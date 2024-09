Robô de um botão para investir em criptomoedas: retornos com IA já foram de até 1.358% em 8 dias

Robô investidor de criptomoedas que funciona com um clique reabre lista de interessados; veja como ter acesso

Criptomoedas como o Bitcoin tornam milhares de pessoas mais ricas, todos os dias, no mundo inteiro. Recentemente, um levantamento da Kaiko Research, empresa de análise cripto, mostrou que 1.500 novas “carteiras milionárias” de criptomoedas são criadas diariamente.

Ou seja: se você pensa que enriquecer com cripto é coisa da década passada, ou de quem teve a sorte de comprar Bitcoin 14 anos atrás, está enganado. Isso ainda acontece agora, em 2024.

Quer um exemplo disso?

O programa de inteligência artificial criado pelo trader Eduardo Garufi faz o investimento em criptomoedas com apenas um botão. O objetivo dele é buscar renda extra com operações no mercado cripto – e não é preciso fazer grandes aportes para isso.

E, entre novembro de 2023 e maio deste ano, quem utilizou essa ferramenta pôde acumular um lucro de 285% com cripto em apenas 7 meses.

Além disso, em um investimento recente, o trader chegou a entregar até 1.358% de lucro com criptomoedas. Em apenas uma operação.

Isso representa uma multiplicação de 14,5 vezes o investimento. E tudo em apenas 8 dias, entre 13 e 22 de maio de 2024.

Ou seja:

Quem entrou com R$ 500 nessa operação e manteve a posição pôde acumular R$ 7.250;

Quem entrou com R$ 1.000, e fez o mesmo, ficou com R$ 14.500;

E quem investiu R$ 5.000 conseguiu multiplicar o dinheiro em 14,5 vezes – e agora tem impressionantes R$ 72.500 na conta.

Esse tipo de investimento envolve riscos, por isso não se deve aportar parcela relevante do patrimônio ou da reserva de emergência. Além disso, ganhos passados não servem de garantia para lucros futuros.

Mas todo esse lucro aconteceu sem que as pessoas precisassem ser especialistas em criptomoedas, e nem sequer investir por conta própria.

Tudo foi feito usando uma inteligência artificial que automatiza todas as operações em Bitcoin e outros ativos digitais. Você só precisa realizar o aporte inicial e dar um clique.

IA para investir em cripto? Conheça o robô que já entregou até 1.385% de lucro em 8 dias

De acordo com Eduardo Garufi, trader e empresário criador desse robô, o objetivo é que ele se torne o Seu Trader de Ativos Digitais.

“Se você topar, quando eu apertar ‘comprar’, essa ferramenta que eu desenvolvi vai comprar também em benefício do seu dinheiro. Quando eu apertar ‘vender’, essa ferramenta vai vender também para você”, explica o empresário.

Isso elimina boa parte das dificuldades técnicas que muitos iniciantes enfrentam.

Investir em criptomoedas pode dar um bom dinheiro, mas também pode ser bastante complicado.

Garufi acredita que essas dificuldades não deveriam ser impeditivas para ninguém. Por isso, ele trabalha há anos na busca por democratizar o acesso ao investimento em criptomoedas.

E agora, em uma parceria com a Empiricus, Garufi atingiu o auge da simplicidade e acessibilidade a essas operações.

Com apenas um clique, a ferramenta cuida de todo o processo pra você, “copiando e colando” as operações feitas por ele no mercado cripto.

Você ainda tem a chance de enriquecer com criptomoedas

Há muitos casos de pessoas do mundo todo que ficaram ricas investindo quase nada em Bitcoin, logo que o ativo surgiu.

Um caso emblemático foi o de Davinci Jeremie, entusiasta das criptomoedas que gravou um vídeo há 11 anos implorando para as pessoas comprarem Bitcoin.

Desde quando o vídeo foi postado, em maio de 2013, até os tempos atuais, o BTC saiu da faixa dos 100 dólares para mais de US$ 60 mil.

Mas a pergunta que fica é: ainda dá tempo de surfar essa onda? Ou agora, que as criptomoedas já são muito famosas, é impossível ganhar muito dinheiro com elas?

A verdade é que o amadurecimento e a popularização do mercado cria mais oportunidades de lucro, não menos.

Afinal, ainda que valorizações de ativos na casa dos 1.000%, 5.000% ou 80.000% sejam mais escassas, os ganhos com as oscilações das criptomoedas ainda são muito presentes.

É essa oportunidade de ganhos nas oscilações que a ferramenta de IA criada por Eduardo Garufi oferece. Ela é capaz de prever movimentações de ativos e, em seguida, faz todo o trabalho difícil por você com apenas um clique.

Veja o exemplo do Fábio:

Fonte: Depoimento enviado a Eduardo Garufi. Retornos passados não são garantia de lucros futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor.

“Ele pôs essa grana no bolso e não precisou mover um músculo. Bastou ativar minha ferramenta com um botão e me deixar fazer o resto”, explica o trader Eduardo Garufi.

E, na opinião dele, você pode ser o próximo.

Você não gasta nada para se inscrever no lançamento dessa ferramenta

A questão não é se a ferramenta funciona ou não — isso já está comprovado.

A questão é se você vai ter coragem ou não de dar esse próximo passo na sua vida financeira, tendo consciência dos riscos que a ferramenta inclui.

Em uma transmissão ao vivo, no próximo dia 16 de setembro, o trader Eduardo Garufi vai mostrar na prática como você pode usar essa ferramenta que já entregou retornos de até 1.358% com criptomoedas dando apenas um clique por dia.

