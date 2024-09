Marca global de games prepara estande de 150 metros na maior feira do setor da América Latina

O evento mais importante do setor vai abrir as portas de 9 a 13 de outubro, no Expo Center Norte em São Paulo e promete novidades, lançamentos, apresentações e muita emoção entre os fãs e players deste mercado

Reprodução/Brasil Game Show 2024 Empresa oferecerá uma experiência única e imersiva para seus fãs no maior evento de jogos da América Latina



A montagem dos espaços para os participantes e toda a estrutura para Brasil Game Show 2024 está cada vez mais acelerada. O evento mais importante do setor vai abrir as portas de 9 a 13 de outubro, no Expo Center Norte em São Paulo e promete novidades, lançamentos, apresentações e muita emoção entre os fãs e players deste mercado. A Level Infinite, marca global de jogos da Tencent, prepara um estande de 150 metros quadrados e inúmeras atrações para os participantes da BGS. Destacando jogos como “PUBG MOBILE” e “Honor of Kings”, a empresa oferecerá uma experiência única e imersiva para seus fãs no maior evento de jogos da América Latina.

“Estamos muito animados para participar da BGS 2024 e trazer uma experiência incrível para nossos fãs no Brasil”, diz Fernando Mazza, diretor sênior de operações da Level Infinite no Brasil e responsável por “PUBG MOBILE” e “Honor of Kings” no país. “Nosso objetivo é criar um ambiente envolvente no qual os jogadores possam se conectar com nossos jogos de maneiras novas e inesquecíveis.”

“Ter a Level Infinite, uma das maiores empresas de jogos do mundo, com um estande tão significativo e repleto de atividades interativas, fortalece ainda mais o evento em uma edição tão marcante.” Disse Marcelo Tavares, CEO da Brasil Game Show ao comemorar a presença da Level Infinite na edição de 15º aniversário do evento.

Mais surpresas estão sendo preparadas pelas marcas que disputam um volume gigantesco de dinheiro movimentado pelo setor de games. A medida que mais atrações, novidades e lançamentos forem anunciadas, você fica sabendo por aqui.