Lucro até 60 vezes maior com bitcoin sem fazer day trade? Conheça estratégia que pode turbinar lucros com criptomoedas

Descubra a estratégia que pode ‘turbinar’ seus ganhos em até 60 vezes operando no mercado de criptomoedas

O mercado de criptomoedas segue atraindo investidores de diferentes perfis, especialmente por oferecer oportunidades de ganhos superiores aos de muitos ativos tradicionais. Um dos grandes atrativos é a possibilidade de aproveitar oscilações no curto e médio prazo. No entanto, não se engane: esse tipo de operação não se limita ao day trade. Existem estratégias focadas em capturar lucros consistentes em poucos dias, com metas mensais realistas, que vêm chamando a atenção dos investidores mais arrojados.

É exatamente assim que funciona o Cripto Turbo, nova ferramenta da Nexus em parceria com a Empiricus, maior casa de análise independente do país. Trata-se de um robô que funciona de forma 100% automática na busca por lucro no mercado de ativos digitais. O objetivo é um só: unir praticidade e potencial de rendimento.

E os resultados potenciais não poderiam ser mais interessantes: a ferramenta pode gerar até 12% de lucro ao mês — com a possibilidade de “turbinar” esse rendimento obtido em até 60 vezes (ou 5.900%).

Um robô, duas metas: até 12% ao mês ou mais

A grande inovação do Cripto Turbo é oferecer dois modos de operação. O primeiro é voltado a quem busca mais previsibilidade, sem abrir mão do potencial de ganhos em criptomoedas. Chamado de modo conservador, ele não trabalha com alavancagem e tem como meta oficial até 12% de lucro por mês. Durante os testes, porém, esse mesmo modo chegou a apresentar 20% de retorno em apenas um mês, impulsionado por operações bem-sucedidas com bitcoin e outras criptos.

Já o modo turbo permite multiplicar lucros em até 60 vezes. Nesse caso, se uma operação normal gerasse R$ 30 de lucro, o robô tentaria ampliar esse valor para até R$ 1.800 com o simples acionamento de um botão. Essa alavancagem busca tornar a estratégia ainda mais lucrativa em momentos favoráveis do mercado, mas é fundamental reforçar que maior retorno implica maior risco. Ou seja, se a operação seguir na direção contrária, as perdas também podem ser proporcionais.

Por isso, quem ativa o modo turbo precisa ter clareza sobre seu perfil de risco e conhecer os mecanismos de controle que o próprio robô disponibiliza (como definição de stops e limites para reduzir eventuais prejuízos).

Cripto Turbo ‘foge’ do day trade e aproveita oscilações mais amplas

Uma dúvida comum é se o Cripto Turbo exige que o investidor fique acompanhando o mercado a cada segundo. A resposta é não. O robô se baseia em operações que geralmente duram alguns dias, aproveitando movimentos de subida ou descida mais consistentes nos preços das criptomoedas. Diferentemente do day trade, em que tudo acontece em poucas horas (ou até minutos), o mecanismo utilizado pelo robô da Nexus oferece mais tranquilidade e permite ao algoritmo filtrar sinais relevantes, em vez de correr atrás de cada pequena variação intradiária.

Dessa forma, mesmo quem não tem tempo para estudar gráficos ou não deseja tomar decisões sob pressão pode se beneficiar de um sistema automatizado, que faz leituras baseadas em indicadores e eventos do próprio mercado. Tudo isso evita aquele comportamento impulsivo que muitas vezes leva ao erro em operações muito rápidas.

Confira o passo a passo do robô

Na essência, o Cripto Turbo (conheça aqui) é um robô projetado para negociar principalmente bitcoin (podendo incluir outras criptomoedas, conforme as estratégias definidas). Ele foi criado para identificar sinais de compra e venda a partir de diversos algoritmos de análise e, assim, executar as ordens de forma automática.

Além dos filtros de mercado, o robô da Nexus conta com um sistema de gestão de risco que busca evitar posições em situações extremamente desfavoráveis. O investidor, por sua vez, tem a liberdade de escolher entre permanecer no modo conservador, visando à meta de até 12% ao mês (sem alavancagem), ou ativar o modo turbo em determinadas operações — caso deseje buscar lucros ainda mais expressivos.

Teste o robô cripto da Nexus gratuitamente

Para quem se interessa pela possibilidade de gerar renda extra com criptomoedas sem precisar dedicar horas ao mercado, o Cripto Turbo pode ser a melhor oportunidade para explorar o mercado cripto de forma prática.

Pensando nisso, a Nexus, em parceria com a Empiricus, preparou um evento online de lançamento para divulgar todos os detalhes desse projeto inovador e mostrar como qualquer pessoa — mesmo quem não tem amplo conhecimento sobre trading — pode começar a operar criptos de maneira sistemática e com metas mensais definidas.

Nele, você poderá testar gratuitamente a ferramenta, bem como tirar dúvidas sobre funcionamento, estratégias, risco e potencial de ganhos. Se você deseja explorar esse modelo de operação e conhecer o robô, aproveite a janela de oportunidade para fazer o cadastro gratuito no link abaixo:

