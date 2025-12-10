Conheça as Rotas dos Vinhos em São Paulo

Divulgação/Rota dos Vinhos Ao todo, são 86 vinícolas cadastradas nas cinco rotas e abertas à visitação



Seja nas comemorações em família, como companhia em dias frios ou nos brindes em datas especiais, o vinho tem marcado momentos importantes há gerações. As primeiras videiras do Brasil foram plantadas na Serra do Mar, na região litorânea de São Paulo, em 1532. Mais tarde, plantações também chegaram à capital paulista, na região que abriga atualmente o bairro do Tatuapé, e em Jundiaí, no interior do estado, onde a produção se expandiu com a chegada dos imigrantes europeus. Desde então, o cultivo de uvas para vinhos se espalhou pelo território brasileiro.

A proximidade afetiva com o vinho criou uma nova forma de turismo: o enoturismo. Fazendas produtoras de todo o mundo criaram roteiros especiais de visitação que mostram desde a plantação das videiras até o armazenamento e a harmonização da bebida com os alimentos.

E quem pensa que precisa ir longe para conhecer mais de perto essa cultura está enganado. Unindo a tradição do campo com a proximidade das grandes cidades, nos últimos anos o estado de São Paulo, justamente o pioneiro na produção de vinho no país, tem despontado como um dos maiores destinos de enoturismo do Brasil.

Viagens curtas separam a agitação da megalópole paulista de um cenário contrastante do interior. A alta procura por enoturismo levou o governo do estado a criar oficialmente as cinco “Rotas dos Vinhos” no ano passado, divididas entre as principais regiões produtoras.

As Rotas dos Vinhos em São Paulo

Circuito da Frutas

O Circuito das Frutas reúne municípios como Jundiaí, Itupeva e Louveira, conhecidos nacionalmente pela tradição agrícola e pela forte influência da imigração italiana. Essa herança aparece na produção de vinhos artesanais, espumantes e rótulos que valorizam uvas típicas da região, como a Niagara Branca.

Muitas vinícolas mantêm métodos manuais de cultivo e convidam o visitante a circular entre parreirais, pomares e construções históricas que resgatam a formação rural do interior paulista.

Além das vinícolas, o roteiro reúne experiências voltadas à gastronomia local: colheita de frutas, cafés coloniais, rotas de compotas e geleias, e restaurantes que destacam ingredientes cultivados na própria região.

O visitante encontra ainda museus, fazendas históricas e parques ecológicos que tornam o passeio ainda mais completo. Por isso, é um destino perfeito para famílias, casais ou grupos que desejam uma vivência autêntica no campo — próxima, acessível e integrada à natureza.

Outra vantagem é a facilidade de chegada: quem desembarca nos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos alcança a rota em pouco mais de uma hora, e quem chega por Viracopos está a menos de 40 km dos principais atrativos.

Bandeirantes

A Rota Bandeirantes, em São Roque, é uma das mais tradicionais do estado. A região abriga vinícolas premiadas internacionalmente, responsáveis por espumantes, tintos e brancos reconhecidos em concursos como Decanter e Bruxelas.

Com arquitetura inspirada nas origens da imigração italiana, muitas propriedades oferecem tours guiados, degustações harmonizadas e visitas aos vinhedos cultivados por meio da técnica da dupla poda — um marco paulista na produção de vinhos de inverno.

A cidade também se destaca pela infraestrutura completa para turistas: hospedagens charmosas, restaurantes de gastronomia regional, rotas de compras e atrativos que agradam a todas as idades.

Durante o ano, São Roque recebe festas temáticas e eventos culturais que celebram a uva, o vinho e a culinária local, reforçando o espírito acolhedor que tornou o destino um dos mais procurados pelos paulistas durante fins de semana e feriados.

Localizada a menos de 50 km da capital, a rota é extremamente acessível para quem vem de carro ou faz parada pelos aeroportos paulistas. Guarulhos está a cerca de 85 km, enquanto Congonhas oferece rotas rápidas até a região.

Alto da Mantiqueira

O Alto da Mantiqueira reúne vinícolas boutique que valorizam terroirs de altitude — mais frios, secos e propícios para uvas viníferas de alta qualidade. Em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, os visitantes podem explorar rótulos produzidos com técnicas que priorizam precisão, manejo sustentável e forte integração com o clima serrano.

A experiência em torno do vinho se soma ao charme natural da Mantiqueira: montanhas, bosques, trilhas, mirantes e uma gastronomia que mistura tradição mineira e paulista. Muitos dos tours incluem caminhadas entre parreirais, piqueniques ao ar livre e harmonizações com queijos artesanais e ingredientes sazonais.

O acesso também é facilitado para quem chega pelos aeroportos paulistas. A partir de Guarulhos ou Congonhas, o trajeto segue por estradas panorâmicas até São Bento do Sapucaí ou Campos do Jordão. Já quem desembarca em Viracopos pode subir a serra por um caminho igualmente agradável, aproveitando a viagem como parte da experiência

Serra dos Encontros – Espírito Santo do Pinhal

A Serra dos Encontros representa um dos polos mais inovadores do enoturismo paulista, com vinícolas que se tornaram referência em sustentabilidade e produção de vinhos de inverno. Espírito Santo do Pinhal combina tradição cafeeira, arquitetura histórica e clima de montanha.

As vinícolas locais investem em manejo responsável, energia renovável, reutilização de recursos naturais e cultivo que acompanha o ritmo das estações — proporcionando rótulos premiados e experiências educativas.

O visitante encontra tours completos que explicam a dupla poda, o papel do inverno na maturação das uvas e as etapas da vinificação moderna. Muitas propriedades oferecem degustações conduzidas por enólogos, passeios pelos vinhedos e harmonizações com produtos artesanais da própria região, como queijos, azeites e cafés especiais. Esse caráter didático torna a rota especialmente interessante para quem deseja entender mais sobre o universo do vinho, mesmo sem conhecimento prévio.

Localizada a aproximadamente 180 km da capital, a cidade fica a cerca de 2h30 a 3h de carro de São Paulo e também pode ser acessada a partir dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos.

Por estar próxima à divisa com Minas Gerais, a região integra outros atrativos naturais e gastronômicos, o que amplia as possibilidades para viajantes em stopover. É um destino ideal para quem busca autenticidade, contato com o campo e uma imersão nos bastidores da produção de vinhos de inverno.

Alta Mogiana

A Alta Mogiana é reconhecida nacionalmente pela excelência de seus cafés especiais — e agora também desponta como uma região de destaque no cenário dos vinhos paulistas.

As vinícolas da região oferecem experiências completas, que vão desde passeios pelos parreirais até degustações harmonizadas com cafés premiados, criando um encontro único entre duas tradições locais. Alguns produtores trabalham com gastronomia rural, eventos ao pôr do sol e visitas guiadas que explicam as mudanças no estilo de produção e o avanço do enoturismo no interior paulista. É um roteiro moderno, vibrante e ideal para quem busca descobrir novos sabores.

Ribeirão Preto conta com aeroporto próprio e recebe voos frequentes da capital paulista e de várias cidades do país, o que facilita o acesso para visitantes. A partir dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas ou Viracopos, o trajeto também é simples e bem estruturado.

Ao todo, são 86 vinícolas cadastradas nas cinco rotas e abertas à visitação, cada uma delas com uma experiência única que soma a degustação à natureza e à hospitalidade para as famílias que querem novas experiências, sendo uma opção, inclusive, para os viajantes que apenas estão fazendo um “stopover” entre um voo e outro pelo estado.

