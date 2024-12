Fora de campo, Neymar investe R$ 230 mil em criptomoeda que pode ajudar a transformar R$ 1 mil em até R$ 100 mil nos próximos 9 meses

Craque mira em ativo com potencial explosivo, que já registrou alta de 130.000% no passado e que pode ajudar a multiplicar dinheiro por até 9.900% em 9 meses, segundo especialista

Afastado dos estádios devido a sua última lesão, há dúvidas sobre o futuro do Neymar no Mundial de Clubes da FIFA. Afinal, o contrato do jogador brasileiro com o Al Hilal termina em junho de 2025, enquanto o torneio se estende até 13 de julho. Nesse cenário, a FIFA vai permitir extensões contratuais temporárias para a disputa. Assim, se o camisa 10 e o clube saudita optarem por essa solução, a participação do craque ainda pode se concretizar. No entanto, ainda que fora de campo, o “Menino Ney” segue emplacando grandes lances.

De acordo com a plataforma Arkham Intelligence, que consegue rastrear a movimentação das figuras mais famosas do mundo no mercado das criptomoedas, Neymar investiu cerca de R$ 230 mil em uma criptomoeda que tem grande potencial de valorização para os próximos meses — e não é Bitcoin (BTC).

Trata-se de um ativo digital que entregou 130.655% de valorização desde sua criação. Ou seja, quem investiu apenas R$ 765 nessa criptomoeda quando ela foi criada, hoje, tem mais de R$ 1 milhão de reais na conta.

Para se ter uma ideia, dados da Arkham Intelligence revelam que 57% do portfólio em criptomoedas de Neymar é composto apenas por esse ativo — e isso não é por acaso.

De acordo com Valter Rebelo, head de Ativos Alternativos da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira do Brasil, essa criptomoeda faz parte de uma lista de ativos que pode disparar 9.900% nos próximos 9 meses e multiplicar o patrimônio investido por 100 vezes nesse período.

Em outras palavras, esse grupo de moedas têm o potencial de fazer o investidor começar com R$ 1 mil e terminar com R$ 100 mil na conta.

O mercado de criptomoedas é conhecido pela capacidade de entregar ganhos exponenciais para seus investidores.

Mas o segredo para surfar lucros de tal magnitude não consiste apenas em “comprar na baixa e vender na alta”. Você também precisa investir nas criptomoedas certas, isto é, escolher aquelas que podem te fornecer as maiores valorizações, que vão muito além do Bitcoin.

E dentre as mais de 16 mil criptos existentes, conforme mostra a plataforma Coin Gecko, Valter Rebelo identificou aquelas com o potencial de te fazer começar com R$ 1 mil e ir em busca de R$ 100 mil nos próximos 9 meses (9.900% de alta).

O potencial desse grupo de ativos é tão grande que o especialista diz ser sua “última aposta” nesse mercado. Não é à toa que o Neymar já está “investindo pesado” em um dos ativos dessa lista…

Se você quiser ter acesso à lista completa dos criptoativos que podem explodir nos próximos 9 meses, agora é a sua chance. Isso porque Valter Rebelo vai disponibilizá-la para que os brasileiros interessados consigam comprar os ativos ainda antes de 2024 acabar.

Lucro de 28.000% em 10 meses: quem ouviu a Empiricus no passado teve a chance de enriquecer

O departamento de Ativos Alternativos da Empiricus Research, que hoje é chefiado por Valter Rebelo, atua na cobertura de criptomoedas há sete anos. E ao longo desse período, quem seguiu os alertas de compra e venda da casa conseguiu enriquecer.

Para se ter ideia, a casa de análise indicou Ethereum (ETH) em 27/11/2017, quando a cripto ainda era um projeto pequeno e desconhecido. Desde então, o ativo chegou a entregar mais de 879% para seus investidores.

Mas há acertos ainda mais surpreendentes. Por exemplo, em janeiro de 2021, o departamento de análise conseguiu indicar a compra da criptomoeda AXS enquanto ela ainda custava cerca de 50 centavos de dólar.

Dez meses depois, AXS já valia 169 dólares — uma valorização de 28.000% —- e quem investiu R$ 3.500 nesse ativo ficou milionário.

Veja alguns depoimentos dos felizardos que seguiram a recomendação:

E acertos como esse continuam acontecendo:

O último deles ocorreu agora em outubro, quando Valter Rebelo recomendou um ativo minúsculo e fora do radar, que valia cerca de 5 dólares.

Menos de 30 dias depois, a moeda alcançou sua máxima de US$ 73,12, valorizando 1.303% em menos de um mês.

Quem comprou, lucrou. Uma quantia de R$ 500 foi capaz de se transformar em até R$ 7.015 nesse período. Já R$ 1.000 investidos nessa moeda puderam se transformar em até R$ 14.030 em menos de um mês.

E quem arriscou colocar uma quantia ainda maior, teve a chance de fazer fortuna. Foi o caso da Rafaella, que acumulou R$ 450 mil em 5 dias. Veja:

Já esse outro investidor conseguiu um ano de salário em apenas 5 dias:

É claro que investimentos em ativos digitais envolvem riscos e retornos passados não são garantia de retornos futuros. As criptomoedas também são um instrumento volátil, ou seja, o indicado é investir apenas um dinheiro que não faça tanta falta em casos de perdas.

Mas é como Valter Rebelo explica: “se der errado, você perde pouco. Se der certo, você pode ficar rico”.

Como você viu acima, quem seguiu as indicações da Empiricus no passado teve a chance de lucrar. Agora, você tem uma nova — e talvez, última — oportunidade de buscar enriquecer.

