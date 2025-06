Trader brasileiro que faturou R$ 5 mil em 11 minutos lança ferramenta que copia suas operações com criptomoedas

André Antunes, referência no day trade brasileiro, prepara lançamento de ferramenta inédita para operar criptomoedas

Quando se fala em day trade de criptomoedas, o que vêm à sua mente? Talvez você pense em gráficos, tabelas, cálculos – e não é à toa. Mas um trader brasileiro está decidido a virar o jogo e mostrar que o day trade de criptoativos pode ser uma tarefa acessível e bastante lucrativa.

André Antunes, também conhecido como Scalper, está colocando a cara a tapa e fazendo uma proposta ousada: operar no mercado de criptomoedas para você. Ele criou o Scalper Cripto Trade, uma ferramenta de copy trade que replica todas as suas operações. Ou seja, Antunes se ocupa com os gráficos e os cálculos – e, nas operações com saldo positivo, você só precisa esperar o dinheiro cair na conta.

“O que eu faço na minha plataforma é automaticamente replicado na conta do usuário… Não importa se ele está na academia, na praia ou dormindo”, resume o trader. E quem é mais qualificado que ele para tomar a frente nessa empreitada de democratização do trade?

Antunes acumula um histórico invejável de lucros no day trade, a ponto de ficar milionário antes dos 30 anos graças às suas operações na bolsa. O seu feito mais recente foi ter lucrado R$ 5 mil em apenas 11 minutos. No vídeo abaixo, o trader explicou como foi que chegou a esse resultado:

Agora, Antunes quer unir a sua experiência ao potencial de lucros explosivos do mercado de criptomoedas, e tornar resultados como esses possíveis para qualquer um, independentemente do nível de experiência.Tudo isso com o devido cuidado que o mercado exige, é claro – é preciso lembrar que resultados passados não são garantia de lucros futuros, e que é recomendado investir valores pequenos, que não comprometam o seu patrimônio em caso de perda.

Trade de criptomoedas com potencial de até R$ 843 por dia: Conheça o Scalper Cripto Trade

O funcionamento do Scalper Cripto Trade é simples para o usuário final: é preciso apenas plugar a ferramenta na sua conta (algo que demanda poucos cliques) e aportar o valor desejado. O valor investido varia de acordo com o seu apetite para risco – afinal de contas, o trade de criptomoedas é uma opção de investimento que envolve altos e baixos significativos no curto prazo. Por isso, é importante aplicar somente o que cabe no seu planejamento financeiro.

Para investidores iniciantes no mercado, a meta de lucro recomendada é de R$ 90 por dia – um valor que pode parecer baixo, mas tem o potencial de fazer diferença no seu bolso com o passar do tempo.

Sem contar que é possível “subir de nível” conforme você for ganhando dinheiro e experiência, e assim buscar lucros diários maiores – de acordo com as projeções do time de análise de Antunes, os lucros podem chegar a até R$ 843 por dia. Considerando a dinâmica 24/7 do mercado de criptomoedas, esses valores podem se transformar em:

Até R$ 5.901 por semana;

Até R$ 25.290 por mês; ou

Até R$ 307.695 por ano

Tudo isso sem praticamente nenhum esforço operacional, de maneira 100% automatizada – afinal, você terá um trader profissional operando por você.

Garanta seu acesso prioritário ao Scalper Cripto Trade

Essa é uma oportunidade real de ter uma fonte de renda extra sem precisar trabalhar nem um segundo a mais – e contando com o amparo de um verdadeiro especialista em ganhar dinheiro. O lançamento oficial do Scalper Cripto Trade vai acontecer por meio de uma transmissão ao vivo, diretamente da Bitcoin Conference, em Las Vegas, considerado o maior evento de criptomoedas do mundo.

André Antunes vai explicar todos os detalhes a respeito da ferramenta durante a transmissão. Para garantir sua vaga na transmissão e ser um dos primeiros a saber como testar o Scalper Cripto Trade, basta clicar no botão abaixo e fazer seu cadastro gratuitamente na lista prioritária de acesso.

