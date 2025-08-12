Influent Summit: com novo espaço, a 3ª edição do evento aposta em diversidade, inovação e talks com VPs de grandes marcas

Neste ano, a expectativa é sejam reunidas mais de 8 mil participantes no Campus da Community Creators Academy, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de agosto

Divulgação/Influent Summit



O Influent Summit 2025 será realizado nos dias 13 e 14 de agosto, das 9h às 21h, no Content Campus da Community Creators Academy, em São Paulo – local onde foi inaugurada a primeira universidade física do mundo dedicada à formação de creators. A expectativa é que a edição deste ano reúna mais de 8 mil participantes, entre marcas, agências, plataformas, startups, influenciadores e investidores.

Com foco em inovação, conexões estratégicas e curadoria de alto impacto, a edição de 2025 do Influent Summit, que contará com ativações de grandes marcas, como Mercado Livre, Kwai, Globo, Endemol, Manychat, MLabs, Kirvano, Sanavita e Sunless, além de muitas outras, promete se consolidar como o principal encontro da Creator Economy da América Latina.

Para o evento deste ano, os organizadores trazem propostas ainda mais globais e disruptivas. Os visitantes poderão assistir apresentações de diversas referências, como Renato Camargo, (VP de Clientes da Pague Menos), Gabriela Onofre (CEO do Grupo Publicis), Eduardo Abreu (VP de Novos Negócios da Visa), Gerado Rufino (empresário e escritor), Michelle Tsufa, (CDO da Farmax), a atriz Jade Picon, o ex-BBB Gil do Vigor, o apresentador e empresário Rodrigo Mussi, o influenciador Felca, o humorista Marco Luque, além de muitos outros.

“O objetivo, agora, é transformar o Influent Summit em um hub internacional, onde a influência se conecta com negócios, inovação e tomada de decisão”, comenta Giulliano Ribeiro, CEO e Founder do Influent Summit. Mais do que palestras ou painéis, o Influent Summit 2025 assume o papel de um espaço de transformação estratégica — voltado para quem está à frente das mudanças do mercado digital. A programação, que entre os destaques terá a participação especial de Jon Huertas, ator americano, da série This is Us, será dividida em seis palcos temáticos, cada um com curadoria própria e voltado a uma frente específica do ecossistema criativo, são eles:

Palco Influência com Propósito (principal)

Como o principal palco do evento, o Influência com Propósito trará à discussão a importância da criação digital baseada em estratégia e histórias inspiradoras. O espaço contará com um público de 2000 espectadores, onde serão ministradas as mais diversas ideias que fomentam e movimentam os principais negócios do país.

Palco Favela Inspira

O palco Favela Inspira, liderado pelo movimento Digital Favela, é um espaço dedicado à voz e protagonismo das periferias brasileiras. Mais do que representatividade, esse palco traz conteúdo estratégico, inovação real e inteligência social aplicada;

Reunindo empreendedores, creators e lideranças comunitárias, a programação vai apresentar histórias, soluções e ideias desenvolvidas dentro das favelas.

Palco Download

Reúne executivos, empreendedores e figuras públicas que estiveram nos maiores eventos globais de inovação — como SXSW, Web Summit, Cannes e VidCon — trazendo as discussões internacionais para o Brasil. O palco Download nasce com um propósito claro: transformar o Influent Summit na principal central de curadoria e aplicação prática do que foi debatido nos grandes eventos globais de tecnologia, inovação e criatividade.

Palco IA, Plataformas e Tech

O palco Al, Plataformas e Tech foi criado para reunir as conversas mais relevantes do momento sobre inovação aplicada. Lá, serão abordados assuntos sobre visão estratégica, comportamento de consumo e o futuro da influência como motor de negócios. Além da evolução do setor com presença de plataformas como TikTok, YouTube, Kwai, Gemini e ferramentas como mLabs e Manychat.

Palco Industry

O palco Industry será o ponto de convergência entre a Creator Economy e os grandes ecossistemas de mídia, produção e entretenimento. Com curadoria voltada ao audiovisual, branded content, distribuição e novas tecnologias, esse palco trará para o centro da conversa quem idealiza, dirige, roteiriza e transforma narrativas em grandes projetos culturais. Será onde a indústria criativa se encontrará para discutir os rumos do conteúdo multiplataforma, os modelos de negócio que moldam o futuro e as oportunidades de colaboração entre o digital e o profissional.

Palco Sotaq

O Palco Sotaq será ponto de encontro de nomes de peso da creator economy, com a curadoria assinada por Vinicius Machado e pela Sotaq, a programação trará creators, líderes de agências de publicidade e marcas para discutir os caminhos da influência do Brasil de verdade e compartilhar insights dos bastidores das agências. O evento também marca a celebração dos 5 anos da Sotaq, uma trajetória que vem transformando a influência brasileira com a força da multicultura e a diversidade de sotaques.

Com uma seleção de grandes porta-vozes confirmados, incluindo representantes de marcas como Globoplay, Endemol, Visa, Itaú, Youtube, Grupo Publicis, Mynd, BR Media, Pague Menos e patrocinado por companhias, como Sanavita, Farmax, Sunless e Hidramederme, o Influent Summit aposta em um modelo de conteúdo que vai além da inspiração: traz direcionamento estratégico para negócios, educação e branding.

“Precisamos deixar de tratar a influência apenas como entretenimento. Nosso papel é potencializar sua presença nas mesas de decisão e criar uma pluralidade ainda maior de ideias para os negócios”, aponta Giulliano.

Além de contar com uma estrutura inédita no Content Campus da Community, o evento se projeta como a porta de entrada para a expansão internacional a partir de 2026, com planos de novas edições em outros países. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site oficial do evento.

Sobre Giulliano Ribeiro

Giulliano Ribeiro, 33, sempre mergulhou no universo do empreendedorismo, música, marketing e influência digital, construindo uma trajetória única na interseção entre criatividade, negócios e inovação. Ao longo dos anos, tornou-se referência na criação de estratégias e eventos que transformam a maneira como criadores, marcas e plataformas se conectam e prosperam.

É fundador do Influent Summit, o maior evento da América Latina dedicado à Creator Economy, que reúne criadores, marcas e líderes do setor para impulsionar a profissionalização e o crescimento dessa nova indústria. Pioneiro na estruturação de eventos de alto impacto voltados para criadores, têm ajudado a pavimentar o caminho para a profissionalização da economia criativa no Brasil.

O empresário acredita que a Creator Economy não é um movimento passageiro, mas uma nova indústria global, onde criadores se tornam marcas, marcas se transformam em mídia e a influência se converte em negócios escaláveis. Com essa missão pessoal, ele procura acelerar esse ecossistema, criando pontes estratégicas e oportunidades que impulsionam o crescimento sustentável de todos os envolvidos.

Serviço

Evento: Influent Summit 2025

Data: 13 e 14 de agosto de 2025

Horário: das 9h às 21h

Local: Content Campus da Community Academy – Avenida Mergenthaler, 1177, Vila Leopoldina, São Paulo, SP

Ingressos: https://www.influentsummit.com.br/

