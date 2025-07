Sorteio da Powerball chega a R$ 2,3 bilhões neste sábado

O próximo sorteio da Powerball, com um prêmio de R$ 2,3 bilhões, acontece já neste sábado e você pode jogar online com a TheLotter!

Divulgação/TheLotter Com R$ 2,3 bilhões, você pode transformar completamente a sua vida e a de muitas gerações



Os brasileiros já estão acostumados com as emoções dos jogos nacionais, mas há uma nova febre no ar: a Powerball dos Estados Unidos. Considerada a loteria mais famosa do mundo, ela se destaca por oferecer prêmios que ultrapassam qualquer expectativa — literalmente bilionários. Em novembro de 2022, a Powerball entrou para a história ao premiar um único bilhete com inacreditáveis US$ 2,04 bilhões — o equivalente a mais de R$ 11 bilhões na época. Foi o maior prêmio de loteria já registrado, e mostrou ao mundo o verdadeiro potencial desse jogo lendário.

Agora, com nenhum ganhador no sorteio mais recente, a Powerball voltou a acumular. Os números sorteados na última quarta-feira — 4, 15, 35, 50, 64, 8 — não tiveram um vencedor completo, e o jackpot subiu novamente. O próximo sorteio será neste sábado, 02 de agosto, com um prêmio estimado em US$ 410 milhões.

E sim, brasileiros podem participar legalmente da Powerball, mesmo estando no Brasil. Isso é possível graças à TheLotter, plataforma líder mundial de compra de bilhetes de loteria internacionais. Você pode jogar on-line do conforto da sua casa e na hora que quiser!

Com R$ 2,3 bilhões, você pode transformar completamente a sua vida e a de muitas gerações. Imagine quitar todas as dívidas, comprar imóveis nos destinos dos seus sonhos, viajar pelo mundo com conforto e exclusividade, investir em negócios próprios e na melhor educação dos seus filhos e netos. Pode apoiar causas sociais que tocam o seu coração, construir uma fundação, financiar pesquisas, criar oportunidades para outras pessoas. Pode, ainda, realizar desejos que pareciam impossíveis — desde ter uma vinícola própria até viver em uma ilha paradisíaca. O que você faria com tudo isso? Só existe uma maneira de descobrir: apostando na sorte.

Apostar nunca foi tão fácil

Para jogar, basta acessar o site, escolher seus números da sorte — 5 principais e 1 número adicional — e finalizar a compra. Em seguida, um representante local da TheLotter nos Estados Unidos compra o bilhete oficial em seu nome. Como prova de propriedade, você recebe uma cópia digitalizada do bilhete na sua conta pessoal, garantindo sua participação no sorteio. E ainda, a plataforma oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português e aceita diversos métodos de pagamento, incluindo Pix.

O que acontecerá se você ganhar

Se você for um dos sortudos, será notificado imediatamente por e-mail e/ou SMS — simples assim. E não pense que brasileiros ficam de fora: recentemente, dois jogadores do Brasil faturaram US$ 50 mil cada ao jogar na Powerball através da TheLotter. Para prêmios de até US$ 600, o valor é transferido diretamente para a sua conta bancária. E se você ganhar o tão sonhado jackpot da Powerball, pode ficar tranquilo: a TheLotter cobre todas as despesas da sua viagem aos Estados Unidos para que você receba o prêmio pessoalmente — sem burocracia, sem estresse.

Com quase 23 anos de atuação, a TheLotter já pagou mais de US$ 130 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de bilhetes vencedores no mundo todo. A reputação da plataforma fala por si — e quem sabe o próximo vencedor pode ser você?

Quem será o próximo bilionário?

Aposte agora na Powerball pela TheLotter e concorra ao prêmio de R$2,3 bilhões! O próximo sorteio acontece neste sábado, 02 de agosto — e essa pode ser a chance da sua vida. Já pensou em se tornar o próximo bilionário brasileiro com apenas alguns cliques?

Não perca essa oportunidade.

Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.