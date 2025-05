Quer investir em bitcoin (BTC)? Especialista revela 5 dicas ‘matadoras’

André Antunes reuniu as melhores práticas para quem deseja investir em bitcoin (BTC); especialista é reconhecido pelos seus lucros acima da média

Investir em bitcoin (BTC) pode ser uma estratégia eficiente para diversificar a carteira, proteger o patrimônio contra os efeitos da inflação e acessar um mercado em constante transformação. Apesar das oscilações de preço, o ativo digital tem conquistado espaço como uma alternativa relevante no cenário global, inclusive para quem está começando a investir.

Para orientar os novos investidores, o trader André Antunes, especialista em ativos de risco, reuniu 5 dicas ‘matadoras’ para investir em bitcoin de maneira consciente e bem estruturada.

Com as orientações certas, é possível superar o receio inicial, minimizar erros comuns e tomar decisões mais assertivas, aprendendo com a trajetória de quem já tem experiência consolidada no universo das criptomoedas.

Primeira dica: O tempo está a favor de quem se antecipa

O que muita gente ainda não sabe é que o bitcoin possui uma oferta limitada: seu código foi programado para permitir a emissão de no máximo 21 milhões de unidades.

Atualmente, mais de 19 milhões já estão em circulação, e à medida que esse número se aproxima do limite, o processo de criação — chamado de mineração — se torna cada vez mais lento e complexo.

Essa escassez programada é um dos fatores que sustentam o potencial de valorização da criptomoeda ao longo do tempo. Por isso, quem deseja se expor a esse mercado não deve esperar demais: quanto mais próximo do limite total, maior tende a ser a disputa pelas unidades restantes.

Hoje, comprar frações de bitcoin — o que é possível e comum no mercado — pode ser uma forma mais eficiente de proteger seu patrimônio do que deixar o dinheiro parado, perdendo poder de compra com o avanço da inflação, aponta André Antunes.

Diante das incertezas da economia brasileira, o bitcoin se apresenta como uma alternativa de diversificação e preservação de valor no longo prazo.

Segunda dica: Até quando o bitcoin cai é possível ganhar dinheiro

O receio de uma queda no preço ainda afasta muitas pessoas do investimento em bitcoin. No entanto, o que poucos sabem é que existe uma forma de lucrar mesmo quando o ativo está em queda: por meio do mercado futuro.

Nesse tipo de operação, o ganho não depende apenas da valorização do bitcoin, mas sim da diferença entre os preços de compra e venda dos contratos.

Em outras palavras, é possível operar tanto na alta quanto na baixa — e lucrar em ambas as direções.

André Antunes explica que ao negociar contratos futuros, você pode se posicionar para buscar ganhos com a oscilação do preço, independentemente da direção.

Isso amplia as possibilidades de retorno e permite uma estratégia mais dinâmica, principalmente em momentos de maior volatilidade do mercado.

Terceira dica: Um pouquinho é melhor do que nada

Não é necessário investir grandes quantias em bitcoin para obter bons resultados. Para ilustrar, quem aplicou R$ 1.000 em BTC em 2011 viu seu investimento se transformar em mais de R$ 1 bilhão até 2021 — um exemplo extremo, mas real, do potencial de valorização da criptomoeda ao longo do tempo.

Esse cenário mostra que quem começou pequeno no passado já mudou de vida. E o mais interessante: o mesmo princípio pode ser aplicado hoje.

Você pode iniciar com um aporte modesto, ganhar confiança ao longo do tempo e, conforme sua capacidade e estratégia evoluírem, ampliar seus investimentos gradualmente. Com disciplina e visão de longo prazo, acumular patrimônio com bitcoin é totalmente possível — mesmo começando com pouco.

Quarta dica: Você não precisa sofrer sozinho

Evite cometer os mesmos erros que muitos investidores já enfrentaram ao entrar no mercado de criptomoedas. Você não precisa investir por conta própria ou tomar decisões incertas — especialmente em um mercado tão dinâmico como o de bitcoin.

Com o apoio de profissionais experientes e ferramentas automatizadas, é possível acelerar os resultados, reduzir riscos e escolher a estratégia mais adequada ao seu perfil, sem complicações.

Quem conhece o mercado pode orientar desde a compra de bitcoin por meio de corretoras e ETFs, até estratégias mais avançadas, como a operação com contratos futuros — que permitem lucrar com a variação de preço, sem a necessidade de comprar ou vender a moeda diretamente, já que a liquidação é apenas financeira.

A melhor escolha depende dos seus objetivos e da sua tolerância ao risco. Por isso, contar com orientação especializada pode fazer toda a diferença para investir com mais segurança e eficiência.

Quinta dica: Usando as ferramentas certas, é possível buscar até R$ 843 de lucro por dia

Para aqueles que não têm tempo, conhecimento ou simplesmente querem apimentar a carteira de um jeito simpoles, é possível “terceirizar” o investimento em bitcoin, confiando nas decisões de quem realmente entende do mercado.

Hoje, há várias tecnologias automatizadas que fazem isso. Uma delas é o Scalper Cripto Trade, ferramenta replica as operações de André Antunes, trader com mais de 15 anos de experiência e fundador da Scalper, empresa de educação e tecnologia financeira que jáo trader formou mais de 2,5 milhões de alunos com técnicas como o Tape Reading — uma das chaves de sua trajetória de sucesso.

Reconhecido como o maior educador de traders do Brasil, André ficou milionário antes dos 30 e agora compartilha sua estratégia por meio de uma alternativa totalmente automatizada: o Scalper Cripto Trade, programado para buscar uma média de até R$ 843 de renda extra por noite. Basta um clique para que tudo o que ele fizer com bitcoin seja espelhado automaticamente na sua conta.

Na prática, o Scalper Cripto Trade é um combo de duas ferramentas:

Copy Trade de Criptomoedas da Scalper , ativo todas as noites a partir das 21h.

Scalper Cripto IA , um robô de sinais que pode ser acessado a qualquer hora do dia, recomendando operações com base nas melhores oportunidades do momento.



Juntas, essas tecnologias formam uma estratégia completa — automatizada e orientada por um especialista de renome — em busca de consistência e retorno em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

Veja como liberar seu acesso Scalper Cripto Trade

É importante ter em mente que retornos passados não garantem retornos futuros. Além disso, o investimento em ativos variáveis contém risco, e pode ocasionar perdas. Por isso, é importante investir com parcimônia, utilizando apenas um dinheiro que não lhe faça tanta falta.

Por outro lado, o Scalper Cripto Trade pode ser a maneira mais fácil de buscar um lucro médio de até R$ 843 por dia, com o respaldo de um trader profissional operando por você.

O lançamento oficial do Scalper Cripto Trade acontece na Bitcoin Conference, o maior evento de criptomoedas do mundo, realizado em Las Vegas — onde André Antunes liberará os acessos à plataforma.

Se você quer investir em bitcoin e potencializar seus resultados com apoio profissional, essa é uma oportunidade que vale a pena aproveitar.