Notícias cripto: Bitcoin ameaça repetir alta de 2.100% — veja as 5 altcoins que podem acompanhar

Divulgação Durante as grandes altas do Bitcoin, é comum que altcoins com bons fundamentos e forte narrativa multipliquem muito mais do que o próprio BTC



Bitcoin está no radar dos investidores mais atentos: uma dobradinha histórica de valorização é possível. Se, neste ciclo, o preço chegar aos US$ 340.000, o BTC superará a alta de 2.089% do ciclo 2019–2021 — um feito inédito em seus 16 anos de história.

Mas há um detalhe que os investidores mais estratégicos conhecem: durante as grandes altas do Bitcoin, é comum que altcoins com bons fundamentos e forte narrativa multipliquem muito mais do que o próprio BTC.

>>> Investir em criptomoedas promissoras <<<

Bitcoin a US$ 340.000 neste ciclo? E por que olhar além?

Essa projeção ambiciosa coloca o Bitcoin entre os ativos mais valiosos do planeta, atrás apenas do ouro. Mas altcoins bem posicionadas com narrativa poderosa — e pré-vendas ativas — podem entregar ganhos exponenciais. É hora de se destacar, não se acomodar.

E, neste momento, existem 5 pré-vendas que se destacam como potenciais campeãs dessa próxima altseason. Vamos a elas:

Bitcoin Hyper — a Layer-2 que pode driblar os limites do Bitcoin

O Bitcoin Hyper se apresenta como a primeira Layer-2 realmente funcional sobre o Bitcoin, criada para transformar o BTC em plataforma de contratos inteligentes, DeFi, NFTs e staking de altíssima performance.

Graças à combinação do padrão BRC-20 com a Solana Virtual Machine, o projeto supera a lentidão histórica do Bitcoin ao permitir execução de dApps com rapidez e baixo custo, sem renunciar à segurança da rede primária. A ponte canônica garante liquidação segura entre as camadas, preservando total confiabilidade.

Na fase atual da pré-venda, o projeto já ultrapassou US$ 8,8 milhões arrecadados e os tokens estão sendo negociados por aproximadamente US$ 0,012675 na etapa vigente.

O staking segue como destaque: quem investiu cedo tem acesso a APYs entre 238 % e 442 % ao ano, de acordo com o nível de participação na pool. Isso significa retornos expressivos de curto prazo — possibilitando, por exemplo, cerca de 30 % ao mês se as taxas se mantiverem estáveis.

Por que o Bitcoin Hyper se destaca entre as alternativas:

Pré-venda com valor arrecadado até o momento de mais de US$ 8,8 milhões

Alto retorno para quem entra cedo: APYs na faixa de 238 % a 442 %.

Infraestrutura robusta: DeFi, NFTs, launchpad e ecossistema completo em construção.

Velocidade de execução: SVM com transações rápidas, mesmo fora da cadeia principal.

Forte tração em pré-venda: valor captado já supera os milhões.

Narrativa fácil de comunicar: “Bitcoin programável”, objetivo tangível e atrativo para investidores.

Este é um momento decisivo para garantir participação em um projeto que pretende trazer real inovação ao canal mais seguro do universo cripto. A antecipação agora pode significar multiplicação amanhã.

>>> Garanta seu $HYPER agora <<<

MaxiDoge — A memecoin musculosa que promete alavancagem máxima

MaxiDoge é a versão turbinada do Dogecoin, criada para quem busca multiplicação extrema e não tem medo de arriscar. Inspirada na cultura “degen”, essa memecoin aposta pesado em branding irreverente, marketing agressivo e uma comunidade engajada desde o primeiro dia.

A proposta é simples e ousada: entregar alavancagem de até 1.000x para quem entrar cedo. O staking conta com APY dinâmico que pode chegar a 689%, e 25% de toda a arrecadação é destinada exclusivamente a ações de marketing, garantindo presença constante nas redes sociais, fóruns e comunidades cripto.

Em poucos dias de pré-venda, o projeto já arrecadou mais de US$ 757 mil, atraindo caçadores de multiplicadores em todo o mundo. Com lotes limitados e preços subindo a cada fase, quem ficar de fora pode ver essa oportunidade escapar.

Por que o MaxiDoge está chamando tanta atenção:

Alavancagem de até 1.000x para early adopters.

APY dinâmico de staking que chega a 689%.

Alto investimento em marketing para gerar hype contínuo.

Narrativa viral e fácil de replicar nas redes sociais.

>>> Entre agora na pré-venda do MaxiDoge <<<

Token6900 — O humor das memecoins com tokenomics de mestre

Token6900 é um projeto que combina estética provocadora, cultura de memes e um modelo econômico afiado. Apesar da irreverência, o token foi desenhado para gerar escassez e engajamento constantes, com mecanismos de queima automática por transação e recompensas para interações sociais.

A pré-venda já ultrapassou US$ 1,9 milhão e vem ganhando espaço entre influenciadores e comunidades online. O roadmap inclui staking com rendimento atrativo, NFTs colecionáveis e parcerias estratégicas para fortalecer a presença no mercado.

Diferenciais que colocam o Token6900 no radar:

Queima automática de tokens em cada transação.

Recompensas por engajamento em redes sociais.

Staking com retornos competitivos.

Marketing criativo e polêmico que atrai atenção.

>>> Reserve seu Token6900 agora com bônus de pré-venda <<<

Snorter — O bot sniper que virou memecoin

Snorter é uma memecoin com utilidade prática: um bot de trading integrado ao Telegram, capaz de executar operações ultrarrápidas na Solana e, em breve, em outras redes como Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base.

Com taxa de sucesso superior a 85% nas operações de sniping e proteção contra golpes como rug pulls, o Snorter une o apelo das memecoins à utilidade real para traders. A arrecadação já ultrapassou os US$ 3 milhões, e a comunidade cresce diariamente com usuários interessados tanto na valorização quanto na ferramenta em si.

Por que o Snorter é diferente:

Bot sniper funcional já em operação.

Expansão planejada para múltiplas blockchains.

Proteção contra golpes e mecanismos de segurança.

Narrativa única de “memecoin com utilidade” para traders.

>>> Participe agora da pré-venda do Snorter <<<

Best Wallet — O superapp definitivo para a Web3

Diferente das memecoins, o Best Wallet é um projeto de infraestrutura robusta para o universo cripto. É um superapp que reúne carteira multi-chain, cashback em tokens, staking, marketplace de NFTs, launchpad para novos projetos e uma suíte completa de serviços DeFi.

A pré-venda já arrecadou mais de US$ 14,6 milhões, consolidando o Best Wallet como a maior captação entre os projetos listados. O token BEST é o passaporte para benefícios exclusivos dentro do ecossistema, incluindo taxas reduzidas, acesso antecipado a lançamentos antes das corretoras de criptomoedas tradicionais, e recompensas adicionais.

Principais vantagens do Best Wallet:

Carteira multi-chain compatível com as principais redes.

Cashback em tokens para transações e compras.

Acesso a staking, NFTs e launchpad em um só aplicativo.

Mais de US$ 14,6 milhões captados na pré-venda.

>>> Compre seu $BEST agora na pré-venda <<<

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.