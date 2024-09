Robô que deixou o Ibovespa ‘no chinelo’ pode ser usado por qualquer brasileiro interessado em buscar lucros

Pegasus One Click foi desenvolvido pelo especialista em derivativos Fabricio Gonçalvez

Divulgação/Empiricus Tela do Robô Pegasus no celular



Para quem procura uma fonte de renda alternativa, operar na bolsa de valores pode ser uma boa opção. Você já deve estar careca de saber, mas vale afirmar: a diversificação da fonte de renda pode trazer mais segurança e pode ser um passo importante para sua liberdade financeira.

O paradoxo disso é que a maioria dos brasileiros trabalha em horário comercial, que é justamente o horário em que a B3 funciona. Ou seja: pode faltar tempo para abrir o home broker, avaliar o preço das ações, escolher as que valem seu investimento, até, de fato, investir nelas.

Como, então, resolver este dilema que muitos investidores enfrentam? Foi exatamente em cima deste problema que um investidor com 18 anos de mercado financeiro trabalhou durante muito tempo. Basicamente, Fabrício Gonçalvez criou uma estratégia para investir na bolsa de forma 100% automatizada baseada em inteligência artificial.

Trata-se de uma ferramenta de trading que opera sem que você tenha que ficar preso às telas o dia todo. A única ação necessária para colocar o robô para trabalhar para você é o seu aceite. Em outras palavras, com apenas um clique é possível ter uma inteligência artificial de alta precisão tomando decisões a favor do seu dinheiro.

A precisão é tamanha que, em apenas um ano, o robô de ações rendeu 35x mais que o Ibovespa. O investidor que confiou nesse robô, de maio de 2023 a abril de 2024, teve uma multiplicação do seu capital inicial em até 7,35x.

Ganhos passados não garantem lucros futuros, e esse investimento inclui riscos. Mas, desde que o código fonte do Robô Pegasus foi criado, ele vem entregando resultados bastante consistentes. Resultados que dificilmente você vai ver em outro lugar.

Conheça o robô de day trade que possibilita renda diária e pode ser acessado pelo seu celular

Como havia dito, até pouco tempo atrás era impossível ter retornos significativos operando na bolsa de valores se você trabalha em horário comercial.

Até porque, sem uma dedicação full time ao mercado financeiro, fica mais complicado ter ganhos consistentes com day trade.

Através do Robô Pegasus, hoje, é totalmente possível que você acompanhe seus possíveis lucros de onde quiser. Basta um celular na mão e pronto. Você tem tudo o que você necessita para buscar sua renda diária com day trade.

Até parece pegadinha, mas não é.

Fabrício investiu anos desenvolvendo e testando a ferramenta para que viesse oferecer ela ao público brasileiro. E seus resultados são surpreendentes.

Quem colocou seu capital no primeiro dia e manteve seu investimento, por todo o período de 12 meses, obteve uma valorização de até 634,50%.

Você conhece algum investimento no Brasil que rendeu mais do que isso? Aqui vai uma lista para comparação:

-Ibovespa: Robô Pegasus rendeu 35x mais.

-Selic: Robô Pegasus rendeu 52x mais.

-Dólar: Robô Pegasus rendeu 129x mais.

Para você ter uma ideia, nem o Bitcoin conseguiu superar o Pegasus. O robô obteve uma valorização 4,5x maior que a consagrada criptomoeda no mesmo período de um ano.

É claro que investir em renda variável tem seus riscos. No entanto, os dados mostram que esse é um investimento que vale a pena ser considerado.

Principalmente pela facilidade em administrá-lo e, também, pela possibilidade de renda diária diretamente na tela do seu celular.

Como ter a chance de lucrar muito com poucos cliques

Você já deve ter compreendido que fazer dinheiro operando na bolsa de valores com apenas um clique é totalmente possível, graças ao robô mais consistente de day trade que o mercado já viu.

Seus usuários estão surpresos com a performance da ferramenta. Olha o que o Diego disse:

É difícil até de acreditar, porém, quem testou, está sorrindo de orelha a orelha. O Gregório que o diga:

Tem gente até querendo dar um upgrade no plano do robô. Dá uma olhada:

Logo, você viu que o potencial de ganhos com a ferramenta é grande, mas o esforço é pequeno.

Com um clique, você busca uma renda média que pode ficar entre R$ 595 e R$ 5.953 por mês. Tudo depende de quanto você puder aportar inicialmente.

Para melhor compreensão, aqui vão as proporções de ganhos possíveis, em relação ao capital inicial e o seu perfil de investidor. Os números são baseados nos resultados dos usuários em um ano:

-Perfil 1: R$ 595,39 por mês / Capital inicial de R$ 1.500

-Perfil 2: R$ 1.190,77 por mês / Capital Inicial de R$ 3.000

-Perfil 5: R$ 2.976,92 por mês / Capital Inicial de R$ 7.500

-Perfil 10: R$ 5.953,85 por mês / Capital Inicial de R$ 15.000

Como disse, esses ganhos passados não são garantia absoluta para lucros futuros, mas mostram o enorme potencial de lucro extra que está à sua frente quando você utiliza o Robô Pegasus na bolsa.

E funciona de um jeito simples: você pluga o robô na sua conta – de um jeito bem fácil, que o próprio Fabrício ensina – e dá um clique. Pronto. O restante a inteligência artificial faz por você.

Assista à demonstração gratuita do Pegasus One Click

É hora de ver o robô em ação e buscar ganhos similares aos que foram demonstrados aqui, mesmo que você tenha pouco capital.

A ideia é que, aos poucos, você vá aumentando a sua banca e amplie os seus lucros potenciais. Essa é a melhor maneira de buscar sua renda alternativa com o mercado de ações.

Afinal, você não encontra facilmente uma ferramenta por aí que tenha ficado 76,9% dos dias no positivo. Ou seja: que tenha gerado lucro ao usuário em três a cada quatro dias, em um ano. Mas para você entender tudo, você precisa participar do encontro com Fabrício Gonçalvez.

No dia 02 de setembro, segunda-feira, o trader irá até a Empiricus Research – a maior casa de análise financeira independente do país – para demonstrar como você também pode ter acesso ao Pegasus One Click e buscar sua renda diária na tela do seu celular.

Se você tem pouco tempo para se dedicar às operações na bolsa de valores, é imprescindível que você conheça a ferramenta que se provou lucrativa e consistente, e que será demonstrada neste encontro gratuito promovido em parceria com a Empiricus.

Para participar do encontro, é simples. Basta clicar no botão abaixo e fazer o seu cadastro de forma gratuita: