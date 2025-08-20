Se você busca multiplicadores reais, esta seleção foi feita pra você com seis criptomoedas em pré-venda; confira agora os projetos que estão fazendo os investidores mais atentos se moverem

O mercado cripto está de volta ao centro das atenções — e com razão. Depois de um primeiro semestre marcado por alta institucional, pré-vendas milionárias e rompimentos históricos do Bitcoin, tudo indica que estamos às portas de uma nova explosão de multiplicação. Mas aqui vai o detalhe que separa quem lucra de quem apenas observa: as maiores fortunas não nascem do BTC a US$ 115 mil. Elas vêm de projetos pequenos, baratos, ainda pouco conhecidos — os que custam centavos hoje e podem valer milhões amanhã.

Se você busca multiplicadores reais, esta seleção foi feita pra você. Seis criptomoedas em pré-venda, com preços irrisórios e propostas explosivas. E o melhor: ainda dá tempo de entrar. Mas o timing é apertado. Vamos direto ao ponto. Sem enrolação. Confira agora os 6 projetos que estão fazendo os investidores mais atentos se moverem.

Top 7 criptomoedas que custam centavos e podem render milhões

Bitcoin Hyper — Layer 2 do BTC com staking e ecossistema completo

MaxiDoge — Memecoin alucinada com marketing agressivo

Token6900 — Meme demente com tokenomics deflacionária

Snorter — Bot sniper para trading direto no Telegram

Best Wallet — Superapp DeFi com app funcional e quase US$ 15M arrecadados

Wall Street Pepe — A memecoin que declarou guerra ao mercado

SUBBD — A plataforma Web3 para criadores de conteúdo com IA

Bitcoin Hyper — A Layer-2 que transforma o BTC em máquina de DeFi

A primeira da lista é, de longe, uma das mais ambiciosas — e promissoras. O Bitcoin Hyper (HYPER) é o primeiro projeto de camada 2 do Bitcoin que entrega rollups com velocidade comparável à Solana, mas com a segurança do BTC. O token funciona como a base de um ecossistema completo: staking, pagamentos, dApps, memecoins e NFTs — tudo ancorado diretamente na rede Bitcoin.

Preço atual: US$ 0,012755

Total arrecadado: US$ 10,6 milhões+

Com uma base técnica sólida e um diferencial brutal (execução real da Solana Virtual Machine sobre a rede BTC), o HYPER já virou aposta de baleias e analistas. E mais: o staking inicial oferece APY de até 103%, e a pré-venda já se aproxima do hard cap. Oportunidade rara de pegar uma nova Ethereum — só que dentro do Bitcoin.

Por que o HYPER está explodindo:

Primeira Layer-2 funcional sobre a rede Bitcoin com suporte a dApps

Staking com APY inicial de 103%

Integração com tokens, NFTs e DeFi, tudo dentro do BTC

Token ainda a preço centavo, com roadmap agressivo e entrega ativa

MaxiDoge — A memecoin insana que já começou a viralizar

Se Dogecoin e Shiba Inu te ensinaram algo, é isso: quem entra cedo nas memecoins certas, lucra pesado. E o MaxiDoge está com todos os ingredientes da próxima explosão viral. Visual provocador, comunidade degen, alavancagem de narrativa extrema (1000x) e uma estética que mistura ironia, memes e estratégia de mercado. É a nova estrela das pré-vendas para quem não tem medo de multiplicar alto.

Preço atual: US$ 0.000253

Total arrecadado: US$ 1,25 milhão+

Além disso, o projeto oferece staking com APY variável, foco total em viralidade, e mais de 25% do fundo da pré-venda vai para marketing pesado. Isso significa uma coisa: o token vai aparecer em todos os lugares. Quem perdeu Dogecoin e Shiba, sabe: essa é a segunda chance.

Token6900 — Delírio, ironia e uma estratégia deflacionária brutal

Se existe um projeto que desafia todas as regras — e, justamente por isso, chama atenção — é o Token6900. Com visual retrô inspirado em memes old school, o projeto mistura estética nonsense com uma tokenomics afiada. Mas não se engane pelo visual caótico. Por trás da loucura, há uma lógica: tokenomics deflacionária, hard cap limitado e narrativa provocadora.

Preço atual: US$ 0,007025

Total arrecadado: US$ 2,25 milhões+

A pré-venda é toda baseada na cultura cripto raiz, com foco em comunidade e engajamento. E mais: a liquidez da vibe (sim, essa é a lógica deles) está colocando o $6900 no radar dos early adopters que já viram essa história antes — e sabem como ela costuma terminar.

É bizarro, é brilhante. E pode ser altamente lucrativo.

