bem sucedidos, que já se provaram e vivem disso, e facilita que todos os investidores interessados sigam suas recomendações”, explica.

O Ogro Copy Trade, que replica as ideias de investimento de André Machado, inclusive, alcançou o status de maior sala de copy trade do Brasil. Desde o lançamento da ferramenta, em 17 de março, até o fechamento do mercado em 23 de abril, quem seguiu a estratégia de Machado pôde capturar um retorno na casa dos 19%.

Você pode saber mais sobre as soluções oferecidas em copy trade por grandes players do mercado, em parceria com a Empiricus, acessando o canal da Opt.me no YouTube. Abaixo, confira o vídeo institucional da marca:

