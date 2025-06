Copy trade funciona pra você? Entenda como personalizar a estratégia de acordo com seu perfil de investidor

O copy trade combina tecnologia e estratégia para que você possa investir do seu jeito, seguindo traders profissionais

O copy trade não exige que você seja um especialista — e é exatamente isso que o torna tão acessível



Para quem está dando os primeiros passos no trading, as plataformas de copy trade são uma ótima porta de entrada. Elas oferecem a oportunidade de acompanhar e replicar, de forma automática, as estratégias de traders mais experientes. Deste modo, é fácil entender porque o mercado de copy trade vem crescendo, sobretudo entre quem não tem muito tempo disponível ou conhecimento nessa área.

Por outro lado, o copy trade também traz a oportunidade de diversificar o portfólio de quem já está no mercado. Então, seja um investidor iniciante ou já experiente, será que o copy trade é para você?

Invista como um trader profissional com apenas um clique

O copy trade é uma estratégia por meio da qual o investidor replica automaticamente as operações de um trader mais experiente em tempo real. Ou seja, na prática, você não precisa realizar ordens de compra ou venda – com apenas um clique, você copia as movimentações de outro investidor.

Para isso, é necessário se cadastrar em uma plataforma de copy trade — sempre com atenção redobrada para optar por uma opção confiável, certificada e reconhecida no mercado. Na sequência, você deve escolher o trader que será copiado. Isso porque as plataformas trazem os perfis de diferentes profissionais para serem escolhidos, com histórico de performances, nível de risco, tempo de atuação, quantidade de copiadores e métricas de rentabilidade.

Em outras palavras, você seleciona o investidor cuja estratégia será copiada. Por isso, é fundamental escolher alguém com um perfil compatível com o seu, especialmente em relação ao nível de risco que você está disposto a assumir. Após escolher o profissional, o próximo passo é definir quanto do seu capital será destinado ao copy trade. É essencial também configurar um limite diário de operações, garantindo maior controle sobre os riscos.

A partir daí, basta acompanhar pela plataforma: todas as operações feitas pelo trader escolhido serão replicadas automaticamente na sua conta, de forma proporcional ao valor investido. Lembre-se de que ajustes na estratégia podem ser necessários de tempos em tempos.

Ao replicar a prática de investidores profissionais, você tem acesso a toda expertise de pessoas com conhecimentos avançados, ampliando o seu potencial de ganho. Uma boa alternativa é copiar a estratégia de traders que negociam diferentes tipos de ativos, trazendo diversificação para o portfólio e minimizando riscos.

Vale destacar que é possível fazer copy trade em diversos mercados, incluindo o de câmbio, criptomoedas, ações, commodities, índices e, até mesmo, no mercado futuro.

O copy trade é adequado para todos os tipos de investidor?

O copy trade é uma operação que inclui riscos. Ninguém acerta sempre e pode não ser fácil manter o desempenho positivo. Por isso, o sucesso obtido por traders experientes no passado não serve de garantia para resultados futuros.

Mas isso não significa que apenas investidores arrojados podem optar pelo copy trade. A escolha do profissional e da estratégia utilizada por ele pode ser personalizada para se alinhar a diferentes níveis de tolerância ao risco.

Confira a seguir as características de cada perfil de investidor e de que forma o copy trade pode se encaixar em cada um deles.

Perfil conservador

Tem como foco a segurança do capital, evitando as variações do mercado. Sendo assim, prefere investimentos com baixo risco, mesmo que a rentabilidade seja menor. Por estas peculiaridades, prefere alternativas como Tesouro Direto, CDB e fundos de renda fixa.

Mas esse investidor também encontra opções no copy trade, podendo replicar a estratégia de traders com histórico de consistência, estratégias defensivas, focadas na preservação do capital, ganhos graduais e risco baixo. Baixo nível de drawdown (queda máxima da conta), poucos ativos voláteis e stop-loss (limite de perdas) definido também são características importantes.

Perfil moderado

Tem como principal característica o equilíbrio entre segurança e rentabilidade, pela qual está disposto a aceitar algum nível de risco. Prefere investir em fundos multimercado, ações de empresas mais consolidadas e debêntures.

Como gosta de diversificação, esse investidor pode acompanhar diferentes traders, que seguem estratégias mistas, combinando renda fixa, ações e operações mais dinâmicas. O investidor tem a opção de ajustar o nível de exposição e monitorar o desempenho constantemente.

