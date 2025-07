Potencial de 100x? Veja quais criptos baratas podem explodir em julho

Analistas enxergam nesse movimento os primeiros sinais de um possível mega bull run, impulsionado por expectativas macroeconômicas mais brandas e pelo retorno do apetite ao risco no mercado cripto

Divulgação Bitcoin já testa novas máximas, altcoins voltam a mostrar força e os investidores mais atentos estão de olho nas 'pechinchas'



O segundo trimestre de 2025 encerrou com um junho surpreendentemente forte — Bitcoin, Solana, Ethereum e até várias memecoins, como Pepe, superaram suas máximas de vários meses. Analistas enxergam nesse movimento os primeiros sinais de um possível mega bull run, impulsionado por expectativas macroeconômicas mais brandas e pelo retorno do apetite ao risco no mercado cripto.

Agora, com o início de julho, o cenário ganhou ainda mais intensidade. O Bitcoin já testa novas máximas, altcoins voltam a mostrar força e os investidores mais atentos estão de olho nas “pechinchas”: criptos baratas com hype crescente, fundamentos promissores e potencial de multiplicação explosiva em curtíssimo prazo.

E se você está procurando o famoso “100x”, prepare-se: este artigo vai direto ao ponto com 5 criptos que podem explodir em julho, incluindo três pré-vendas que ainda estão abertas, além de dois clássicos do universo das memecoins que podem surpreender no novo ciclo.

Top 5 criptomoedas com potencial 100x:

Token 6900 : Nova memecoin que promete superar o fenômeno SPX Snorter Token : Bot de trading sniper Bitcoin Hyper : Primeira Layer 2 do Bitcoin Doge Coin Shiba Inu

Por que focar em criptos baratas com alto potencial de alta?

O timing é tudo. E o momento é agora. Afinal, os maiores ganhos de um ciclo costumam sair dos projetos ainda subvalorizados, mas em franca construção de comunidade ou tecnologia, como acontece com os projetos em pré-vendas! De forma simples, investir em microcaps, memecoins ou projetos em pré-venda é uma ótima oportunidade porque o custo inicial é muito baixo, e esses projetos mostram um potencial de valorização com multiplicadores que podem passar de 1.000x e vários casos.

Abaixo, colocamos mais alguns motivos de por que focar em criptos baratas:

Alavancagem assimétrica – Um token a US$ 0,01 precisa subir “apenas” para US$ 1,00 para entregar 100×.

Capital inicial menor – Permite diversificação mesmo com aportes modestos.

Narrativa recente – Projetos novos surfam melhor o efeito novidade, atraindo liquidez.

Ciclos de hype – Em memecoins, comunidade + marketing viral costuma pesar mais que fundamentos, criando explosões rápidas de preço.

Mas atenção: essas oportunidades não ficam no radar por muito tempo. As pré-vendas avançam rápido, o preço sobe a cada fase e o momento ideal para entrar é sempre antes da listagem.

Selecionamos abaixo os projetos com maior hype, fundamentos e chance real de multiplicação ainda neste mês. Então vamos direto ao que interessa!

Top 5 criptos baratas com potencial de 100x até julho

Como já falamos, nem sempre é preciso investir muito para lucrar alto. O segredo? Entrar antes da explosão – especialmente quando o mercado começa a esquentar, como agora.

Aqui estão cinco criptos que podem transformar pouco capital em lucros exponenciais ainda neste mês de julho.

Começando por uma pré-venda que já está atraindo investidores como um ímã:

Token6900: A nova memecoin que pode repetir o fenômeno SPX

Um projeto que acaba de nascer, mas já mostra força de veterano. O Token6900 ($T6900) nasceu inspirado no SPX6900 — uma das maiores febres do universo das memecoins — e trouxe consigo um arsenal de viralização. Com visual ousado, supply limitado e pré-venda relâmpago, o token se posiciona como uma das estreias mais quentes do mês. O modelo é simples: 80% do supply foi liberado direto na pré-venda, com hardcap de apenas US$ 5 milhões. Ou seja: alta escassez + hype absurdo = receita perfeita para multiplicação.

E o melhor: quem entra agora pega o token na base, antes da listagem pública. A expectativa é de disparada logo nos primeiros dias de negociação.

Por que o Token6900 pode explodir?

Modelo deflacionário com queima de tokens

Campanha viral e visual provocativo

Supply limitado e pré-venda com acesso antecipado

Possibilidade real de 100x com hype e listagens rápidas

O $T6900 é o típico token que pode sair do zero para os holofotes em questão de horas. Mas é jogo rápido: a pré-venda mal começou e já está quase na metade.

Snorter Token: Memecoin com utilidade real e automação via Telegram

Já imaginou comprar e vender tokens diretamente no Telegram, com automação total e sem medo de cair em golpe? Essa é a proposta do Snorter Token ($SNORT), uma memecoin com utilidade de verdade: ele é o token nativo de um bot de trading integrado ao Telegram, com funções como:

Sniping de tokens recém-lançados

Proteção contra rug pulls e honeypots

Copy trading direto pelo app

A pré-venda já ultrapassou US$ 1,2 milhão, com forte tração da comunidade de traders — principalmente os que operam na Solana e em redes de alta velocidade.

