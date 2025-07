Conheça Fernando Góes, o trader por trás da ferramenta que pode gerar lucros diários de até R$ 400

Com 25 anos de vivência no mercado financeiro, Fernando Góes desenvolve e lança sua nova ferramenta de investimento automatizado

Para alcançar a liberdade financeira com day trade, não é preciso diploma universitário, MBA ou vocabulário econômico sofisticado. No final do dia, o que importa são os resultados, o valor e a segurança que você gera para sua família. Com mais de duas décadas de experiência, Fernando Góes é um exemplo típico de profissional que “não promete nada, mas entrega tudo”. O segredo? Segundo Góes, você precisa ficar bom em uma única coisa.

Na verdade, o trader e ex-sócio da XP Investimentos, ficou extraordinário na tarefa que todo homem sonha em fazer: fazer dinheiro de qualquer lugar do mundo. Agora, em parceria com a Opt.me, frente de tecnologia da maior casa de análise financeira independente da América Latina, a Empiricus Research, Goés está lançando o mais novo projeto da sua carreira: A Tacada 2-4-6.

Seu objetivo é um só: ganhar dinheiro automaticamente para você. Isso porque o trader está prestes a lançar o seu copy trade. Esta é uma tecnologia de ponta que oferece o que o day trade há de melhor: os lucros — mais adiante mostraremos o potencial de ganhos utilizando a ferramenta.

Quem é Fernando Góes?

Góes está entre as personalidades mais conhecidas — e rebeldes — do mercado financeiro brasileiro. Sem qualquer título que o colocasse em uma posição vantajosa, ele se tornou sócio do Grupo XP e precursor do varejo de opções no Brasil. Além de conquistar posições honrosas sem qualquer tipo de diploma, o analista conquistou nada mais, nada menos, do que 40 mil alunos, dando uma oportunidade de ouro para dezenas de milhares de brasileiros aprenderem o que realmente funciona no day trade.

O grande segredo, segundo Góes, não é ter um setup milagroso, muito menos ter a melhor técnica, mas sim, um comportamento vencedor. Seus rastros deixam pistas: hoje, o trader tem mais de 360 mil seguidores no Instagram e Youtube juntos. Com espírito virtuoso e uma personalidade irreverente, o trader provou para todos um fator muito importante: é possível ganhar dinheiro na bolsa de valores sendo uma pessoa comum.

“Operar é sobre viver melhor, e não viver preso na frente do gráfico”, pontua Góes.

Agora, com o novo projeto “A Tacada 2-4-6”, ficou ainda mais acessível ter a chance de lucrar diariamente com o mercado. O trader ainda reforça:

“A gente define o trade. A automação executa o comando… e o resultado cai direto da sua conta.”

Este método mudou a vida de Fernando Góes – e também pode mudar a sua

Para que fique claro como as águas do mar de Paraty, RJ, veneradas pelo trader Fernando Góes, a proposta é muito simples: os investidores terão acesso a uma ferramenta que copia suas operações no modo automático.

O mesmo método que mudou a vida do trader e de seus sócios, agora estará na mão de qualquer brasileiro que se candidatar a uma vaga e se cadastrar no formulário de interesse.

O objetivo médio de ganhos utilizando a ferramenta é:

Fase 1 : R$ 200 por dia.

Fase 2: R$ 400 por dia.

A ferramenta é democrática. Não importa se você é dentista, médico, empreendedor, pedreiro ou balconista de supermercado, utilizando A Tacada 2–4-6, você pode obter uma fonte de renda adicional.

Detalhe: o objetivo é gerar média de R$ 200 por dia já no primeiro mês e R$ 400 por dia a partir do segundo mês.

É importante considerar que no mercado de renda variável, existem riscos que podem causar perdas ao investidor. No mundo dos investimentos, não existe garantia de lucros, e retornos passados não garantem retornos futuros.

No entanto, a meta é clara e 100% factível. Você pode entender os detalhes, clicando abaixo:

A ferramenta será lançada em breve

A partir do dia 14/07, a ferramenta será liberada para o público geral.É por esse motivo que Fernando Góes e a Opt.me estão disponibilizando um formulário para todos que têm interesse em obter uma fonte de renda automática na bolsa de valores, com um trader com mais de 25 anos de experiência.

Poucas coisas são mais prazerosas do que ganhar dinheiro enquanto você dorme, vai à academia, sai para correr no parque, vai jantar com seu cônjuge… você pode conferir o rosto de satisfação do trader em suas redes sociais. Agora, se você quiser saber como lucrar junto com ele sem precisar entender de gráficos, basta clicar no botão abaixo e fazer o seu cadastro gratuito:

