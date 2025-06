Memecoins: ‘Criptomoedas meme’ já transformaram R$ 1 mil em R$ 1 milhão – investimento vale o risco?

As memecoins são notórias pelo potencial explosivo de lucro – e também de perda; conheça os riscos e vantagens dessas criptomoedas

Imagem: Canva Pro As memecoins são conhecidas por não possuírem fundamentos concretos nem um uso aplicável e duradouro no mercado



As memecoins têm gerado bastante agitação no universo das criptomoedas, e isso não é por acaso. Famosas pela sua grande volatilidade, essas moedas geralmente nascem de trocadilhos, muitas vezes baseadas em memes ou tendências virais da internet. Ao contrário das moedas mais estabelecidas, como o bitcoin e o ethereum, que têm objetivos claros e um propósito de longo prazo, as memecoins são conhecidas por não possuírem fundamentos concretos nem um uso aplicável e duradouro no mercado.

Mesmo assim, moedas como dogecoin (DOGE), shiba inu (SHIB) e pepecoin (PEPE) ganharam notoriedade, e histórias de lucros exponenciais a partir de investimentos em memecoins não são raros.

Afinal de contas, o risco compensa? Vale a pena investir em memecoins?

Vale a pena investir em memecoins? Especialista explica riscos e vantagens

Segundo o economista Valter Rebelo, head do departamento de criptoativos da Empiricus Research, não há dúvida de que as memecoins são as criptomoedas mais arriscadas do mercado – porém, isso não diminui seu potencial de valorização. “O problema é que elas valorizam muito rápido, mas despencam na mesma velocidade”, explica o especialista. “Mas quem consegue pegar o momento certo dessas criptomoedas pode mudar de vida em apenas algumas horas.”

O segredo, segundo Valter, é investir com o devido controle de risco – afinal de contas, estamos falando de ativos altamente voláteis. É recomendado investir valores pequenos, que não impactem o patrimônio do investidor em caso de perda – mas não se engane: isso não significa “sair perdendo” caso tenha pouco dinheiro para investir.

O pulo do gato é que, dada a natureza desse tipo de ativo, mesmo valores pequenos podem se multiplicar exponencialmente. “Com apenas alguns trocados, você pode fazer fortuna em poucas horas”, resume Valter Rebelo.

É possível conciliar lucros e volatilidade?

A resposta para conciliar o potencial de lucros e a volatilidade ao investir em memecoins é a tecnologia. Afinal de contas, o mercado de criptomoedas não para. Com as transações em curso 24 horas por dia, 7 dias por semana, é fácil deixar um ponto de entrada ou saída passar – e acabar perdendo dinheiro.

Foi pensando nisso que Valter Rebelo criou o Memebot, o primeiro robô da América Latina programado especialmente para detectar as maiores oportunidades no mercado de memecoins e investir de maneira automatizada.

Basta plugar sua conta, aportar o valor desejado, e aguardar. O Memebot fica encarregado de fazer todo o “trabalho pesado”, buscando lucros no criptomercado sem que você precise passar horas do seu dia analisando gráficos ou acompanhando tendências. Com a tecnologia a favor dos investimentos, Valter e sua equipe estimam ser possível obter lucros de até 300.000% – tudo isso com apenas um clique.

O lançamento oficial do robô vai acontecer no dia 30 de junho. As senhas de acesso são limitadas, mas quem fizer o pré-cadastro gratuito terá prioridade para testar a tecnologia. Para receber mais informações e fazer seu pré-cadastro, clique no link abaixo:

