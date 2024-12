Criptomoeda ‘desconhecida’ dispara e investidor lucra 800% em 5 dias: ‘ganhei a grana da minha vida’

Investidor brasileiro comprou criptomoeda indicada pela Empiricus; veja a nova aposta da casa para buscar 9.900% em até 9 meses

Imagem: Montagem Canva Pro Empiricus tem conseguido desenvolver um bom trabalho quando o assunto é identificar criptomoedas de alto potencial



Um investidor de criptoativos brasileiro está feliz da vida. Isso porque ele seguiu a recomendação de compra feita por uma casa de análise, poucas semanas atrás, e disse que conseguiu fazer “a grana da sua vida”. A criptomoeda de alto risco — mas de enorme potencial — comprada por ele valorizou 800% em apenas 5 dias.

Veja só um retrato dessa disparada da moeda:

Foi isso o que aconteceu com um investidor brasileiro seguidor de uma das principais casas de análise financeira independentes do país, a Empiricus, com equipe dedicada ao estudo de criptoativos. No final de outubro, o chefe dessa equipe, Valter Rebelo, fez uma indicação a seus seguidores:

A compra de uma moeda nova, ainda pouco conhecida pelo público geral, mas que poderia disparar até 30.000% em 10 meses.

Nem todo mundo confiou nesse potencial, é claro, mas Lucas foi um dos que seguiram a recomendação do especialista e economista formado pelo Insper. E o resultado imediato foi para lá de satisfatório:

Em só 5 dias, essa criptomoeda recomendada pelo especialista valorizou cerca de 800%. Isso significa que:

Se Lucas colocou R$ 200 nessa moeda, saiu com até R$ 1,8 mil;

Se investiu R$ 1.000, viu esse dinheiro virar até R$ 9 mil;

E se ele aportou R$ 3.000, por exemplo, ficou com até R$ 27 mil.

Não é à toa que o investidor ficou tão contente com a recomendação. Imagina o que você poderia fazer se tivesse capturado um retorno grande assim e em tão pouco tempo? Comprar um celular novo? Fazer uma viagem? Ou, ainda, reinvestir os lucros e buscar retornos ainda maiores nos próximos meses?

Por que, afinal, é preciso lembrar: o potencial dessa criptomoeda segue vivo, e ela ainda pode disparar até 30.000% ao longo dos próximos meses…

Quem agir rápido pode aproveitar uma nova oportunidade no mercado cripto

Não precisa chorar pelo leite derramado. Esse exemplo do Lucas serve só para provar como a equipe de análise de ativos digitais da Empiricus tem conseguido desenvolver um bom trabalho quando o assunto é: identificar criptomoedas de alto potencial. Isso porque essa nem foi a primeira vez que uma recomendação da casa dá tão certo. Veja mais três casos abaixo:

Em 2017, a Empiricus indicou a compra de Ethereum (ETH) , que já valorizou 772% desde então.

A moeda Solana (SOL) saltou mais de 636% desde outubro de 2023, quando foi integrada à carteira cripto da casa.

E o caso mais emblemático é o do ativo AXS , do projeto Axie Infinity, que entregou 28.000% de retorno em apenas 10 meses após sua recomendação, feita em janeiro de 2021.

É claro que, num mercado de risco como é o de criptomoedas, nenhum ganho do passado serve como garantia para lucros futuros. Mas preste atenção: a equipe de análise de criptoativos está prestes a revelar sua última aposta do ano. Trata-se de uma seleção de criptomoedas que pode entregar retorno de até 9.900% em 9 meses. Mas é preciso agir rápido caso você queira a chance de surfar todo esse potencial desde o início.

QUERO CONHECER A APOSTA PARA BUSCAR LUCROS DE ATÉ 9.900% EM 9 MESES

Entenda como você pode multiplicar seu dinheiro em até 100 vezes com essas criptomoedas

A última aposta que Valter Rebelo e sua equipe querem liberar para você tem o potencial de valorizar até 9.900% em 9 meses. Ou seja,multiplicar o seu dinheiro por até 100 vezes em menos de um ano. Isso é o mesmo que poder transformar um aporte de 500 reais, por exemplo, em até 50 mil reais. Ou ter a chance de fazer um investimento maior, de 10 mil reais, trazer até um milhão de reais para o seu patrimônio.

Como você viu nos exemplos acima, isso é totalmente possível de acontecer. As criptomoedas são ativos com maior risco — mas que, justamente por isso, têm o potencial de gerar retornos absurdos em questão de dias, semanas ou meses.

E o momento também é favorável

Você já deve ter visto que o Bitcoin (BTC) bateu a tão sonhada marca histórica dos US$ 100 mil nesta quinta-feira (5). Com isso, a maior criptomoeda do mundo já acumula mais de 128% de valorização do início do ano até agora. Mas até onde essa disparada da moeda pode ir? Para Valter Rebelo, o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer nos próximos meses. Esses são os principais gatilhos que podem alavancar o mercado cripto daqui para frente:

A entrada de diversos investidores internacionais , como empresas, bancos ou gestoras. Um exemplo é a MicroStrategy (MSTR), que detém cerca de 1,2% do total da circulação de BTC;

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos , já que ele enfatizou que o Bitcoin será um dos principais focos de atenção da economia americana a partir do ano que vem;

para a presidência dos , já que ele enfatizou que o Bitcoin será um dos principais focos de atenção da economia americana a partir do ano que vem; E indicadores, como o MVRV (Market Value to Realized Value) , que indica a proporção normalizada entre o valor de mercado atual do BTC versus o valor médio de compra do ativo (valor realizado). Historicamente, um MVRV de 7 vezes apontou regiões de topo do ciclo. No momento, o índice ainda se encontra em um patamar de 3 vezes, o que indica que há espaço para mais valorização .

Diante desse cenário, Valter Rebelo é enfático: o Bitcoin deve superar a marca de US$ 150 mil em 2025. E essas outras criptomoedas vão surfar essa onda do BTC e podem alcançar altas de até 9.900% em apenas 9 meses.

QUERO INVESTIR NAS CRIPTOMOEDAS PARA BUSCAR MULTIPLICAÇÃO DE ATÉ 100x

A última aposta da Empiricus para criptomoedas em 2024: conheça

Lucas disse que fez “a grana da sua vida” ao seguir a recomendação da Empiricus, feita menos de dois meses atrás. Agora, chegou a sua vez de conhecer as criptomoedas que a casa de análise recomenda comprar antes do ano acabar. Essa é a última aposta da Empiricus: uma seleção de criptoativos com potencial de valorizar até 9.900% em 9 meses. Para ter acesso a essa recomendação, clique no botão abaixo. Todas as informações serão enviadas para você gratuitamente.

QUERO CONHECER A APOSTA PARA BUSCAR LUCROS DE ATÉ 9.900% EM 9 MESES