Snorter — O sniper das memecoins direto no Telegram

Imagine misturar memecoin com ferramenta real de trading. Agora coloque tudo isso dentro de um bot que roda direto no Telegram — e voilà: você tem o Snorter, um dos projetos mais inusitados e funcionais desta lista. Com foco total em eficiência, o Snorter permite snipes e swaps automáticos, com integração direta via Telegram. É feito para quem vive de oportunidades e não perde tempo.

Preço atual: US$ 0,1017

Total arrecadado: US$ 2,76 milhões+

E mais: o projeto já funciona na rede Solana, mas se prepara para expansão multi-chain, alcançando Ethereum, BNB, Polygon e Base. Um sniper completo, com cara de meme e base sólida de utility.

Memecoin com ferramenta real = multiplicador com tração.

Best Wallet — O superapp DeFi da nova geração

Diferente dos tokens anteriores, o token Best Wallet não aposta no hype das memecoins. Aqui, o foco é infraestrutura. É a tentativa mais séria de criar um superapp de DeFi, com funções como carteira multi-chain, staking, cashback, launchpad, NFT marketplace e muito mais. É o tipo de projeto que não viraliza com memes, mas cresce silenciosamente — e entrega valor de longo prazo com base sólida.

Preço atual: US$ 0,025495

Total arrecadado: US$ 14,95 milhões+

O token BEST é a chave de acesso a todas as vantagens do app: taxas reduzidas, acesso antecipado a projetos, cashback em cripto e recursos exclusivos. Se você busca uma aposta mais técnica e robusta, essa é a escolha. Infraestrutura real. App pronto. Usuários reais. Potencial brutal.

Wall Street Pepe — A memecoin que declarou guerra ao mercado

O exército $WEPE está em marcha — e agora ele avança sobre a Solana. Depois de conquistar espaço no Ethereum, o Wall Street Pepe decidiu escalar sua operação e lançar o token na rede Solana, unificando sua narrativa e estratégia em duas blockchains. A proposta? Ser a melhor moeda meme da Solana em 2025, com marketing agressivo, narrativa de guerra e recompensas para os mais engajados.

Preço atual: US$0,0001

Oferta total (ETH + SOL): 200 bilhões de tokens

Cada compra de $WEPE (SOL) provoca a queima de tokens $WEPE (ETH), reduzindo a oferta total. Ou seja, mesmo com expansão multichain, o supply continua afunilando — o que só aumenta o potencial de valorização.

Por que o exército WEPE está ganhando força:

Estratégia de queima dupla: compra em SOL queima supply na ETH

Roadmap gamificado com missões, NFTs e recompensas por engajamento

Narrativa viral e estética 100% alinhada com cultura meme cripto

Comunidade ativa no Telegram e campanhas de marketing de guerrilha em andamento

SUBBD — A plataforma Web3 para criadores de conteúdo com IA

O SUBBD ($SUBBD) quer ser o “hub” de criadores de conteúdo na Web3: assinatura de conteúdos, pagamentos através de criptomoedas e ferramentas de IA para fotos, vídeos e até conteúdos ao vivo. Em um mercado avaliado em mais de US$ 85 bilhões, o ecossistema SUBBD já conta com mais de 2.000 criadores de conteúdo e 250 milhões de seguidores. Com isso, a tokenização da plataforma e a pré-venda em andamento atuam como verdadeiros catalisadores para o projeto, que pode multiplicar 100x ainda este ano.

Preço atual: US$0,056225

Oferta total: 1 bilhão de tokens

O projeto foi auditado pela SolidProof e Coinsult, e a pré-venda já arrecadou mais de US$ 1 milhão. Além disso, holders do token terão acesso VIP a conteúdos exclusivos, descontos e ferramentas de IA antes do grande público.

A oportunidade está na janela — e ela está se fechando rápido

Todos os projetos acima têm algo em comum: estão em pré-venda. Isso significa preços baixos, bônus, escassez programada e o maior potencial de multiplicação do mercado. Cada fase de pré-venda é um degrau: o preço sobe, os tokens se esgotam e quem entrou cedo, lucra mais. E todos esses projetos estão em contagem regressiva para a próxima etapa, antes de surgirem em uma corretora de criptomoedas. Se você esperar, vai pagar mais caro. Ou pior: pode ficar de fora.

Resumo dos multiplicadores com maior tração hoje:

Bitcoin Hyper — Layer 2 do BTC com staking e ecossistema completo

MaxiDoge — Memecoin alucinada com marketing agressivo

Token6900 — Meme demente com tokenomics deflacionária

Snorter — Bot sniper para trading direto no Telegram

Best Wallet — Superapp DeFi com app funcional e quase US$ 15M arrecadados

Wall Street Pepe — A memecoin que declarou guerra ao mercado

SUBBD — A plataforma Web3 para criadores de conteúdo com IA

Todos com preços centavos. Todos com potencial real de milhões. A decisão é sua. Garanta sua posição agora antes que os preços disparem!

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.