Perfil arrojado

Busca rentabilidade superior à média oferecida pelo mercado, por isso, tem alta tolerância ao risco, estando aberto às volatilidades de investimentos mais arriscados e às eventuais perdas. Tem como destaques na sua carteira as ações, criptomoedas e derivativos.

No copy trade, investidores desse perfil podem seguir traders de alta frequência ou alavancagem com potencial de retorno elevado, como aqueles que estão acostumados a operar em mercados mais voláteis e que optam por estratégias mais arrojadas. Esse perfil se beneficia da agilidade do copy trade para poder capturar oportunidades rapidamente.

Para facilitar a escolha do trader ideal para seguir, de acordo com o perfil do investidor, plataformas costumam oferecer um comparativo de performance dos traders, além de dados como o acumulado dos meses e do ano, o número de transações, a taxa de sucesso dessas transações e o número de seguidores.

Elas também atribuem uma nota ou uma avaliação de risco para cada trader. Veja exemplos abaixo:

Devido aos riscos, quem deseja entrar nesse universo deve sempre começar com pouco dinheiro, alocando uma parte do capital que não comprometa o orçamento familiar e nem a reserva de emergência.

Mas, optando por plataformas seguras e escolhendo replicar as estratégias de um trader adequado ao seu perfil, é possível diversificar a carteira com praticidade, acessar oportunidades que talvez passassem despercebidas e ganhar experiência acompanhando decisões de profissionais mais experientes por meio do copy trade.

O copy trade está crescendo no Brasil: Conheça a Opt.me

A prática do copy trade é amplamente utilizada na Ásia, Europa e Estados Unidos, mas também está crescendo no Brasil. A Opt.me, frente de tecnologia em investimentos da Empiricus, é um exemplo desse sucesso em crescimento. A Opt.me foi criada no começo deste ano com o objetivo de tornar o trading uma atividade acessível para um número cada vez maior de brasileiros.

Recursos como o copy trade oferecem a qualquer pessoa a chance de investir no mercado financeiro sem ficar limitada às opções tradicionais oferecidas pelos bancos. “Nós temos mostrado para pessoas comuns que elas podem ter uma performance semelhante a de um trader profissional, mas sem precisar dedicar sua vida a isso”, afirma Roberto Altenhofen, CMO da Empiricus Research.

A Opt.me realiza parcerias com profissionais renomados e experientes, tais como André Antunes (o Scalper), André Machado (conhecido como Ogro de Wall Street), Valério Klug e João Homem. Altenhofen explica que sua equipe leva em consideração uma série de fatores para escolher seus parceiros, mas principalmente a metodologia e o track record deles.

“A gente procura por experts que desenvolveram um jeito próprio de operar e possuem bons resultados”, diz. A Opt.me deve ser entendida como uma frente de tecnologia focada em ajudar quem deseja operar no mercado sem complicações ou mesmo terceirizar, quase que por completo, essa tarefa. “O caminho para o mercado de capitais sempre foi tortuoso, pois exige muita disciplina e educação. A beleza do nosso negócio é quebrar essas barreiras”, explica o CMO.

Ela faz isso por meio de verdadeiro hub de conteúdo — com acesso a cursos, materiais educativos e sistemas automatizados de investimento. Para se ter ideia do sucesso da Opt.me, a marca lançou mais de dez estratégias de copy trade desde o início do ano. Só nos primeiros três meses, mais de 17 mil clientes foram conquistados – com um track record de até 19% de retorno em cerca de 30 dias, gerado por uma dessas estratégias.

Seu perfil, sua estratégia: veja como investir seguindo os grandes player

O copy trade não exige que você seja um especialista — e é exatamente isso que o torna tão acessível. No entanto, isso não significa que o investidor deva agir no escuro. Entender seu próprio perfil, seu apetite por risco e seus objetivos financeiros é essencial para escolher o trader certo e tirar o máximo proveito da estratégia.

Com uma escolha bem alinhada, o copy trade pode ser uma excelente porta de entrada para o mercado financeiro. Ele une praticidade, aprendizado e diversificação, permitindo que até quem está começando invista com mais segurança e inteligência. Mais do que copiar, é uma oportunidade de evoluir como investidor.

Para saber mais sobre as soluções oferecidas em copy trade por grandes players do mercado, em parceria com a Empiricus, acesse o canal da Opt.me no YouTube. Abaixo, você confere o vídeo institucional da marca:

