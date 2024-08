Robô de investimentos usa IA para possibilitar lucros automatizados a partir de R$ 595 por mês, em média; entenda

A partir de 2 de setembro, qualquer brasileiro poderá instalar o robô e começar a buscar lucros no mercado financeiro

Um robô de investimentos vem chamando atenção de investidores por usar a inteligência artificial para poder gerar ganhos no mercado financeiro



Uma renda extra de R$ 5.953 por mês sem sair de casa parece interessante para você? Pois saiba que alguns brasileiros já conseguiram ganhar essa renda a partir de um clique na tela do celular ou computador, graças a um robô 100% automatizado. Calma, vou te explicar melhor. Recentemente, um robô de investimentos vem chamando atenção de investidores por usar a inteligência artificial para poder gerar ganhos no mercado financeiro de uma forma nunca vista antes. O robô em questão se chama Pegasus One Click e seu principal diferencial, além da praticidade, é que o investidor só precisa plugar a ferramenta na conta de investimentos e pronto: ele faz as operações financeiras sozinho. E não pense você que o Pegasus faz qualquer tipo de operação. Pelo contrário. O robô é programado para identificar as operações mais promissoras no mercado financeiro. É assim que muitos investidores já conseguiram fazer uma renda extra mensal média de até R$ 5.953 (explico melhor esse potencial abaixo). Caso você queira conhecer melhor essa ferramenta e saber como acessá-la para buscar altos ganhos dentro do segmento financeiro, continue lendo a matéria. A seguir explicarei mais detalhes de seu funcionamento e o que você precisa fazer para usá-la.

Esse robô já tornou possível lucros médios de até R$ 5.953 por mês com apenas um clique

O Pegasus One Click foi criado por Fabrício Gonçalvez, especialista em operações há mais de 18 anos no mercado financeiro. O principal objetivo de Fabrício, ao criar a ferramenta, era oferecer aos investidores algo totalmente prático e fácil de se usar. Isso porque, diferentemente de outros robôs semi automatizados que precisam de comandos específicos dos usuários para funcionar, o Pegasus funciona de forma 100% automatizada diariamente e só para de operar na hora em que o investidor decide desligar a ferramenta. Tudo que o investidor precisa fazer, após plugar a ferramenta na conta de investimentos, é dar o “aceite” para que ele opere identificando as melhores oportunidades de ganho durante todo o pregão.

No período de um ano (entre maio/2023 e abril/2024), essa ferramenta apresentou uma taxa de acertos extremamente alta: em cada 10 operações feitas pelos usuários, 7 foram bem sucedidas. Além disso, os investidores que aplicaram seu dinheiro em operações utilizando a ferramenta já conseguiram alcançar uma renda de, em média, R$ 595 a R$ 5.953 por mês, dependendo do aporte inicial realizado. Entenda melhor esses ganhos, baseados nos resultados dos usuários nos últimos 15 meses (de maio/2023 a julho/2024):

Perfil 1: média de R$ 595,39 por mês, com aporte inicial de R$ 1.500;

Perfil 2: média de R$ 1.190,77 por mês, com aporte inicial de R$ 3.000;

Perfil 5: média de R$ 2.976,92 por mês, com aporte inicial de R$ 7.500;

Perfil 10: média de R$ 5.953,85 por mês, com aporte inicial de R$ 15.000.

Claro, é importante dizer que lucros passados não servem de garantia para lucros futuros, e esses investimentos incluem riscos. Porém, exemplos como esses mostram que o robô já deu lucro a outros investidores e pode ser usado para buscar ganhos semelhantes.

Você pode começar a buscar renda extra com valores relativamente pequenos

Além de todas as vantagens oferecidas pelo Pegasus, é preciso dizer que qualquer brasileiro interessado em usar a ferramenta tem a chance de buscar rendimentos através dela sem precisar de grandes valores iniciais para tanto. Inclusive, é recomendado que o usuário aja exatamente dessa forma: começando com aplicações pequenas, de valores que não vão comprometer o orçamento básico. Esses aportes podem ser ampliados com o tempo, de acordo com uma maior segurança ao utilizar o robô. Para você ter ideia, os usuários que conseguiram lucrar com o Pegasus começaram com valores variados. Mas, como visto acima, com um aporte inicial de R$ 1.500 já é possível buscar um ganho médio de R$ 595 por mês, de forma automática. É a chance de “recuperar” o dinheiro investido em até 3 meses de operações com o robô.

Veja alguns depoimentos de usuários do robô Pegasus:

Fonte: Relatos de usuários do Pegasus One Click enviados a Fabrício Gonçalvez. Retornos passados não são garantia de lucros futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor. Como você pode perceber, a ferramenta de fato vem transformando a vida financeira de muitos brasileiros. E você pode aproveitar a oportunidade que está sendo oferecida para você agora e ir atrás da sua oportunidade de lucros.

O Pegasus One Click será lançado no dia 2 – se inscreva na lista de interessados

É importante dizer que o especialista não está sozinho nesta empreitada. Isso porque a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil, decidiu lançar junto ao especialista Fabrício Gonçalvez o Pegasus One Click. No dia 2 de setembro, a casa de análise irá revelar mais detalhes do robô 100% automatizado e de como qualquer brasileiro interessado pode buscar ganhos gigantescos utilizando a ferramenta. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento basta se cadastrar no botão abaixo. Assim que realizar o cadastro gratuito, você receberá um email com todas as informações sobre o lançamento. Não se preocupe, pois você não vai gastar um real sequer durante todo esse processo, mas pode ter muito a ganhar com a ferramenta do trader. Aproveite!