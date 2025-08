Não é o Maxi Renda (MXRF11): veja em qual fundo imobiliário (FII) investir para poder ‘turbinar’ seus rendimentos

Segundo a Empiricus Research, há um fundo imobiliário com um portfólio de alta qualidade disponível no mercado

iStock/PPAMPicture Nem sempre os FIIs mais populares são os mais rentáveis: veja quais são as apostas da Empiricus para o momento



Escolher ativos que figuram entre os mais negociados da bolsa costuma ser uma forma de evitar problemas de liquidez. Afinal, quanto maior a procura, mais fácil comprar ou vender. Mas quando o objetivo é rentabilidade, essa estratégia nem sempre entrega os melhores resultados. Especialmente no universo dos fundos imobiliários.

Um exemplo é o Maxi Renda (MXRF11). Apesar de ser o FII com maior número de cotistas da B3, ele não aparece entre as principais recomendações da Empiricus Research no momento. A maior casa de análise financeira independente do Brasil defende que há opções mais atrativas disponíveis no mercado — e não estamos falando do XP Malls (XPML11), que é outro nome bem famosinho entre os investidores. Um dos fundos imobiliários recomendados por ela é o Bresco Logística (BRCO11).

O que a Empiricus Research viu no Bresco Logística (BRCO11)?

De acordo com o analista Caio Araújo, “o BRCO11 se destaca pela alta qualidade do seu portfólio (praticamente todo AAA), que tende a apresentar maior resiliência em cenários adversos”. São 12 galpões logísticos, distribuídos em 6 estados diferentes.

“Seu portfólio possui cerca de 69% da sua área bruta locável localizada no Sudeste do país, sendo 34% da sua receita concentrada dentro do raio de 25 quilômetros da cidade de São Paulo, principal região para o segmento logístico nacional”, afirma.

O especialista em fundos imobiliários também diz que enxerga um potencial de valorização de 9% para as cotas do Bresco Logística, além de uma geração de renda de 9,5% para os próximos 12 meses.

A Empiricus Research recomenda a compra de outros 4 fundos imobiliários agora em julho, além do BRCO11. Ela montou uma carteira com eles e detalhou por meio de um relatório de investimentos os motivos que a fizeram escolhê-los.

