Honda ZR-V: Dinâmico como sedã com o conforto de um SUV

Baseado na plataforma global usada no Civic, modelo apresenta refinado comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã aliados à robustez e conforto dos SUVs

Divulgação/Honda Modelo completa a família de SUVs da Honda no Brasil, posicionando-se entre os consagrados HR-V e CR-V



Elegante e esportivo, com um interior espaçoso e repleto de tecnologia, o Honda ZR-V foi desenvolvido sem concessões, visando o equilíbrio entre conforto, robustez e dirigibilidade, para atender plenamente os anseios de clientes que buscam excelência, inclusive nos detalhes. O ZR-V chega para completar a família de SUVs da Honda no Brasil, posicionando-se entre os consagrados HR-V e CR-V. Ele preserva o DNA que fez destes SUVs referências em eficiência, dinâmica, confiabilidade e alta tecnologia voltada para a segurança e bem-estar de seus usuários. O prazer de dirigir é um dos grandes destaques do ZR-V. Baseado na plataforma global usada no Civic, o modelo apresenta refinado comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã aliados à robustez e conforto dos SUVs. Com uma ampla lista de equipamentos, o ZR-V proporciona elevada segurança, conectividade e conveniência aos ocupantes. As dimensões externas superiores, o amplo espaço interno, a alta qualidade e o refinamento dos materiais também são destaques do novo SUV da Honda.

Estilo exterior expressivo

A presença marcante é uma das principais características do ZR-V. O design totalmente novo apresenta uma silhueta arrojada e imponente, com uma linha de cintura horizontal baixa, que começa no capô alongado e segue harmoniosamente até a ondulação dos para-lamas traseiros, adicionando força ao visual ao mesmo tempo em que agrega elegância e fluidez à carroceria. O conjunto ótico frontal com faróis full LED e as lanternas traseiras amplas exaltam a largura do modelo. Na dianteira, a expressiva grade é ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque e ao redor das rodas dianteiras, melhorando a eficiência aerodinâmica. A aparência limpa e sofisticada do teto se deve à tecnologia de soldagem a laser, que eliminou a necessidade de molduras longitudinais.

Outro detalhe de relevância estética e perfeccionismo aerodinâmico vem dos limpadores de para-brisa, que se escondem sob a linha do capô quando não estão em uso. Na parte traseira, o generoso aerofólio dá suave continuidade ao teto, exaltando a leveza do conjunto e as formas esportivas do ZR-V, com a extremidade das lanternas traseiras moldada para melhorar a aerodinâmica. O caráter sofisticado do ZR-V é destacado por detalhes em preto brilhante aplicados na grade frontal (um forte elemento estético, com singular formato de colmeia), na região das portas e nos para-choques dianteiro e traseiro. As rodas de liga leve de 17 polegadas conciliam pintura cinza e acabamento diamantado, reforçando a elegância e esportividade do novo SUV.

Interior amplo, confortável e refinado

Na cabine do ZR-V se percebe nitidamente a nova abordagem de design da Honda, que une estética e funcionalidade, com um genuíno toque de sofisticação. Materiais de elevada qualidade foram usados nos revestimentos internos e têm como característica a maciez ao tato que resulta em conforto e sensação de requinte. O desenho curvilíneo do exclusivo console central flutuante do ZR-V abriga a alavanca de câmbio e o botão do freio de estacionamento de maneira ideal para facilitar o uso. O volante multifuncional regulável em profundidade e altura é revestido em couro macio e oferece uma agradável sensação ao motorista, sendo dotado de controles de áudio, telefone e de configuração do veículo no raio esquerdo e do controle de cruzeiro e o seletor de informações do carro no raio direito. O volante ainda conta com paddle-shifts para troca de marchas. Os ocupantes dos bancos dianteiros desfrutam do sistema de estabilização corporal que oferece apoio lombar e pélvico, e resulta em grande conforto especialmente em longos trajetos. O motorista também dispõe de múltiplos ajustes elétricos no banco.

