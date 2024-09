Valores da Cooperativa Vinícola Garibaldi contribuem com harmonia da sociedade

Ações de valorização às pessoas e ao ESG contribuem para satisfazer a todos os públicos da marca

Divulgação/Cooperativa Vinícola Garibaldi Cooperativa foi distinguida com o Selo Signatário Mantenedor ODS/RS



Feitas por pessoas e sustentadas em valores como democracia, equidade e ajuda mútua, as cooperativas são instrumentos da promoção do desenvolvimento sustentável — conceito no qual o cuidado ao meio ambiente e o compromisso social se destacam. Essas práticas dialogam com a atuação da Cooperativa Vinícola Garibaldi em seu dia a dia, gerando harmonia entre pessoas, processos e produtos, de modo a contemplar o bem de todos os públicos com os quais a empresa lida. Assim, a empresa tem apreço por questões ligadas às pessoas — a começar pelos cooperados — e ao ESG, através de ações que envolvem seus compromissos social, ambiental e corporativo. A valorização das pessoas começa no campo, ambiente de trabalho das 270 famílias de pequenos produtores cooperados que se estruturam, produzem e crescem juntas, no mesmo passo do negócio. Por isso, a cooperativa está permanentemente ao lado dele, oferecendo os meios para que ele se desenvolva através da assistência técnica e de diversos programas de valorização humana e de capacitação — tanto no campo como na gestão da propriedade.

Neste ano, por exemplo, um grupo de 12 cooperados protagonizou uma viagem técnica à Itália a fim de se aproximar de tecnologias e tendências da vitivinicultura, assim como ocorreu no ano anterior e está previsto para ocorrer nos próximos anos. Ainda no campo, 75% das famílias cooperadas realizaram o treinamento Programa Alimento Seguro Uva para Processamento (PAS Uva), uma ferramenta preventiva a riscos de contaminação dos alimentos, demonstrando a preocupação com o produto do vinhedo à mesa, de modo a contemplar o consumo seguro e saudável de vinhos, espumantes e sucos às pessoas. Com vistas à política de valorização de pessoas, em particular da figura feminina, a cooperativa realiza há 10 anos o Garibaldi Mulher, com palestras e integração. Outra ação nesse sentido é o Garibaldi Aproxima, quando familiares de funcionários conhecem os diversos setores que compõem a empresa.

Atividades assim fazem parte dos valores da cooperativa, a fim de, constantemente, disseminar e buscar a sustentabilidade e as boas práticas agrícolas, trabalhistas e sociais. Nesse sentido, um dos destaques são as ações de ESG, cada vez mais presentes e reconhecidas. A cooperativa foi distinguida com o Selo Signatário Mantenedor ODS/RS, posicionando-a no destacado rol das organizações que estão comprometidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e trabalham para sua implementação e manutenção, incentivando o engajamento na implantação da Agenda 2030 – plano ambicioso para o desenvolvimento global sustentável da ONU.

No campo ambiental, as ações incluem consumo de energia elétrica gerada através de fontes 100% renováveis. Os exemplos incluem também a água utilizada nos processos da cooperativa – mais de 60% é reciclada, sendo tratada em ETE própria — e o uso de garrafas mais leves em linhas de produtos de entrada, gerando menos emissão de CO2. No social, além do Dia C que anualmente envolve a cooperativa no apoio a causas sociais, ela participa de outras campanhas comunitárias, promovendo ações para auxiliar diferentes entidades de assistência da cidade. A presença na comunidade ainda se manifesta por meio da ativa participação da marca nos eventos da cidade. Também, com seu espírito cooperativo, se juntou a outras entidades para auxiliar as vítimas das enchentes ocorridas em maio no Rio Grande do Sul, através de uma campanha solidária para estimular o aporte de recursos via PIX — direcionando recurso diretamente para entidade que prestava assistência aos atingidos.

A presença do ESG se manifesta também na governança. A cooperativa formalizou, no ano passado, seu setor de compliance, que já figurava dentro do programa Somos Garibaldi, criado ainda em 2018 para facilitar a comunicação e a interação entre as partes interessadas. Com o compliance, houve aprimoramento da política de contratação de serviços terceirizados e alterações no processo de seleção de prestadores de serviço, buscando oferecer maior controle do cumprimento de regras, normas e diretrizes voltadas à natureza do negócio. Além disso, foi institucionalizada a política de direitos humanos e o regimento do comitê de ética. É dessa forma, disseminando valores como esses e agindo com união, que a cooperativa estimula a vida em harmonia, pregando o bem de todos os públicos com os quais se relaciona e, assim, contribuindo para uma sociedade melhor.