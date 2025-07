Conheça a Newsco: a startup brasileira que está revolucionando a forma como as pessoas consomem notícias

Divulgação/Newsco A Newsco usa tecnologia para devolver às pessoas tempo, clareza e autonomia



Vivemos um dilema: temos mais acesso à informação do que nunca — e, ainda assim, parece cada vez mais difícil saber o que realmente importa. Em meio a feeds infinitos, polarização e excesso de estímulo, surgem duas perguntas que resumem o espírito do tempo:

“O que vale a pena saber?” e “Como me manter informado sem perder tempo?”

A Newsco, startup brasileira fundada por Gabriel Cantu (CEO) e Lucas Bastianik (CTO), nasce exatamente desse dilema: transformar a forma como consumimos informação, usando tecnologia para devolver às pessoas tempo, clareza e autonomia.

“O problema não é falta de informação. É o excesso. O que falta é contexto e curadoria.”— afirma Cantu.

Ele percebeu o esgotamento de uma geração hiperconectada, mas mal informada. Pessoas que tentam se manter atualizadas entre uma notificação e outra, mas se veem soterradas por ruído, superficialidade e distração.

Uma nova lógica para se informar

A Newsco propõe uma ruptura sutil, mas poderosa: em vez de mais do mesmo, menos ruído e mais sentido. O app funciona como um assistente inteligente de informação, que aprende com os hábitos do usuário e entrega uma experiência realmente centrada em quem consome a notícia.

A jornada começa com uma escolha: o usuário define seus interesses — como política, economia, tecnologia, meio ambiente ou ciência — e, a partir disso, recebe um feed com notícias resumidas, em texto ou áudio, com o essencial sobre o que acontece na sua cidade, no Brasil e no mundo.

E mais: a Newsco oferece um chat interativo com IA, capaz de responder perguntas sobre qualquer pauta em tempo real. Uma forma rápida e intuitiva de aprofundar os temas que mais importam.

“Não é só sobre resumir uma notícia. É entender o que ela significa para aquela pessoa, naquele momento.”— explica Bastianik.

O seu jornal, do seu jeito

Um dos diferenciais mais elogiados da Newsco é a funcionalidade “Jornal”, que permite ao usuário criar uma edição personalizada, com atualizações diárias exclusivamente sobre os temas que escolheu. A IA filtra as notícias mais relevantes daquele universo e entrega um boletim sob medida — como se o seu jornal ideal existisse e fosse feito só para você.

Leitura limpa. Informação sem distrações.

A experiência é desenhada para favorecer o foco: sem anúncios, sem notificações invasivas, sem clickbait. A interface é leve, o conteúdo é direto, e o tempo de leitura — ou de escuta — cabe na pausa do café ou na ida para o trabalho.

Trata-se de uma plataforma que valoriza a atenção como um bem escasso, e a informação como um serviço. O usuário não é bombardeado com manchetes que disputam cliques, mas respeitado com conteúdo que entrega valor real.

Tecnologia brasileira contra a sobrecarga informativa

A Newsco é uma resposta brasileira, ousada e tecnológica a um dos maiores dilemas contemporâneos: como continuar bem informado sem ser engolido pelo excesso?

Mais do que uma plataforma de notícias, ela se posiciona como um companheiro inteligente que organiza o mundo ao redor do que importa para você — com leveza, contexto e autonomia.

O app está disponível gratuitamente na App Store e no Google Play.

Descubra uma nova forma de se informar

