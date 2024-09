Empresário gaúcho se compromete a ajudar qualquer pessoa a buscar até R$ 500 mil em até 18 meses – termo foi assinado em cartório

Com o seu método de investimento, Lerry Granville já formou mais de 60 milionários no Brasil

Arquivo pessoal/Granville Retornos passados não são garantia de lucros futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor



“R$ 500 mil reais em até 18 meses”: esse é o objetivo proposto por Lerry Granville, empresário multimilionário do Rio Grande do Sul. Ele tem tanta convicção de que pode dar andamento a esse projeto que firmou seu compromisso com um termo assinado em cartório. Granville já trabalhou como servente de pedreiro e, durante uma época de sua vida, esteve afogado em dívidas que ele não poderia pagar. Depois de quase perder tudo para o banco, sua saída foi buscar conhecimento em um mercado ainda pouco explorado pela grande massa, mas muito utilizado pelos ricos para aumento de patrimônio.

Resultado: o empresário saiu do sufoco das dívidas e acumulou um patrimônio milionário em relativamente pouco tempo. Tudo isso utilizando um método ainda desconhecido pela grande massa, porém, extremamente poderoso no quesito multiplicação patrimonial. Graças ao resultado impressionante e sua evidente mudança de vida, Granville se viu no dever de ajudar outras pessoas a buscarem sair da miséria e atingir a tão merecida riqueza usando uma técnica simples, porém pouco difundida ainda no Brasil.

GRATUITO: QUERO CONHECER A TÉCNICA E BUSCAR ATÉ R$ 500 MIL EM 18 MESES

O Caminho do Milhão: conheça o método que já fez 63 novos milionários nos últimos meses

Seus alunos que o digam. Para ficar milionário, é necessário dar os primeiros passos e escolher um bom mercado ‘anti crise’ para investir.

Nos últimos meses, 63 alunos do empresário ficaram milionários aplicando sua estratégia no mercado de imóveis. Eles seguiram seus conselhos e suas indicações para que caminhassem rumo ao milhão. De forma geral, a espinha dorsal do método consiste em encontrar casas e apartamentos em ótimas condições – aqueles imóveis que os bancos querem vender rápido para ter liquidez, e conseguir descontos de até 50% ou, em alguns casos, de até 80%.

Após conseguir receber a chave do imóvel pagando uma pequena parcela do seu valor real, você pode revendê-lo pelo preço cheio, lucrando dezenas de milhares de reais em uma só tacada. Claro, este é apenas o modo ‘grosso’ de explicar o método multimilionário. No entanto, não tem nada de mirabolante na técnica. Na verdade, é bem simples.

Veja só o caso de Luís Henrique. Ele já até está em busca do seu segundo milhão em pouco tempo, após seguir o método de Granville:

Este casal chegou a lucrar mais de meio milhão com imóveis:

Você deve ter consciência que retornos passados não garantem retornos futuros e, como qualquer investimento, investir em imóveis inclui riscos. Principalmente se você não tiver conhecimento e técnica para aproveitar as melhores oportunidades. É exatamente por esse motivo que você deve considerar o uso de um método bem fundamentado e validado, como o de Granville, para começar também o seu caminho rumo ao milhão.

QUERO COMEÇAR O MEU CAMINHO DO MILHÃO

Campanha é aberta e candidatos podem se manifestar para buscar R$ 500 mil em até 18 meses

Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer pagar o preço. Neste caso, estou falando apenas de força de vontade. Se você tem essa habilidade, você é um forte candidato ao projeto do empresário. O objetivo de Lerry com este grupo é formar os próximos brasileiros “meio-milionários” nos próximos 18 meses. Ou seja: brasileiros que terão R$ 500 mil na conta. Ele irá selecionar voluntários que desejam sair do analfabetismo do investimento – que não sabem investir – para ensinar ‘o caminho das pedras’, mesmo que o sujeito não tenha dinheiro algum. Ele está tão convicto de sua proposta que registrou um documento no cartório oficial de notas para assegurar aos candidatos que a promessa, não só é atingível, como totalmente factível.

“Eu trabalhei duro para chegar onde cheguei até agora. Eu não arriscaria tudo isso por algo que eu não posso cumprir. Se eu estou te falando que eu posso cumprir, é porque eu realmente posso” – Lerry Granville

A campanha que irá selecionar os próximos candidatos está aberta em parceria com a Empiricus Research – a maior casa de análise financeira independente do país. Basicamente, para que você seja selecionado, você deve ser uma pessoa esforçada e, também, deve ter uma conexão estável à internet. Além disso, é preciso saber que esse tipo de investimento inclui riscos – como qualquer outro – e que os ganhos do passado não garantem lucros no futuro. Com esses pré-requisitos, bem básicos, você já pode fazer parte do próximo grupo de voluntários que irão seguir a estratégia de Lerry Granville.

QUERO ME CANDIDATAR A SER UM DOS ‘MEIO-MILIONÁRIOS’ COM IMÓVEIS EM ATÉ 18 MESES

Veja como participar do treinamento gratuito do empresário

Entre os dias 2 e 10 de setembro, o próprio Lerry Granville irá ministrar um treinamento gratuito para ensinar os detalhes da sua estratégia. O objetivo desta série é explicar os detalhes do método responsável por formar 63 novos milionários nos últimos meses. Essas pessoas começaram com pouco (ou quase nada) de investimento inicial. São pessoas sem nenhuma experiência prévia no mercado de imóveis e com garra suficiente para ir atrás dos seus objetivos financeiros. Se for do seu interesse fazer parte desse grupo de candidatos que receberão um plano prático em mãos, para buscar meio milhão de reais nos próximos 18 meses, você deve se inscrever imediatamente.

Para reservar sua vaga no treinamento, basta clicar no botão abaixo:

INSCRIÇÃO GRATUITA: QUERO CONHECER O MÉTODO QUE PODE ME FAZER ACUMULAR R$ 500 MIL EM ATÉ 18 MESES