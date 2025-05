Você pode copiar as operações do trader que ficou milionário antes dos 30

André Antunes apresenta solução que utiliza inteligência artificial para replicar suas operações em bitcoin

Antunes se uniu à Opt.me, frente de tecnologia para investimentos da Empiricus Research, para lançar o Scalper Cripto Trade, novidade no Brasil



É muito comum ter dificuldade para descobrir o caminho certo na vida profissional. André Antunes, conhecido no mercado financeiro como Scalper, também passou por isso – mas tudo mudou quando ele encontrou propósito em um trabalho.

Hoje, Antunes é o responsável por duas das principais plataformas de trade do país e, assim, virou referência na área. Agora, ele lança um novo produto para inovar o mercado de criptoativos.

Nascido na zona sul de São Paulo, Antunes foi emancipado aos 16 anos e tentou se estabelecer e ganhar dinheiro de diferentes formas: vendeu cartuchos de porta em porta, estudou no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e chegou a trabalhar com estratégias de TI e comunicação militar.

Antunes, porém, não encontrou seu propósito em nenhuma dessas atividades, muito menos atingiu a liberdade financeira que desejava. Casado e vivendo de favor na casa de seu pai, ele se sentia um peso para a família.

Na mesma época, sofreu um acidente voltando do Guarujá para São Paulo. Quando a lona de um caminhão se soltou na estrada, ele caiu da moto que dirigia e quebrou a perna em quatro lugares. Foram sete cirurgias e um ano de cama, sem conseguir se movimentar.

Decidido a sair dessa situação, Antunes escolheu a área de TI para se dedicar, pensando que seria o caminho mais rápido para conquistar sua independência. Mas o que ele não sabia, era que a carreira em que se destacaria ainda não era muito conhecida no Brasil.

Diferente dos padrões do mercado e sem espaço para atuar, ele fez seu próprio caminho

Após a especialização, Antunes passou a trabalhar como desenvolvedor na Siemens, e futuramente como gerente de TI em uma corretora. Foi lá que ele pôde, pela primeira vez, se dedicar a idealizar projetos que uniam a tecnologia ao mercado financeiro.

Conhecida como “o clique mais rápido”, sua ferramenta foi uma solução inovadora para a época e transformou a dinâmica do mercado financeiro. Depois de entender onde poderia dedicar seus esforços para maximizar seus lucros, estudou para virar trader em 2008.

O sucesso foi tanto que, antes dos 30 anos, Antunes já havia se tornado milionário com esse trabalho, sem depender de chefes, clientes ou funcionários.

E ao atingir a liberdade e a independência financeira, ele se dedicou à criação de ferramentas que transformariam as vidas de outras pessoas através do mercado de ativos.

Foi aí, em 2011, que fundou a Scalper, uma empresa de educação e tecnologia voltada para o mercado financeiro que já formou mais de 2,5 milhões de alunos, ensinando técnicas avançadas como o Tape Reading, que foi fundamental na sua própria trajetória de sucesso.

Um modelo inovador para o mercado de criptoativos

Agora, Antunes se uniu à Opt.me, frente de tecnologia para investimentos da Empiricus Research, para lançar um produto novo no Brasil: o Scalper Cripto Trade.

A ferramenta se baseia no copy trade, técnica em que um investidor replica o histórico de negociações de outro investidor – no caso, o próprio Scalper.

Em outras palavras, usando esse produto, o usuário “copia” em seu próprio computador as operações feitas por Antunes no mercado de criptoativos – tudo de forma automatizada, sem precisar escolher nenhuma moeda para comprar ou vender.

O sistema é capaz de buscar um lucro médio de R$ 843 por noite operando bitcoin e outras criptos. Mas, por que “por noite”?

Por que esse é o grande diferencial do mercado de criptomoedas: enquanto as bolsas fecham e outros ativos não podem ser negociados, a ferramenta de Scalper segue monitorando as movimentações do mercado de ativos digitais – que nunca para – em busca de lucros.

O Scalper Cripto Trade funciona de forma 100% automatizada com base em inteligência artificial.

Vale lembrar que esse é um sistema que inclui riscos. Por isso, o investidor deve aplicar um valor que não comprometa o orçamento familiar e nem a reserva de emergência.

