Nova temporada de alta no mercado cripto? Estes 6 projetos em pré-venda estão deixando o Bitcoin no chinelo

O Bitcoin vive um de seus melhores momentos e dá novo fôlego ao mercado cripto. Mesmo com a recente escalada do conflito entre Irã e Israel — agora com a entrada direta dos Estados Unidos — o preço do BTC se mantém resiliente, acima dos US$ 100 mil, reacendendo o otimismo no setor. Essa recuperação histórica tem sido impulsionada não apenas pelo apetite do varejo, mas também pelo movimento de grandes empresas que continuam a reforçar sua confiança no ativo, destinando parcelas significativas de seus recursos à compra de Bitcoin.

Mas os investidores mais atentos já perceberam um detalhe importante: embora o BTC continue sendo a base do ecossistema cripto, os maiores multiplicadores costumam estar além dele. É nesse ponto que entram as criptomoedas em pré-venda — ativos disponíveis antes da estreia nas exchanges, muitas vezes por centavos, e que têm potencial para entregar os maiores lucros em percentual.

Entre essas oportunidades, um tipo específico de token tem chamado cada vez mais atenção: as memecoins. Criadas originalmente como piadas da internet, elas hoje movimentam bilhões, atraem investidores do mundo todo e, frequentemente, lideram o ranking de valorização.

E vale o alerta: muitos dos projetos mais promissores do momento — inclusive alguns que destacamos aqui — unem o caráter viral das memecoins com tecnologias reais, aplicações concretas e comunidades gigantes, ingredientes que fazem toda a diferença quando o assunto é valorização.

Top 6 criptomoedas para lucrar alto em 2025 com a valorização do Bitcoin

A nova temporada de alta está começando — e quem se posicionar agora pode colher lucros exponenciais nos próximos meses.

Fique de olho nas criptomoedas abaixo e não perca o timing para investimento:

Solaxy ($SOLX) – A primeira solução Layer-2 da Solana com integração para Ethereum, entrando em exchanges dia 23 de junho com sua própria versão do Pump.Fun, e roteiro indicando valorização imediata. Snorter ($SNORT) – Bot de negociação automatizada via Telegram, operando na rede Solana. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Primeira solução Layer-2 totalmente operacional construída especificamente para o Bitcoin. BTC Bull ($BTCBULL) – Memecoin baseada no Ethereum que distribui BTC aos holders conforme o preço do Bitcoin sobe. Best Wallet ($BEST) – Token nativo de um ecossistema de carteira multi-chain não-custodial. SUBBD ($SUBBD) – Plataforma que usa IA para criar agentes virtuais que monetizam a conexão entre criadores de conteúdo e seus fãs.

Por que o Bitcoin está subindo — e o que isso significa para as pré-vendas?

O Bitcoin rompeu recentemente a barreira dos US$ 110 mil impulsionado por três grandes forças:

Expectativa de corte nas taxas de juros nos EUA : favorecendo ativos de risco, como as criptomoedas de forma geral. Adoção institucional em alta: empresas estão seguindo o modelo de “Bitcoin treasury”, incluindo criptos no seu caixa. IPOs cripto em alta: empresas como Circle (emissora da USDC) e exchanges como Gemini movimentam bilhões em suas ofertas públicas, atraindo ainda mais atenção para o mercado cripto.

E sabe o que acontece quando o Bitcoin sobe? As altcoins — especialmente as memecoins em pré-venda — disparam ainda mais!

Por que as pré-vendas de criptomoedas são a mina de ouro dos investidores inteligentes?

O segredo é simples. Na pré-venda, você compra antes da listagem pública nas exchanges.

Isso significa pegar tokens no menor preço possível. Assim que o ativo entra em corretoras e atinge o grande público, quem entrou cedo já está posicionado para vender com múltiplos de 5x, 10x, 50x ou até 100x.

Além disso:

As pré-vendas oferecem bônus e descontos progressivos.

Muitos projetos queimam tokens não vendidos, reduzindo a oferta e impulsiona o preço.

É onde os grandes multiplicadores estão — oportunidade que simplesmente não existe no mercado secundário.

As top 6 pré-vendas que podem explodir em 2025

Abaixo, listamos as 6 principais pré-vendas em andamento para investir ainda em 2025.

Solaxy ($SOLX) – Entrou na fase final: ÚLTIMA CHANCE antes da distribuição dos tokens!