Aqueles que viajam atrás desfrutam de uma estrutura otimizada para proporcionar uma postura relaxante. O revestimento dos bancos é em couro de alta qualidade, que pode ser preto ou cinza claro, dependendo da cor da carroceria. A atenção para um acabamento requintado e perfeita ergonomia oferece uma experiência envolvente para todos os ocupantes. O motorista se beneficia de um ponto de visão elevado, característico dos SUVs, mas que no ZR-V foi maximizado pelo recuo das colunas A e pelo posicionamento dos limpadores de para-brisa situados fora do campo de visão quando desligados. A visibilidade ainda é favorecida pelos espelhos retrovisores montados na porta. A horizontalidade do painel do ZR-V é evidenciada pelo elemento com textura de colmeia, que cria uma linha divisória entre o sistema multimídia e os controles da climatização, ocultando as saídas de ar que se integram discretamente ao painel. Especial atenção foi dada à operação dos controles, incluindo a resposta tátil de botões, hastes de comando e interruptores. Diversas áreas de armazenamento de objetos, ideal para itens como chaves, controles remotos de garagem, garrafas, smartphones e até mesmo tablets e pequenas bolsas estão distribuídas por toda a cabine.

Entre os diversos itens de conforto e bem-estar, podemos destacar o teto-solar elétrico e o sistema de ar-condicionado digital dual zone, enquanto no âmbito da praticidade, o ZR-V oferece chave inteligente Smart Entry, botão start-stop, função Brake Hold, espelho retrovisor interno fotocrômico e exclusivas luzes de leitura eletrostáticas (com acionamento por toque). As generosas dimensões do ZR-V (4.568 mm de comprimento, 1.840 mm de largura e 2.655 mm de entre-eixos) resultaram em uma cabine confortável e espaçosa, com excelente habitabilidade para todos os ocupantes. Quando o assunto é espaço para bagagem, o porta-malas se caracteriza pela amplitude da tampa de acesso e baixa altura do plano de carga em relação ao solo, o que facilita a acomodação e retirada de itens volumosos ou pesados. Os encostos dos bancos traseiros são divididos no padrão 60/40, possibilitando versatilidade na acomodação de bagagem. Uma vez rebatidos, os encostos criam um piso plano contínuo, proporcionando um volume de carga total de 1.306 litros até o teto e 885 litros até a linha inferior dos vidros. Com os bancos em posição normal, a capacidade é de 389 litros.

Alta tecnologia e conectividade a bordo

A tecnologia foi integrada de forma inteligente à cabine do ZR-V. O painel tem uma tela TFT digital colorida e personalizável de 7 polegadas à esquerda e velocímetro analógico à direita. São múltiplas as funções selecionáveis ​​pelo usuário, como configurações do Honda SENSING, informações do veículo e muito mais. O sistema multimídia, com tela sensível ao toque de 9 polegadas, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, possui botão de volume físico e ícones grandes e fáceis de reconhecer. A estrutura de navegação é simplificada, com menus intuitivos. Uma superfície horizontal plana ocupa a extensão inferior da tela e serve de ponto de apoio para a mão, facilitando a operação por toque com o carro em movimento. Todos os ocupantes do ZR-V podem carregar seus smartphones simultaneamente. O modelo possui carregador de celular por indução, quatro portas USB-C (duas na dianteira e duas na traseira) e ainda uma USB-A na dianteira. Para completar a oferta tecnológica, o ZR-V também possui o myHonda Connect, plataforma de conectividade da marca.

De uso intuitivo, o sistema entrega informações, segurança e controle do veículo de um modo prático e fácil, conectando o motorista ao seu carro, via aplicativo no smartphone. As principais funções do myHonda Connect são: notificação automática de colisão, detecção remota de falha, alarme de segurança, localização do veículo estacionado, painel de informações do veículo, rastreamento do veículo em movimento, controle geográfico, alerta de velocidade, assistência 24h, controles remotos (como acionar ar-condicionado, ligar o motor do carro, destravar e travar portas), dados de últimas viagens, manual digital do proprietário e agendamento de serviços.

Dinâmica refinada e motorização eficiente

A dinâmica extremamente refinada, com a perfeita relação entre conforto e performance, é destaque no ZR-V. Baseado na plataforma do Civic, o modelo apresenta comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã, uma característica exclusiva do ZR-V no segmento de SUVs. Diversos itens dos sistemas de direção e suspensão são herdados do Civic. O sistema de direção elétrica assistida eletronicamente por pinhão duplo (EPS) fornece excelente feedback e melhor estabilidade em linha reta. Um sensor de torque mede o esforço no volante feito pelo motorista e uma central eletrônica determina o nível de assistência elétrica específica para a ocasião, resultando em uma sensação de direção natural e contínua. É um sistema refinado, que proporciona absoluto conforto e segurança em manobras, mas mantém uma comunicação muito direta com o motorista. O ZR-V tem suspensão dianteira do tipo MacPherson e traseira multilink, ambas com subframe de alumínio, priorizando leveza e resistência. O subframe dianteiro e os amortecedores traseiros são oriundos do Civic, enquanto o subframe traseiro e as pinças de freio frontais são herdadas do CR-V.

