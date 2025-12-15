Por que deixar o CPF e abrir CNPJ? A Contabilizei explica

Conseguir aumentar a renda, realizar a emissão de nota fiscal e ter credibilidade no mercado são motivos para você abrir o seu CNPJ com a Contabilizei

Trabalhar como autônomo é a realidade de muitos brasileiros e pode parecer o caminho mais simples para quem não tem uma renda estável. Só que essa simplicidade tem um prazo de validade. O CPF não consegue dar conta de algumas limitações. Nesse caso, abrir um CNPJ se torna uma estratégia que deve ficar nas mãos de uma empresa de contabilidade, como a Contabilizei, que consiga atender a evolução do profissional. As barreiras encontradas por quem ainda se mantém no CPF geram impactos tanto na renda quanto na credibilidade. Algumas delas são:

Restrição de clientes: grandes empresas preferem ou exigem a contratação de Pessoa Jurídica (CNPJ) para emissão de nota fiscal;

Acesso a crédito: bancos facilitam empréstimos e financiamentos para empresas com histórico formalizado;

Limites de plataformas: algumas plataformas de serviços ou marketplaces pedem regularização para liberar faturamento maior.

Com a Contabilizei, o profissional se formaliza como CNPJ e ultrapassa essas limitações que impedem o crescimento da empresa e da renda.

Por que vale a pena migrar de CPF para CNPJ?

Abrir um CNPJ é mais do que mera formalização. O profissional amplia presença no mercado. A formalização oferece vantagens como:

Economia tributária: em cenários nos quais o faturamento cresce, atuar como Pessoa Jurídica permite um enquadramento fiscal mais vantajoso (como Simples Nacional ou Lucro Presumido), resultando na possibilidade de pagamento de menos imposto quando comparado a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (que pode chegar a 27,5%);

Melhores contratos: diversas empresas exigem ou priorizam a contratação de profissionais que possam emitir nota fiscal (NF), o que só é possível com CNPJ;

Segurança jurídica: a estrutura legal do CNPJ oferece maior proteção ao patrimônio pessoal, dependendo do tipo de empresa escolhida.

Crédito e financiamento facilitados: bancos e instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para quem é PJ. As taxas e condições geralmente são melhores para investimentos no negócio.

Profissionalização e credibilidade: ter um CNPJ aumenta a credibilidade no mercado. O profissional garante uma posição mais sólida diante de clientes e parceiros.

Organização financeira : a formalização faz com que o profissional seja obrigado a separar as finanças pessoais das empresariais, o que é fundamental para ter controle, previsibilidade e planejamento de longo prazo.

Para que todas as vantagens do CNPJ sejam aproveitadas, o profissional deve contar uma contabilidade que facilite o seu dia a dia. A Contabilizei realiza a transição do CPF para o CNPJ, emite notas fiscais, realiza cálculos de impostos e muito mais.

PJ paga mais imposto?

Um dos maiores receios de quem ainda não abriu um CNPJ é pagar mais impostos. É preciso desmistificar essa crença de que o PJ vai pagar mais. Em muitos casos, quem atua como Pessoa Física paga proporcionalmente mais imposto do que pagaria como empresa. E por que isso acontece? Porque a tributação como PF atinge alíquotas elevadas (podendo chegar a 27,5% na tabela de IR), sem muitas deduções.

Já com o CNPJ, o profissional pode escolher o Regime Tributário mais adequado (como Simples Nacional ou Lucro Presumido), permitindo um planejamento fiscal que otimiza o pagamento de impostos. Para economizar, o mais importante aqui é realizar o enquadramento correto. Nesse momento é importante contar com ajuda profissional. A Contabilizei realiza o enquadramento de profissionais e empresas, indicando:

Com tecnologia, atendimento personalizado e humanizado, a Contabilizei simplifica todo esse processo.

Quer realizar a abertura do CNPJ com a Contabilizei?

A Contabilizei oferece orientação gratuita e personalizada para quem deseja abrir o CNPJ. O que o profissional vai saber:

Se o faturamento justifica a abertura do CNPJ;

Qual o modelo de empresa mais vantajoso para a sua atividade;

Quanto será economizado em impostos.

Além da orientação, a Contabilizei oferece uma plataforma intuitiva e um time de especialistas para cuidar de todas as obrigações contábeis. O profissional acompanha tudo online.

Milhares de pessoas já escolheram a Contabilizei, reconhecendo a sua eficiência e demonstrando confiança nas plataformas de avaliações. No Reclame Aqui, a Contabilizei tem nota 8,6 de 10, Selo RA 1000, concedido às empresas que realizam atendimento com excelência, e foi vencedora do Prêmio RA 2025 na categoria Contabilidade.

No Google Meu Negócio, a nota é 4,7 de 5, provando que os profissionais podem confiar na maior empresa de contabilidade do Brasil.

Agende uma conversa agora com a Contabilizei e veja como começar do jeito certo.