Solaxy é uma solução revolucionária que une o melhor de dois mundos: a velocidade e o baixo custo da Solana, com a segurança e liquidez da rede Ethereum. A plataforma Layer-2 oferece escalabilidade massiva, promete transações ultra rápidas e integração perfeita entre as duas redes.

Destaques:

Primeira Layer-2 da Solana com integração Ethereum.

Roteiro pré-divulgado que deve impulsionar o token após o lançamento em exchanges.

Arquitetura de rollups que resolve gargalos de escalabilidade.

Staking com retorno anual de até 243%.

Mais de US$ 57 milhões arrecadados na pré-venda.

A pré-venda oficial da Solaxy foi encerrada no dia 16 de junho de 2025, e o projeto agora entrou em sua fase final, com uma venda adicional de tokens antes do resgate dos tokens. Essa é a última oportunidade de adquirir tokens antes da distribuição oficial, marcada para o dia 23 de junho de 2025. Depois disso, o token será listado nas exchanges.

Nos últimos dias, a Solaxy divulgou ainda seu roteiro de lançamento, marcando oficialmente o início de seu ecossistema, com destaque para o Igniter — um launchpad nativo que permitirá a qualquer detentor de $SOLX criar, lançar e fornecer liquidez para seus próprios tokens com taxas quase nulas e integração direta à DEX da plataforma.

A ativação do Igniter está prevista logo após o claim dos tokens no dia 23 de junho, tornando-se o motor do ecossistema ao viabilizar a criação descentralizada de ativos, o que deve valorizar o token ainda mais.

Além disso, a Solaxy reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade do projeto ao queimar 20 bilhões de $SOLX, somando-se à queima inicial de 35 bilhões — totalizando 55 bilhões de tokens removidos permanentemente, o que representa quase 40% da oferta total.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal Solaxy ($SOLX) US$ 0,001766 +US$ 57 milhões 1ª Layer-2 da Solana com integração Ethereum

Snorter ($SNORT) – Última chance antes da expansão multi-chain!

Snorter é a definição perfeita da nova geração de memecoins: irreverente no nome, no visual e na pegada de comunidade, mas com utilidade real e tecnologia por trás.

Funciona como um bot de negociação automatizada direto no Telegram, permitindo que qualquer usuário execute snipes, swaps e trades ultra rápidos com extrema eficiência. Ele já está operando na rede Solana e agora se prepara para sua expansão multi-chain, alcançando redes como Ethereum, BNB Chain, Polygon e Base.

Destaques:

Sim, é uma memecoin — mas uma que entrega uma ferramenta real para traders.

Integração total com Telegram: trade sem sair do app.

Taxa de sucesso de sniping acima de 85%, com proteção contra rug pulls e honeypots.

Mais de US$ 1,19 milhão arrecadados na pré-venda.

Rampa inclui expansão para Ethereum, BNB, Polygon e Base.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal Snorter($SNORT) US$ 0,0959 +US$ 1,19 milhão Bot sniper de trading via Telegram

Bitcoin Hyper ($HYPER) – A revolução do DeFi no Bitcoin está prestes a começar

Bitcoin Hyper representa uma das maiores inovações do mercado cripto atual. É, sim, uma memecoin — mas do tipo que quebra paradigmas. Nasceu na estética, da cultura e da comunicação típica das memecoins, mas entrega uma proposta que vai muito além do meme: levar contratos inteligentes, staking, dApps e DeFi diretamente para a rede do Bitcoin.

Se até hoje o Bitcoin era visto apenas como uma reserva de valor, com funções bastante limitadas em comparação a blockchains como Ethereum e Solana, o Bitcoin Hyper chega para mudar isso. Funciona como uma Layer-2 totalmente operacional, baseada no padrão BRC-20, que permite que aplicações descentralizadas rodem na rede Bitcoin, sem comprometer sua segurança e descentralização.

Destaques:

APYs extremamente agressivos, chegando a até 57.313% no staking.

Construído sobre o padrão BRC-20, focado na rede Bitcoin.

Mais de 1,52 milhão de dólares já arrecadados na pré-venda.