Porque o Snorter chama atenção:

Interface via Telegram = adoção massiva e intuitiva

Ferramentas exclusivas para snipers e day traders

Taxa de sucesso de +85% nas capturas

Expansão planejada para Ethereum, BNB, Polygon e Base

Se você busca uma memecoin que oferece tecnologia funcional, o Snorter pode ser a escolha ideal. A pré-venda ainda está aberta — mas não por muito tempo.

Bitcoin Hyper: DeFi, staking e NFTs direto na blockchain do BTC

Se você acha que o Bitcoin é só reserva de valor, está prestes a mudar de ideia. O Bitcoin Hyper ($HYPER) é uma Layer-2 inovadora construída sobre o padrão BRC-20 — e seu objetivo é claro: levar DeFi, staking, contratos inteligentes e NFTs para dentro da blockchain do Bitcoin.

Com mais de US$ 1,2 milhão arrecadados na pré-venda, o $HYPER já é considerado uma das estreias mais promissoras de 2025. E o motivo é simples: ninguém nunca conseguiu expandir o BTC dessa forma até agora.

A pré-venda ainda está no ar, mas está quase terminando. E o desconto atual permite entrar com um valor bem abaixo do esperado para um token com tanto potencial.

Destaques do Bitcoin Hyper:

Retornos agressivos em staking: até 57.000% ao ano

Totalmente operável na rede Bitcoin (BRC-20)

Lançamento de um ecossistema completo com NFT marketplace, launchpad e mais

Segurança e descentralização herdadas do BTC

Se o BTC disparar — como muitos analistas preveem — os projetos que estão integrados à sua rede tendem a se beneficiar juntos. Mas poucos têm o nível técnico e o timing perfeito do Bitcoin Hyper.

Dogecoin: Indicadores técnicos disparam e analistas projetam alta até US$ 0,26

A Dogecoin (DOGE) pode estar prestes a viver um novo rali — e desta vez com respaldo técnico. Após subir 11,8% na última semana e romper uma cunha descendente nos gráficos, o ativo voltou a chamar atenção de traders e analistas.

Apesar da queda de mais de 40% nos últimos seis meses, a DOGE entrou em julho com impulso de alta ganhando força. O histograma do MACD já sinaliza reversão positiva, e o volume de compras aumenta nas zonas de suporte entre US$ 0,145 e US$ 0,163.

O analista Ali Martinez afirma que, se o ativo recuperar os US$ 0,17, o próximo alvo pode ser US$ 0,21 — com resistência psicológica e técnica em US$ 0,22. Já Dariusz Kowalczyk projeta até US$ 0,26 ainda este mês, caso o impulso atual continue.

Destaques do Dogecoin neste momento:

Rompimento técnico validado

MACD positivo favorecendo alta

Suportes ativos entre US$ 0,145 e US$ 0,163

Alvos: US$ 0,21 / US$ 0,22 / US$ 0,26

Se você achava que o DOGE tinha ficado para trás, talvez seja hora de rever isso. Os gráficos estão falando — e o mercado está ouvindo.

Shiba Inu: Ecossistema em expansão, sinais técnicos positivos e previsão de disparada

O Shiba Inu ($SHIB) está longe de ser só mais uma memecoin. O projeto evoluiu para um verdadeiro ecossistema dentro da blockchain Ethereum — e agora, com novas atualizações, o token volta ao radar com força total.

A Layer 2 Shibarium já está ativa e ganhando adoção, oferecendo escalabilidade e taxas mais baixas. O ecossistema ainda inclui a ShibaSwap (DEX nativa), NFTs próprios (Shiboshis), tokens complementares (LEASH e BONE) e até um metaverso em construção. Tudo isso com uma comunidade global que não para de crescer.

No cenário técnico, os sinais são otimistas: o SHIB forma um triângulo descendente com potencial de rompimento e pode buscar US$ 0,000025 ainda em julho, segundo analistas. Grandes carteiras (“baleias”) seguem acumulando o ativo — e esse movimento costuma antecipar grandes saltos.

Destaques do Shiba Inu agora:

Expansão real do ecossistema com Shibarium + DEX + NFTs + metaverso

Retomada de alta nos gráficos e previsão de disparada para US$ 0,000025

Forte entrada institucional e aumento na retenção de tokens

Comunidade engajada e liquidez global

A próxima multiplicação já começou — só falta você entrar no jogo!

O mercado não vai esperar. As oportunidades estão no ar — e quem se posicionar agora pode transformar pouco em muito ainda neste mês. As pré-vendas estão aquecidas, os gráficos já mostram sinais claros e os projetos certos estão ganhando tração. Este é o momento em que poucos se posicionam… e muitos se arrependem depois. Não perca mais tempo, entre no jogo!

