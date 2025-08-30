Você deve confiar em robô de day trade? Conheça sistema automático que busca até R$ 5.600 por mês em média

Ferramenta se destaca no mercado por realizar operações de forma 100% automática; Veja como sistema busca renda extra para usuários e oferece total transparência das operações

Imagem: montagem no Canva Pro A ferramenta foi desenvolvida pela Nexus Research e é lançada em parceria com a Opt.me, braço de tecnologia da Empiricus Research



Em meio à automatização cada vez maior de diversos aspectos da vida, dois movimentos acabam sendo naturais: o uso desse tipo de tecnologia nos investimentos e questionamentos das pessoas sobre sua eficácia. Uma nova solução brasileira pode responder essa dúvida: o N2 Trading, robô que utiliza inteligência artificial (IA) para automatizar operações de day trade e buscar renda extra para os usuários.

A ferramenta foi desenvolvida pela Nexus Research e é lançada em parceria com a Opt.me, braço de tecnologia da Empiricus Research. Ela já acumula cinco meses de negociações auditáveis e uma taxa de acertos de 81% neste período.

Robô de day trade é confiável?

Se você tem pouco tempo para acompanhar o mercado, mas deseja buscar uma renda extra com consistência e segurança estratégica, a resposta pode estar, sim, em um robô de trade. O N2 Trading é a prova de como a tecnologia pode trabalhar a seu favor. Com ele, você não precisa passar horas em frente ao home broker nem entender de análise técnica ou setups complexos.

Toda a operação é feita de forma automatizada, baseada em algoritmos inspirados nas estratégias dos maiores traders do mundo — incluindo nomes que já venceram o World Cup Trading Championship, o principal campeonato de traders do planeta. A atuação do robô foca em contratos de mini-índice, um tipo de ativo com alta liquidez e acessibilidade, ideal para quem está começando ou quer operar com valores menores. A performance recente comprova o potencial da ferramenta:

Taxa de acerto de 81% entre 1º de abril e 1º de agosto de 2025 ;

Meta de gerar até R$ 5.600 por mês, em média , para quem segue o plano de escalada;

Resultados auditáveis e notas de corretagem disponíveis para consulta .

Há relatos de usuários que começaram com apenas R$ 2.000 de capital e já acumulam dezenas de milhares de reais em lucro, tudo isso sem esforço operacional e com gestão de risco integrada. Isso significa que o robô já nasce configurado para respeitar limites técnicos e proteger o investidor de grandes oscilações.

Dá certo operar com robô de trade?

A pergunta certa é: funciona para quem? O N2 Trading, por exemplo, não promete mágica nem ganhos fáceis. Não se trata de um botão para ficar rico da noite para o dia — e isso precisa estar claro.

O que ele oferece é consistência operacional baseada em estatísticas reais, gestão de risco embutida no algoritmo e transparência total nos resultados. Inclusive, uma das grandes diferenças do N2 em relação a outras promessas de “renda extra” no mercado é que ele abre todas as operações, exibe prints reais das notas de corretagem e permite que qualquer pessoa veja o histórico completo antes de começar a operar.

A lógica de funcionamento também é simples:

Você começa operando com poucos contratos;

Conforme os ganhos se acumulam, é possível reinvestir parte dos lucros e escalar a operação;

O objetivo é atingir até R$ 5.600 por mês de renda extra — o que equivale a mais de três salários mínimos mensais — após seguir esse plano de crescimento gradual.

Importante destacar: como qualquer aplicação em renda variável, existe risco. O robô pode ter meses de maior ou menor retorno, e resultados passados não garantem rentabilidades futuras.

Por isso, a equipe da Nexus recomenda que o investidor jamais comprometa sua reserva de emergência ou use capital que não pode se dar ao luxo de perder.

Depois de conhecer os dados e entender como a ferramenta opera, a melhor forma de tirar a prova é ver o robô em ação na sua conta. No próximo dia 1º de setembro, a Nexus Research e a Opt.me vão liberar um número limitado de licenças para investidores interessados em testar o N2 Trading — com acesso completo à plataforma e a todas as operações auditadas.

A ferramenta é conectada diretamente à sua conta de investimentos e começa a operar de forma 100% automatizada, respeitando o plano de risco e o capital disponível. Tudo sem que você precise mudar sua rotina, assistir aulas, acompanhar o mercado ou ficar colado no gráfico.

Com 81% de acerto nos últimos 5 meses e potencial de buscar uma renda média de R$ até 5.600 por mês, o N2 pode ser a virada que faltava para você começar a investir com mais eficiência e inteligência. Mas atenção: os acessos são limitados por questões técnicas — e sempre esgotam rápido. Se quiser participar do próximo grupo de usuários e testar o robô com total transparência, faça seu cadastro agora mesmo:

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.