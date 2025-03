Inteligência Artificial: Empiricus viaja ao Vale do Silício para revelar 6 oportunidades de investimento em IA

Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, revela suas apostas para quem quer aproveitar o boom da inteligência artificial

Imagem: Canva Pro Gigantes globais hoje investem tempo, recursos e bilhões de dólares para desenvolver as próximas grandes inovações em IA



Se pudéssemos receber mensagens diretas do futuro, a inteligência artificial seria, sem dúvida, o foco principal. Enquanto o Brasil se recupera do Carnaval, as gigantes globais estão investindo tempo, recursos e bilhões de dólares para desenvolver as próximas grandes inovações em IA. Entre elas, as chinesas Deep Seek e Manus AI, que prometem revolucionar o setor.

É claro que todo esse contexto favorece a tomada de decisões dos investidores que desejam surfar essa onda de crescimento do mercado que mais cresce no mundo — um exemplo prático é o grupo chinês Alibaba investindo mais de R$ 300 bilhões no desenvolvimento de tecnologias de IA:

Não é à toa que um dos analistas de investimentos da maior casa de análise independente do país, a Empiricus Research, está de malas prontas para o Vale do Silício para participar do maior evento do setor, o Nvidia GTC: AI Conference. O objetivo de Enzo Pacheco é entrar em contato com as empresas mais promissoras do setor e trazer a público os melhores ativos de IA para investir agora, visando atingir um patrimônio milionário começando com pouco dinheiro.

Ele estará no epicentro do futuro das IAs, ao lado de grandes nomes como Jensen Huang (CEO da NVIDIA) e Yann Lecun (Cientista e chefe de IA da Meta). Para obter informações dessa lista de ativos à beira de uma potencial explosão de crescimento, clique no botão abaixo e cadastre-se gratuitamente:

Saiba como se posicionar para buscar até R$ 1 milhão

Colocar seu dinheiro em projetos embrionários, antes de explodirem, pode ser parecido com:

Voltar aos anos 1990 e investir na empresa que criou os primeiros computadores;

Voltar nos anos 2000 e apostar fichas em ações da Apple, antes da explosão dos Iphones;

Ou voltar a meados de 2010 e colocar dinheiro em bitcoin, quando ele era só uma aposta desconhecida.

Pode parecer até exagero, mas o especialista Enzo Pacheco está convicto na tese: começar investindo R$ 500 em cada um dos seis ativos dessa lista pode te tornar um milionário no longo prazo. Como diz aquele velho ditado: ‘comece colocando o pezinho na água’…

Isso significa tornar-se sócio de pequenas empresas e investir em produtos digitais ainda desconhecidos, colocando apenas R$ 500 em cada, inicialmente. Com o passar do tempo, basta seguir as orientações do analista para novos aportes estratégicos em momentos oportunos do mercado.

Dessa maneira, você estará apto para buscar até US$ 175.438 a longo prazo (R$ 1 milhão), com os 6 ativos pertencentes ao segmento mais explosivo de inteligência artificial. É claro que não há garantias ao investir em renda variável. Trata-se de um investimento arrojado — que possui um risco elevado.

Investir com sabedoria, ou seja, sem comprometer o seu orçamento básico, pode ser uma escolha inteligente já que, se perder, você perde pouco. No entanto, se acertar a mão, você muda de vida.

Ao vivo direto do Vale do Silício: Analista vai explicar como investir para poder transformar R$ 3 mil em até R$ 1 milhão

Deixa eu te lembrar de uma coisa: investir seu dinheiro no ativo, depois que ele ganhou destaque nos noticiários e está renovando suas máximas dia após dia, é mais fácil. Geralmente, é o que as sardinhas fazem — agir no ‘FOMO’ (Fear Of Missing Out) pode te levar à ruína. No entanto, se você mira em grandes resultados e deseja ter o racional de um investidor profissional, procure se antecipar aos movimentos. Busque agir com cautela e estratégia, eliminando os ruídos e o risco de agir baseado nas emoções.

Para isso, basta seguir teses sólidas que sinalizam uma tendência futura favorável. Você não precisa ter uma máquina do tempo, ou ser um gênio como Albert Einstein, para antecipar o futuro. O investidor inteligente necessita apenas de um olhar macro e ter boas referências. Durante o evento Nvidia GTC: AI Conference, referências não irão faltar para Enzo Pacheco trazer os ativos embrionários mais quentes do momento.

Ativos estes que, se acompanhados de perto, podem mudar a realidade financeira de um qualquer investidor comum — mesmo que este não entenda absolutamente nada de tecnologia. Para participar desse movimento histórico e antecipar-se à manada para buscar grandes multiplicações, é obrigatório participar da transmissão online direto do Vale do Silício.

A boa notícia é que você não paga nada para participar dessa transmissão e receber informações dos ativos que podem fazer R$ 3.000 iniciais se tornarem até R$ 1 milhão. Será dia 24 de março, às 19h (horário de Brasília), direto da Califórnia. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo, fazer o seu cadastro gratuito e garantir sua vaga na transmissão:

