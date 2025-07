Inteligência artificial pode ajudar a gerar renda extra? Conheça a nova IA que permite buscar até R$ 1 mil por dia, em média

A ferramenta Gamma Quant atua na bolsa de valores para permitir ganhos diários; conheça

Muitos profissionais já consideram a inteligência artificial quase “essencial” no dia-a-dia. Segundo dados do Google e da Ipsos, três a cada quatro brasileiros (78%) afirmaram ter utilizado IA no trabalho no ano passado. E a tendência não tem ficado apenas no mercado de trabalho. Uma nova ferramenta, conhecida como “GPT do trade“, tem sido bastante utilizada por investidores que buscam ganhos de até R$ 1.179 por dia. O “GPT do trade” opera no mercado de ações, utilizando a mesma estratégia dos maiores fundos de investimentos do mundo: a análise quantitativa.

A ferramenta tem ganhado espaço por oferecer um sistema prático e eficiente que ajuda investidores a buscarem uma renda extra em um curto espaço de tempo.

Trata-se do Gamma Quant Play, inteligência artificial que vai ser lançada em breve pela Opt.me, frente de tecnologia da Empiricus. Agora, você deve estar se perguntando: “Como a ferramenta funciona e quanto ela já conseguiu proporcionar de lucro a investidores?”. A resposta para essa e outras perguntas você encontrará a seguir.

Método criado por matemático do MIT é o segredo do ‘GPT do trade’; entenda

A nova IA, que tem conquistado investidores do segmento de day trade, utiliza uma técnica conhecida pelos “tubarões” do mercado, mas ainda pouco explorada por investidores comuns. Esse método foi criado décadas atrás por Jim Simons, um matemático do Massachusetts Institute of Technology (MIT) — uma das instituições de tecnologia de maior prestígio global.

Quando o matemático decidiu se voltar para entender o mercado financeiro, ele compreendeu que o movimento dos ativos é composto por padrões matemáticos que podem ser decifrados. Com isso em mente, Simons criou uma técnica que usa análise quantitativa para identificar padrões e anomalias, buscando oportunidades de lucro.

O resultado? Ele transformou o mundo dos investimentos e superou a rentabilidade de magnatas do mercado como Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio e outros grandes investidores da história.

Na época da descoberta, Jim Simons inaugurou um fundo chamado Medallion, cuja rentabilidade anual se manteve, durante um período de 30 anos, em 66%, registrando lucro de mais de 100 bilhões de dólares.

Na prática, isso seria suficiente para transformar um investimento de R$ 1 mil em um patrimônio superior a R$ 4 milhões durante esse período.

E por que isso é importante? Porque o Gamma Quant, apelidado de “GPT do trade”, reúne todo conhecimento de Jim Simons em uma ferramenta que faz operações de forma automatizada para você.

Brasileiros comuns já obtiveram ganhos superiores a R$ 1.000 por operação

Como a ferramenta é automatizada, tudo que o investidor precisa fazer depois de plugá-la a sua conta de investimentos é:

Programar a operação;

Escolher o quanto quer ganhar e, por consequência, o nível do risco que deseja incorrer;

E apertar o play.

Você não leu errado.

A ferramenta busca ganhos para você enquanto você vive sua vida, sem mudar um centímetro dela. E, acredite, esses três passos simples já ajudaram muitos investidores a conquistarem uma renda extra nos últimos 2 anos. Confira prints:

R$ 1.200

R$ 1.900

R$ 2.300

R$ 4.600

Claro, é importante lembrar que ganhos passados não refletem, necessariamente, em ganhos futuros. Além disso, o mercado de day trade envolve alto risco, e perdas fazem parte dessa estratégia. Logo, o ideal é não expor uma parte relevante do seu capital a essas operações. E se você tiver interesse em usar o Gamma Quant para buscar ganhos de até R$ 1.000 por dia ou até mais, basta clicar no botão abaixo e se inscrever gratuitamente. Assim, você receberá mais informações sobre a ferramenta:

