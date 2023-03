​Saiba como identificar a apneia do sono

​Descubra as principais causas e sintomas do ronco e veja quando é indicado procurar ajuda médica

O alerta e o apoio do parceiro são fundamentais para identificar e tratar a apneia Foto: Gorodenkoff Shutterstock

​Problemas relacionados ao sono e a maneira como os membros da família lidam com eles se tornam uma preocupação compartilhada na dinâmica da convivência. A maioria das pessoas normalmente não sabem que roncam e muitas vezes não acreditam imediatamente no relato do parceiro.

Um estudo realizado em Israel, por exemplo, descobriu que pais que roncam perturbam não apenas os parceiros na cama, mas também os filhos. Outros estudos já avaliaram a relação entre o sono e os relacionamentos conjugais e verificaram que problemas relacionados a isso podem afetar a felicidade dos casais e sua qualidade de vida.

Outros prejuízos da apneia do sono

Esses problemas também interferem na saúde e no bem-estar do indivíduo. Por isso, ao identificar sinais de ronco, cansaço diurno e pausas na respiração durante o sono, é necessário iniciar uma investigação para diagnosticar se o paciente está com apneia do sono.

Um estudo realizado em 2019, disponível na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine), identificou que o percentual de pessoas com apneia pode chegar a 49,7% da população, no Brasil.

Problemas relacionados ao sono podem afetar a qualidade de vida (Imagem: ruigsantos| Shutterstock)

Diagnóstico da apneia do sono

Há maneiras de diagnosticar esse tipo de problema. “O diagnóstico pode ser feito por meio de um exame chamado polissonografia, em que se avaliam a frequência e a gravidade das pausas respiratórias durante o sono, entre outras variáveis”, comenta Cintia Rosa, otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. Ela explica que existem diferentes tipos de exames que são realizados em casa ou no laboratório de sono, e o médico irá definir qual o mais adequado para cada caso.

Tipos de tratamentos

O tratamento padrão para casos moderados e graves de apneia obstrutiva do sono é o uso do CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas). Muitos pacientes inicialmente se recusam a utilizá-lo, mas a decisão é reconsiderada quando avaliam os impactos sobre a própria saúde e para as pessoas com quem convivem. Além do papel da família no auxílio para identificar a apneia, o suporte do parceiro contribui na adesão aos tratamentos médicos e na adesão ao uso de CPAP.

Por Alessandra Parise