Roadmap inclui marketplace de NFTs, launchpad próprio e desenvolvimento de um ecossistema completo.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal Bitcoin Hyper ($HYPER) US$ 0,012 +US$ 1,52 milhão 1ª Layer-2 do Bitcoin para DeFi

BTCBull ($BTCBULL) – Última chance de garantir seu airdrop de Bitcoin antes do fim da pré-venda

BTCBull é uma memecoin que leva o conceito de “surfando na alta do Bitcoin” ao nível máximo. Sim, é uma memecoin — divertida, com estética irreverente e foco na comunidade —, mas que entrega uma das mecânicas de recompensa mais poderosas e inteligentes do mercado.

O funcionamento é simples, porém extremamente eficaz: toda vez que o Bitcoin atinge um novo patamar de preço — como US$ 150 mil, US$ 250 mil ou mais —, os holders de BTCBull recebem airdrops de Bitcoin direto na carteira. É uma estratégia que conecta diretamente o sucesso do BTC à valorização dos investidores do token.

Ao mesmo tempo, BTCBull também utiliza mecanismos deflacionários, com queima constante de tokens, o que torna o ativo cada vez mais escasso conforme a base de investidores cresce. E ainda oferece staking com retornos atrativos, criando múltiplas fontes de geração de valor.

Destaques:

Distribuição de Bitcoin toda vez que o BTC atinge novos patamares históricos.

Queima programada de tokens, aumentando a escassez e a valorização.

Mais de 7,3 milhões de dólares já arrecadados na pré-venda.

Staking com retorno superior a 112% ao ano.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal BTCBull ($BTCBULL) US$ 0,002575 +US$ 7,3 milhões Receba BTC quando o Bitcoin sobe

Best Wallet ($BEST) – O super app das finanças descentralizadas

Diferente das memecoins irreverentes que misturam memes e recompensas, o Best Wallet não é uma memecoin. Este é um projeto que nasce como uma infraestrutura robusta, com uma proposta extremamente sólida: ser o superapp definitivo das finanças descentralizadas (DeFi).

Carteira multi-chain, cashback em tokens, staking, NFT marketplace, launchpad de novos projetos e uma suíte completa de serviços DeFi — tudo em um só app.

Destaques:

Mais de US$ 13,5 milhões arrecadados.

Funciona em Ethereum, Solana, BNB, Arbitrum e mais.

Token utilitário BEST desbloqueia vantagens como taxas reduzidas e acesso antecipado a novos projetos.

Cashback em tokens, staking e recursos exclusivos no app.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal Best Wallet ($BEST) US$ 0,025225 +US$ 13,5 milhões Superapp de carteira multi-chain Web3

SubBD ($SUBBD) – O projeto que vai revolucionar a creator economy já está na fase final da pré-venda

O SubBD Token chega para transformar o mercado de conteúdo digital, especialmente no segmento de creators, influenciadores e conteúdo adulto. Por meio de inteligência artificial, o SubBD permite que qualquer pessoa lance seu próprio agente virtual, capaz de interagir com fãs, gerar conversas, vender conteúdos exclusivos e criar experiências personalizadas — tudo isso de forma automática, 24 horas por dia.

Destaques:

Mais de US$ 689 mil arrecadados na pré-venda.

IA para automação de interações, geração de conteúdo e monetização.

Público-alvo de mais de 250 milhões de seguidores combinados nas redes de criadores parceiros.

Sistema de staking com APR de 20%, além de benefícios como acesso VIP e descontos.

Criptomoeda Preço do token Arrecadação atual Destaque principal SubBD ($SUBBD) US$ 0,055725 +US$ 689 mil Plataforma IA para criadores e fãs

Conclusão: As oportunidades estão acontecendo agora e o timing é tudo

O mercado cripto vive um momento de otimismo renovado. Com o Bitcoin rompendo máximas e o dinheiro voltando a fluir para o setor, as criptomoedas em pré-venda estão no centro das maiores oportunidades de multiplicação do mercado hoje.

Seja apostando na escalabilidade de soluções como Solaxy, na automação inteligente do Snorter, no avanço do DeFi no Bitcoin com Bitcoin Hyper, nas recompensas diretas em BTC da BTCBull, no ecossistema robusto do Best Wallet, ou na disrupção que o SubBD traz para a economia dos criadores de conteúdo, uma coisa é certa: quem se posicionar agora, antes da distribuição dos tokens, terá uma vantagem que não volta mais.

O timing nunca foi tão claro — e ele está acontecendo agora.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.