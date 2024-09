Empresário que já ajudou a formar 63 brasileiros milionários lança novo projeto; meta é até R$ 500 mil

Lerry Granville já foi servente de pedreiro e criou uma metodologia capaz de gerar fortunas no mercado imobiliário; entenda

Arquivo pessoal Granville Brasileiros conseguiram ganhar dinheiro com o plano de Lerry Granville



Um empresário brasileiro quer ajudar qualquer brasileiro a buscar 500 mil reais em dinheiro na conta bancária. De acordo com ele, a ideia é alcançar a quantia em até 18 meses. O empresário em questão é Lerry Granville, que atua no mercado imobiliário há muitos anos. Dentro desse mercado, Granville não só mudou completamente de vida como também desenvolveu um método que já formou 63 milionários nos últimos anos. Mais do que isso: Granville ensinou esse método para várias pessoas ao longo dos últimos anos — e 63 dessas pessoas também conseguiram atingir o status de milionário em relativamente pouco tempo.

Por isso, depois de obter resultados tão satisfatórios, Granville se sente confortável para assinar um termo de compromisso em cartório com a proposta de ajudar a gerar R$ 500 mil na conta bancária de qualquer brasileiro. Trata-se de uma meta ousada — mas o empresário tem todo o histórico e experiência necessários para poder fazer isso acontecer — e tudo em apenas 18 meses. Segundo ele, realmente qualquer brasileiro pode participar desse projeto e buscar atingir o valor. Basta ter a disposição e capacidade para replicar a metodologia.

Veja como funciona o plano com objetivo de gerar até R$ 500 mil em até 18 meses

A primeira coisa que você precisa saber sobre esse método é que ele foi testado e validado dezenas de vezes nos últimos anos. Pra começar, esse método foi criado e testado pelo próprio Lerry Granville. Foi o que ele fez para construir o próprio patrimônio nesse mercado. Caso você não saiba, esse era Lerry Granville há alguns anos:

Nesse momento de sua vida, Granville tinha cerca de 24 anos e estava atolado em dívidas. Sua empresa de informática havia ido à falência e até mesmo seu apartamento chegou a ir a leilão. Depois de desenvolver e aprimorar sua metodologia, Granville:

Investiu em mais de 300 imóveis;

Criou várias empresas em diferentes segmentos, todas com faturamento na casa dos milhões;

Pegou na mão de pessoas comuns, ensinou sua metodologia e formou 63 milionários nos últimos anos.

Esses brasileiros conseguiram ganhar dinheiro com o plano de Lerry Granville

Pessoas como o Abel Dias, por exemplo. Ele seguiu o mesmo plano que você vai seguir e conseguiu acumular mais de R$ 500 mil.

O Luis Henrique foi além. Ele seguiu o mesmo plano, mas conseguiu escalar seus ganhos para R$ 1.164.000.

Claro que esse investimento envolve riscos e que os ganhos passados não garantem lucros futuros. Além disso, você não vai começar ganhando valores como esses. A metodologia, por mais que esteja validada, exige tempo e dedicação. Você pode começar com ganhos menores, como o desse investidor que conseguiu seus primeiros R$ 50 mil.

O que importa é que essa é uma oportunidade de multiplicação de patrimônio com muito mais potencial do que um emprego convencional.

E agora, a mesma coisa pode acontecer com você. Granville assinou um termo em cartório, tamanho o seu compromisso em te ajudar a buscar R$ 500 mil em até 18 meses. E ele vai apresentar esse plano em uma série de 4 aulas gratuitas.

“500 mil reais em até 18 meses é, sim, uma meta conservadora. Nós podemos chegar lá juntos. Tudo que você precisa fazer é seguir o plano que vai ser apresentado para você a partir do dia 2 de setembro”, declara o empresário.

