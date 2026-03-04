Grupo PHD: o maior hub de espaços e serviços para eventos corporativos e sociais

Portfólio de venues exclusivos reúne edifícios icônicos, rooftops, patrimônios culturais e salas imersivas

Divulgação

O mercado de eventos corporativos e sociais no Brasil atravessa uma transformação liderada pela lógica de que um evento não começa com a escolha de um local, mas com a definição de um conceito. À frente desse movimento, o Grupo PHD consolidou-se como a principal plataforma que conecta arquitetura, curadoria e produção para levar experiências memoráveis a espaços icônicos.

A trajetória do grupo começa em 2017, quando os amigos de infância Marco Bordon e Bruno Amorim transformaram a cobertura do WZ Hotel Jardins, até então utilizada como depósito de colchões, no TETTO, o primeiro rooftop do Brasil inspirado em Nova York. O projeto rapidamente se tornou um sucesso, atraindo grandes eventos, celebridades e marcas internacionais.

Com a crescente demanda, tanto de eventos sociais quanto corporativos, fundaram o Grupo PHD em 2023. Atualmente, o grupo reúne um portfólio com mais de 25 espaços exclusivos, localizados em edifícios icônicos, rooftops, patrimônios culturais e salas imersivas. Pioneiro na conquista do selo Carbon Free, o grupo oferece experiências 360°, que integram gastronomia, decoração, cenografia, artístico e audiovisual.

Entre suas marcas estão o PHD Rooftop no Instituto Tomie Ohtake, a Casa da Moeda, o TETTO, presente em cinco estados, e a Jive House. A conquista mais recente foi a concessão dos salões do Jockey Club de São Paulo, dando origem ao projeto Jockey Society.

Para Marco Bordon, CEO do Grupo PHD, o espaço é parte estratégica da comunicação de um evento. “Acreditamos que o espaço escolhido transmite a mensagem do evento antes mesmo de o CEO iniciar seu discurso.”

Em 2025, o Grupo PHD realizou mais de 700 eventos corporativos, mantendo sua missão de transformar espaços em conceitos exclusivos e experiências memoráveis.

No Grupo PHD, a arquitetura não é apenas o cenário, mas um elemento central da estratégia. A curadoria de espaços, aliás, garante que cada projeto encontre um cenário capaz de gerar identidade e impacto, adaptando o espaço ao propósito da marca, seja no segmento de moda, lifestyle, wellness ou corporativo de alta escala.

Diferenciando-se das empresas de eventos tradicionais, o Grupo PHD atua como um hub de serviços integrados. O modelo one stop shop oferece uma experiência 360°, que inclui desde a curadoria do local até a gestão completa de hospitalidade, gastronomia, coquetelaria, cenografia, casting artístico e soluções audiovisuais avançadas.

Para o Grupo PHD, o espaço é o início de uma narrativa onde produção, atmosfera e conceito caminham juntos para entregar resultados que vão além da locação convencional.

O portfólio completo de casas e serviços estão disponíveis em www.grupophd.com.br e no Instagram @grupophd.

