Criptomoeda pequena e barata que pode disparar até 30.000% em 10 meses chama a atenção de especialista brasileiro

A partir de 28 de outubro, investidores do mercado de criptoativos terão a oportunidade de transformar um investimento de R$ 3.500 em até R$ 1 milhão. Esse é um alerta emitido por Valter Rebelo, especialista em criptomoedas da maior casa de análise financeira independente do país. Rebelo embarcará para Hong Kong, na China, onde será speaker de um evento relevante para o criptomercado. O convite foi feito pelo criador de uma das principais criptomoedas do planeta, com quem Valter se encontrou no Consensus Festival, o maior evento cripto do mundo, realizado nos Estados Unidos.

A ideia é obter informações sobre ativos específicos e dados de mercado importantes, para então revelar uma nova criptomoeda que pode disparar até 30.000% em 10 meses. “Eu fui convidado pelo criador da Chainlink, uma das maiores criptomoedas do mundo, para participar de reuniões a portas fechadas com as maiores figuras deste mercado. Donos de corretoras, donos de criptomoedas e investidores gigantes. E vou ser seus olhos e ouvidos lá”, afirma o especialista.

A ideia é que, em uma transmissão ao vivo direto de Hong Kong, Valter revele para os investidores interessados como acessar essa criptomoeda com potencial de multiplicar por até 300 vezes o dinheiro investido. O evento-revelação está marcado para o dia 28 de outubro, às 19h. Para participar, basta se cadastrar gratuitamente na lista de interessados clicando no link abaixo:

Isso já aconteceu antes… quem investiu R$ 3.500 nesta criptomoeda, pôde lucrar R$ 1 milhão em 10 meses

Embora capturar até 30.000% de valorização com só uma criptomoeda seja uma meta ousada, Rebelo está convicto de que esse é um objetivo alcançável. Isso porque esse lucro já foi possível no passado, com uma outra recomendação de sua equipe. Em janeiro de 2021*, a Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país, indicou a compra da criptomoeda Axie Infinity (AXS). Tratava-se de uma criptomoeda pequena e que ainda custava centavos de dólar. Para ser exata, ela valia cerca de US$ 0,54 em 1º de janeiro daquele ano.

Porém, devido aos fundamentos, a equipe de análise de criptoativos da casa viu espaço para que ela valesse mais. Assim, recomendou a compra aos investidores, sob a premissa de que um investimento de R$ 3.500 poderia se tornar até R$ 1 milhão ainda naquele ano.

Felizmente, a equipe de análise estava certa. Após 10 meses, em 6 de novembro, a AXS já estava sendo cotada a US$ 165,37. O mesmo que um salto de 30.524% em menos de um ano. O que possibilitou que muitas pessoas comuns se tornassem milionárias. Esses foram alguns dos depoimentos que a equipe de análise recebeu daqueles que seguiram a recomendação após a realização dos lucros:

É claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros. Além disso, vale dizer que a oportunidade descrita acima já passou. Agora, o objetivo da equipe é encontrar uma nova criptomoeda com potencial de valorização semelhante. Valter Rebelo, chefe da equipe de análise, está convencido de que uma criptomoeda que será apresentada durante o evento de Hong Kong pode proporcionar lucros parecidos com os que a AXS proporcionou no passado.

“Eu acredito ter encontrado a próxima criptomoeda que pode repetir esses retornos. Trata-se de um ativo pequeno, novo, embrionário, com alto nível de risco, mas que tem muito fundamento” – Valter Rebelo, especialista em criptoativos

Valter destaca também que, devido à oportunidade de lucros em larga escala, é preciso recordar que esse é um investimento de alto risco. Por isso, não é recomendável investir uma grande parte do seu patrimônio nesta criptomoeda. Pelo contrário, a ideia é investir quantias pequenas para ir em busca de multiplicações que podem alcançar até R$ 1 milhão. “Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você fica milionário”, explica Valter.

Se você topar correr esse tipo de risco para ter a chance de acumular um patrimônio milionário, então cadastre-se na lista de interessados no link abaixo. No dia 28 de outubro, às 19h, Valter vai reunir investidores em uma transmissão online para mostrar como acessar a criptomoeda:

Se tudo o que eu lhe disse acima faz sentido para você, então sugiro que reserve a sua vaga na transmissão online e gratuita que Valter Rebelo fará no dia 28 de outubro. Nessa data, você poderá conhecer a criptomoeda que, segundo o especialista, pode fazer um investimento de R$ 3.500 se tornarem até R$ 1 milhão em 10 meses. O equivalente a uma valorização de até 30.000% em menos de um ano.

E pode ficar despreocupado, pois a participação nesta transmissão é realmente 100% gratuita. Você não vai precisar pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise para poder assistir à transmissão completa. Portanto, sugiro que você se cadastre e garanta a sua vaga para poder acessar a criptomoeda que Valter Rebelo irá recomendar aos investidores interessados após participar do evento para o qual foi convidado em Hong Kong:

