XRP avança, mas estas 5 altcoins podem disparar até 100x

Divulgação XRP deu um salto impressionante, consolidando-se como uma das altcoins mais faladas do mercado



Nos últimos meses, o XRP deu um salto impressionante, consolidando-se como uma das altcoins mais faladas do mercado. E com o renascimento do bull run nesta semana, tudo indica que ele poderá alcançar novas marcas históricas. Enquanto ele ainda depende de decisões judiciais e parcerias institucionais incertas, o ciclo de alta atual não está esperando por ninguém. Novos projetos surgem entregando resultados concretos — e com potencial de multiplicar portfólios até 100 vezes neste ciclo.

A seguir, conheça as 5 altcoins mais promissoras do momento, que estão saindo da sombra do XRP e conquistando o espaço com força própria. Cada uma delas traz uma proposta clara, forte apelo de mercado e pré-vendas ainda abertas — o que pode representar a última chance de entrada antes da temporada de alta. A primeira dessa lista já está se destacando como possível sucessora direta do próprio Bitcoin.

1. Bitcoin Hyper: o “novo Bitcoin” que está tornando o XRP obsoleto

O Bitcoin Hyper surge como a revolução que o Bitcoin precisava — e que o XRP jamais entregou. Trata-se da primeira Layer-2 funcional sobre a blockchain do BTC, viabilizando DeFi, NFTs, staking e contratos inteligentes diretamente na rede mais segura do mundo. Utilizando a Solana Virtual Machine, o Hyper combina segurança máxima com transações ultrarrápidas e taxas mínimas — algo que o XRP sempre prometeu, mas nunca executou.

Com staking de até 350% ao ano, um ecossistema Web3 completo em construção e mais de US$ 3 milhões arrecadados em sua pré-venda, o projeto está ganhando força rapidamente. E com tokens ainda a US$ 0,012275, quem entra agora aproveita o melhor ponto de entrada — antes que o preço suba e os tokens não vendidos sejam queimados.

Diferenciais do Bitcoin Hyper:

Primeira Layer-2 totalmente funcional sobre a blockchain do Bitcoin

Transações rápidas com baixíssimas taxas graças à Solana Virtual Machine (SVM)

Ecossistema com DeFi, NFTs, launchpad, DAO e jogos Web3

Pré-venda ativa com bônus por fase e escassez programada

Arquitetura segura baseada em provas criptográficas (ZK-proofs)

O Bitcoin Hyper é a ponte entre o velho Bitcoin e o futuro cripto. E quem ainda aposta em XRP pode estar simplesmente ignorando a maior oportunidade deste ciclo.

>>> Garanta seu Bitcoin Hyper na pré-venda <<<

2. Token 6900: enquanto o XRP patina, a comunidade faz esse token voar

Enquanto o XRP tenta manter um ar de seriedade no meio de um mercado cada vez mais movido por hype e comunidade, o Token 6900 chega chutando a porta. É uma memecoin que zomba da lógica tradicional — e justamente por isso está explodindo em popularidade.

Sem whitepaper, sem “utilidade real” e com um site que declara abertamente: “isso aqui é liquidez de vibe”, o Token 6900 abraça o caos com estratégia. A pré-venda já arrecadou mais de US$ 590 mil, com tokens ainda a US$ 0,0064 e um staking insano de 3.519% ao ano.

Diferenciais do Token 6900:

Pré-venda pública com 80% do supply

Staking com APY de até 3.519%

Contrato auditado por Coinsult e SolidProof

Marketing viral: Times Square, Telegram, banheiros e memes

Queima de tokens não vendidos

Comunidade crescente e altamente ativa

O Token 6900 é tudo o que o XRP não é: ousado, viral e posicionado para multiplicar rápido — sem pedir licença.

>>> Entre agora na pré-venda do Token 6900 e aproveite o staking insano <<<

3. Snorter: DeFi fácil e lucrativo — sem o peso do passado do XRP

Se o XRP ainda sonha em conquistar bancos e instituições, o Snorter já está nas mãos dos traders que querem agilidade, lucro e zero enrolação. Trata-se de uma memecoin com utilidade real: o token alimenta um bot sniper nativo no Telegram, que permite comprar tokens recém-lançados, fazer swaps, copy trading e até se proteger de golpes — tudo sem sair do app.

A pré-venda do Snorter já arrecadou mais de US$ 1,92 milhão, com tokens ainda a US$ 0,0983, enquanto o lançamento está previsto acima de US$ 0,10. E mais: especialistas preveem até 10x de valorização ainda em 2025, podendo chegar a US$ 4,08 até 2030.

Diferenciais do Snorter:

Bot sniper integrado ao Telegram

Taxa de sucesso superior a 85%

Staking com recompensas para holders

Expansão multi-chain: Solana, Ethereum, Polygon e BNB Chain

Tokenomics deflacionário com queima de tokens

Acesso a funcionalidades premium com $SNORT

Enquanto o XRP espera regulação, o Snorter já automatiza lucro para quem está no jogo real.

>>> Compre $SNORT antes da listagem e automatize lucros pelo Telegram <<<

4. Best Wallet: segurança real, usabilidade de verdade

A próxima explosão do mercado cripto pode não vir de uma nova blockchain — mas sim da carteira onde tudo começa. A Best Wallet está redefinindo o padrão das wallets digitais ao integrar armazenamento seguro, staking, pré-vendas e funcionalidades DeFi em um único aplicativo. E no centro disso tudo está o token $BEST — que já pode ser comprado na fase de pré-venda, com preço centavado e bônus ativos.

Mais de US$ 13,9 milhões já foram arrecadados, o que prova: o mercado entendeu o valor de uma wallet que não só guarda, mas multiplica.

Diferenciais da Best Wallet:

Armazenamento multi-chain e controle total das chaves

Acesso direto a pré-vendas, NFTs e staking dentro do app

Cashback em tokens e taxas reduzidas para quem usa $BEST

Tokenomics deflacionário e bônus progressivos

Roadmap com Best Card, launchpad e DEX já em desenvolvimento

Enquanto outras carteiras só prometem segurança, a Best Wallet entrega um ecossistema completo — e com potencial de multiplicação de 100x para quem entra antes da listagem.

>>> Adquira $BEST ainda em pré-venda e desbloqueie o superapp DeFi <<<

5. SUBBD: o token que transforma promessas em adoção real

SUBBD pode ser o nome menos conhecido dessa lista, mas isso só aumenta o seu potencial. Enquanto as redes sociais exploram dados e audiência para enriquecer empresas bilionárias, a SUBBD está virando esse jogo. A plataforma usa inteligência artificial para criar agentes virtuais que interagem com fãs, geram conteúdo e monetizam relacionamentos — tudo sem precisar de um ser humano online.

Voltado para influenciadores, criadores e o mercado adulto, o SUBBD já movimentou mais de US$ 811 mil em pré-venda e cresce rápido entre públicos com milhões de seguidores. O projeto está surfando a tendência da creator economy descentralizada — com ferramentas de IA que trabalham 24h por dia, vendem conteúdos exclusivos e criam experiências personalizadas.

Diferenciais do SUBBD:

Agentes virtuais de IA treinados com a personalidade do criador

Sistema de monetização automático com assinaturas e vendas digitais

Staking com APR de 20%

Benefícios como acesso VIP, descontos e interações customizadas

Pré-venda com tokens a US$ 0,05592

SUBBD é sobre capitalizar atenção de forma direta. E quem se posicionar agora pode colher os frutos antes que essa nova era da creator economy exploda.

>>> Invista no $SUBBD agora e antecipe-se a creator economy com IA <<<

Multiplicações de 20x não esperam por ninguém — e esse é o momento de agir

Esqueça promessas vazias. As altcoins que você acabou de ver já estão com o pé no mercado — em pré-venda, crescendo rápido e com comunidades afiadas. E enquanto o XRP ainda tenta se provar num gráfico travado, os investidores espertos já estão onde o jogo realmente acontece: nas pré-vendas de criptomoedas que antecedem os grandes multiplicadores.

O tempo está correndo — e ele não vai dar segunda chance. Esses tokens ainda estão sendo vendidos por frações de centavos, mas isso muda assim que forem listados. Quando o hype estourar e os influencers começarem a falar, o preço já vai ter subido. E aí, só resta assistir de fora ou comprar mais caro.

Bitcoin Hyper, Token 6900, Snorter, Best Wallet e SUBBD não são só nomes novos no mercado. São portas de entrada para quem quer multiplicar por 10x, 20x, 100x até mais — desde que entre agora. Quem já entendeu isso está clicando. Quem não entendeu… vai ver de longe.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.