Em alta, veículos híbridos geram aumento da infraestrutura de recarga e corrida por tecnologia e praticidade

Segundo a Fenabrave, a liderança do mercado de híbridos é da BYD, que oferece soluções portáteis de recarga, facilitando a vida dos clientes

Divulgação/BYD Híbridos atraem o público pela eficiência no consumo e por poluir menos



Ganhando as ruas em ritmo acelerado, os carros híbridos têm assumido, cada vez mais, um papel de protagonismo na transformação das ruas brasileiras. Dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) comprovam: somente em junho de 2025 foram emplacados 15.421 híbridos no país, alta de 67,55% em comparação com o mesmo período no ano passado. Na vanguarda dessa transição, está a BYD, que lidera os emplacamentos da categoria, com 23.739 unidades vendidas no primeiro semestre, ou seja, mais de 28.76% de participação. Um a cada três carros.

Os híbridos atraem o público pela eficiência no consumo e por poluir menos. Apelam ao bolso e à consciência por um planeta melhor. Pela lei do mercado, deu o óbvio: os excelentes números da BYD provocaram o aumento da demanda por carregadores, o que fez com que surgissem mais players neste segmento e, assim, uma crescente infraestrutura. É um ciclo virtuoso, que torna o carro veículo híbrido ainda mais atrativo para o brasileiro.

A BYD, greentech referência em tecnologia limpa, oferece aos seus clientes o carregador portátil na compra de um veículo híbrido plug-in da marca — um carregador prático e uma alternativa flexível, que pode ser guardada no porta-malas. O dispositivo é compatível com rede elétrica de 220V e plugue de 20 amperes. A ideia é oferecer ao motorista mais autonomia para encontrar o local e o momento convenientes para a recarga, mesmo longe de casa ou do trabalho.

Além do carregador portátil, outra opção é o wallbox, carregador de parede que pode ser instalado na garagem de casa ou no trabalho. Nesse caso, basta conectar o cabo no veículo. O sistema oferece ainda a possibilidade de programar novas recargas, permitindo ao usuário se preparar para os horários de menor custo da energia elétrica, por exemplo.

São mudanças importantes na rotina de quem quer entrar para um grupo que só cresce: o de brasileiros que querem antecipar o futuro para agora. É essencial facilitar a transição de décadas de idas constantes ao posto de gasolina para visitas cada vez mais espaçadas com a tecnologia híbrida. Quando vem a alegria de constatar a economia no bolso, aí não tem mais volta. A nova era da mobilidade urbana, com toda a tecnologia que a BYD traz, não consegue dar ré.