Na suspensão como um todo foram usados componentes de baixo atrito para otimização do funcionamento e redução do índice de NVH – Noise, Vibration, Harshness (ruído, vibração e aspereza). Aliás, a preocupação com a contenção de ruídos é marcante no ZR-V. Diversos pontos da carroceria recebem a aplicação de materiais fonoabsorventes com características específicas para barrar sons de diferentes frequências e intensidades. Além disso, o modelo possui para-brisa acústico, com uma membrana de polímero com elevada capacidade de isolamento sonoro. O Honda ZR-V é equipado com o novo motor 2.0 16V DOHC i-VTEC a gasolina, que proporciona um excelente equilíbrio entre performance e consumo de combustível. O motor, com potência de 161 cv a 6.500 rpm e torque de 19,1 kgf.m a 4.200 rpm, possui duplo comando no cabeçote com VTEC na admissão e VTC na admissão e no escape. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Se comparado com o motor 2.0 do Civic de 10ª geração, este novo motor é 11 cv mais potente, além de apresentar menor índice de emissões.

A transmissão do tipo CVT foi ajustada para evidenciar a performance e o baixo nível de ruído e vibração. A sensação de rápida resposta ao acelerador foi aprimorada pelo Step-Shift, que simula mudanças de marcha em situações de condução esportiva. Com o acelerador pisado a fundo (kick-down), a central de gerenciamento eletrônico do CVT coordena as trocas nos pontos fixos das marchas, acentuando a sensação da mudança e, consequentemente, de esportividade. Já o EDDB (Early Downshift During Braking) visa ampliar a segurança à medida que ajuda a conter o ganho de velocidade em descidas. Funciona assim: em longas descidas de serra, por exemplo, quando o carro embala demais, atingindo velocidade superior à desejada e o motorista aciona o freio, o CVT automaticamente fixa uma marcha simulada reduzida. Se não for suficiente para conter o embalo e o motorista der um segundo toque no freio, uma relaçao ainda mais reduzida é aplicada, acentuado o efeito de freio-motor. Dessa maneira, a ação do EDDB poupa o sistema de freio e, ao mesmo tempo, amplia a segurança e a economia de combustível.

Segurança como prioridade

A segurança, um dos pilares da Honda, está diretamente ligada à aplicação de elevada tecnologia. O ZR-V está equipado com o Honda SENSING, exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, que se baseia nas informações detectadas pela câmera de visão grande angular e um microprocessador de imagem de alta velocidade. As principais funções do Honda SENSING são:

ACC – Controle de cruzeiro adaptativo – auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente. No ZR-V, o sistema atua junto ao Low Speed Follow, que permite a manutenção da distância mesmo em baixas velocidades, podendo, inclusive, operar a parada total e posterior retomada do movimento automaticamente;

CMBS – Sistema de frenagem para mitigação de colisão – aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de evitar ou mitigar

acidentes;

acidentes; LKAS – Sistema de permanência em faixa – detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção para manter o veículo centralizado nas linhas de marcação;

RDM – Sistema para mitigação de evasão de pista – detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes;

AHB – Farol alto automático – comuta automaticamente do facho baixo para o alto de acordo com a situação.

O ZR-V possui ainda diversos outros importantes equipamentos de segurança: 8 airbags (frontais, laterais, cortina e joelhos), assistente de controle de descida (HDC), assistente de partida em aclive (HSA), assistente de tração e estabilidade (VSA), sistema de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), alerta de pressão dos pneus (TPMS), monitor de atenção do motorista, LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas, sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantil, entre outros.

Cores

O ZR-V é oferecido em sete opções de cores. Três delas são novas no portfólio da Honda: Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado e Vermelho Adrenalina. As demais são Branco Topázio Perolizado, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico e Cinza Barium Metálico. A cor do revestimento interno varia em função da cor da carroceria. Para as cores externas Azul Aurora Perolizado, Cinza Titanium Perolizado e Branco Topázio Perolizado, o interior é Cinza Claro. Para as demais cores de carroceria, o revestimento interno será preto. O modelo possui garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem. O ZRV está disponível em toda a rede de concessionárias Honda.