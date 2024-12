Melhor que Mega da Virada? Especialista indica lista de criptomoedas com potencial de transformar R$ 10 mil em até R$ 1 milhão em menos de um ano

Chances de ganhar na Mega-Sena estão em 1 para cada 50 milhões; enquanto isso, oportunidades de lucros milionários nestas criptomoedas são mais palpáveis

Concorrer ao prêmio de uma vida, a partir de um valor tão baixo de aposta, parece uma chance imperdível



O ano de 2024 está chegando ao fim. Com isso, muito já se fala sobre as resoluções para o ano que está por vir. E essas resoluções, muitas vezes, envolvem dinheiro. Faz parte do imaginário popular iniciar um novo ciclo em busca de prosperidade em vários aspectos da vida, mas especialmente no financeiro.

E aí entra a Mega da Virada – uma boa oportunidade de virar o ano com alguns sonhos realizados. Inclusive, neste mês, estamos diante do maior valor de prêmio da história do concurso: R$ 600 milhões. Concorrer ao prêmio de uma vida, a partir de um valor tão baixo de aposta, parece uma chance imperdível.

Porém, é importante lembrar que as chances de ganhar na Mega-Sena (em geral) ainda são matematicamente baixas: de 1 em mais de 50 milhões, segundo a própria Caixa Econômica Federal.

Mas e se eu te disser que existe um outro mercado, cujo potencial de gerar lucros milionários já em 2025 é bem mais palpável do que ganhar na loteria?

Se você já conhece, pelo menos superficialmente, o mundo das criptomoedas, deve saber que é um mercado com grande potencial de entregar retornos fora da curva para seus investidores.

Assim como qualquer investimento em renda variável, criptomoedas também têm seus riscos, e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Porém, este mercado forma novos milionários todos os dias – sem conversa fiada.

Mas não é qualquer cripto que consegue capturar todo esse potencial. É necessário estar atento e escolher bem por onde começar, para não se meter em oportunidades enganosas.

Sabendo disso, Valter Rebelo, head de ativos digitais da Empiricus Research, está se preparando para revelar algo especial: uma lista de criptomoedas que, em sua visão, tem chances de entregar os melhores resultados possíveis no curto prazo.

De acordo com o especialista, estamos falando aqui de uma lista com potencial de valorização de até 9.900% dentro dos próximos 9 meses. Uma “última grande aposta” para fechar 2024 com chave de ouro e potencialmente tornar-se um milionário em 2025.

Moedas selecionadas por especialista da Empiricus já entregam retornos em 2024

Podemos trazer aqui alguns exemplos de valorização entre as criptomoedas selecionadas por Valter Rebelo.

Uma das criptomoedas que faz parte da lista do especialista, está em alta nas últimas semanas – a valorização acumulada apenas nos últimos 30 dias (até 03/12, fechamento deste texto) já é de 124%:

Esta outra, também incluída na lista, entrou no mercado apenas em setembro deste ano e conseguiu uma valorização de incríveis 979% em menos de 30 dias, entre 07/10 e 04/11/24:

Ou seja, quem investiu R$ 1.500 (por exemplo) apenas nesta moeda durante este período, pôde obter cerca de R$ 14.600 em um mês.

Lembrando que esses são exemplos de moedas individuais. Imagine, agora, investir em uma carteira completa e buscar um retorno de 9.900% (em 9 meses):

Um aporte único de R$ 1 mil , por exemplo, pode se transformar em quase R$ 100 mil ;

R$ 10 mil podem se transformar em R$ 990.000 (quase R$ 1 milhão).

Ainda não são os R$ 600 milhões da Mega da Virada, e também não é um dinheiro que vai cair na sua conta da noite pro dia… mas também não é algo que acontece apenas para uma em cada 50 milhões de tentativas, como no caso da loteria.

“Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”, já diz o ditado, não é mesmo?

Aliás, vale ressaltar que não há nada de errado em fazer aquela “fézinha” de final de ano na loteria, enquanto também busca outras alternativas de ganho ao mesmo tempo.

E se você quiser embarcar nesta oportunidade única do mundo cripto, Valter Rebelo e seu time da Empiricus já estão com um convite pronto para você.

No próximo dia 18/12, Valter Rebelo fará uma transmissão online e gratuita para apresentar o acesso à lista das criptomoedas com potencial de gerar seu primeiro milhão em 2025.

Aliás, você não só terá a chance de saber como conhecer a lista, como também receberá as instruções de como efetuar os primeiros aportes e, estrategicamente, buscar os resultados desejados.

Se você quer acompanhar a transmissão, tudo o que você precisa fazer é clicar aqui, ou no botão abaixo, para reservar sua vaga.