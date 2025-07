Ganhar como um trader profissional sem precisar viver como um? Conheça a estratégia automatizada que torna isso possível

Ferramenta inédita permite buscar média de até R$ 400 por dia replicando os ganhos de traders profissionais; entenda

magem: Canva / Montagem: Bruna Martins Com sua nova ferramenta automatizada, a Tacada 2-4-6, traders não precisarão mais sacrificar tempo para buscar lucros



Para muitos brasileiros, o dia a dia é marcado por correria, contas no limite e pouco espaço para respirar. Nesse contexto, o day trade se destaca como uma alternativa para quem busca uma chance de reforçar o orçamento de forma ágil. Afinal, tratam-se de operações com potencial de lucros diários, ao contrário de outros investimentos que exigem meses ou até mesmo anos para alcançar bons rendimentos.

Para quem sonha pagar contas com mais tranquilidade, realizar projetos pessoais ou simplesmente aumentar o patrimônio, essa pode ser uma estratégia promissora. Mas há uma barreira real: o tempo.

Operar exige dedicação. Analisar gráficos, acompanhar notícias, executar ordens e monitorar o mercado consome horas preciosas do dia — muitas vezes, além do expediente tradicional. E é justamente para quem vive essa rotina apertada que Fernando Góes, trader com mais de 25 anos de experiência, apresenta uma alternativa.

Com sua nova ferramenta automatizada, a Tacada 2-4-6, traders não precisarão mais sacrificar tempo para buscar lucros de até R$ 400, na média, por dia.

Ferramenta busca lucros diários de até R$ 400, na média

Fernando Góes é um dos veteranos no mercado financeiro com mais de 25 anos de experiência — mas continua sendo um dos mais inovadores. Com o projeto A Grande Tacada, ele já deu a oportunidade a mais de 50 mil alunos mudarem a vida financeira. Agora, ele está à frente do maior lançamento de sua carreira: algo que tem o potencial de transformar a rotina e a forma de operar dos traders. O projeto Tacada 2-4-6 surge como a evolução de sua estratégia, em uma ferramenta 100% automatizada.

Criada em parceria com a Opt.me, frente de tecnologia da Empiricus, a maior casa de análises financeiras da América Latina e sócia do BTG Pactual, a ferramenta permite que qualquer pessoa replique os trades definidos por Góes diretamente em sua corretora.

O funcionamento é bem simples: o time de especialistas define os contratos e executa as operações, e todo o resultado cai direto na conta de seus usuários — sem nenhum trabalho operacional.

A única ação necessária é a configuração inicial da ferramenta. Depois disso, o sistema faz o trabalho de forma automática. Assim, é possível manter a rotina. O que muda é a possibilidade de ver dinheiro caindo entrando na conta, mesmo sem dedicar horas ao mercado.

“Operar é sobre viver melhor, e não ficar preso na frente do gráfico”, afirma Góes; veja como funciona a Tacada 2-4-6

A estrutura da estratégia combina três pilares de análise que unem as expertises de Góes e seus sócios, permitindo decisões mais embasadas a cada operação:

Fernando Góes é responsável pela análise gráfica

Zé Góes traz a visão macroecônomica do mercado;

macroecônomica Luck Salim completa o trio com a leitura de fluxo de ordens.

Já o nome Tacada 2-4-6 vem do número de contratos operados a cada trade. Quando apenas um dos analistas valida a operação, são usados 2 contratos. Se dois estão alinhados, o sistema opera 4 contratos. E quando os três chegam a um consenso, são disparados 6 contratos.

Essa calibração permite um ajuste de intensidade conforme o nível de convicção da equipe, algo que um operador individual dificilmente conseguiria executar com tamanha precisão. Com isso, a meta é buscar lucros diários de R$ 200, na média, no primeiro mês e dobrar o resultado para R$ 400, na média, já no segundo mês.

Naturalmente, trata-se de uma estratégia de renda variável, sujeita a riscos e sem garantias. Nenhum resultado passado é garantia de performance futura. Por isso, a Tacada 2-4-6 deve ser vista como uma estratégia complementar de renda, e não como fonte principal ou reserva de emergência.

Mas para quem busca uma renda extra automatizada, com pouco esforço e apoio profissional, pode ser o diferencial entre continuar estagnado ou construir algo novo mês após mês.

Saiba como testar a Tacada 2-4-6

A proposta da Tacada 2-4-6 é permitir que pessoas comuns tenham acesso à performance de uma equipe profissional de traders, sem precisar ter a rotina de um. Com apenas uma configuração simples, você poderá seguir os passos de três especialistas e deixar que a ferramenta automatizada cuide do resto.

É possível continuar com a sua rotina normal, manter a segurança do emprego, cuidar da família — e ainda assim, buscar resultados de alto nível no mercado, direto na conta. Se você deseja uma renda extra de forma prática e automatizada, essa pode ser uma oportunidade real.

Inscreva-se para testar e ver como essa meta pode ser possível, mesmo que você não tenha tempo, conhecimento, ou mesmo paciência para ficar de olho em gráficos e tendências de mercado.

Para reservar o seu acesso, clique no botão abaixo e faça o seu cadastro gratuito.

