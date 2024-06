Veja como incluí-los na dieta pode melhorar a vida sexual do casal

Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a disposição sexual Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

A melhor maneira de melhorar a vida sexual do casal é por meio do desejo e disposição de ambos, mas sempre existe alguma forma de dar aquela ajudinha que está faltando. Às vezes existe desejo, porém falta disposição ou algum outro fator; nessa hora, os alimentos afrodisíacos podem ser uma boa opção.

“Alimentos afrodisíacos são aqueles que possuem algum nutriente com propriedades estimulantes sexuais, aumentando o apetite sexual tanto dos homens quanto das mulheres”, explica a nutricionista Solange Ventura.

Além dos benefícios sexuais, eles também podem melhorar a energia e qualidade de vida. “Todos esses alimentos contêm propriedades que estimulam a circulação sanguínea e facilitam a produção de hormônios, que melhoram a libido e também a disposição mental, sendo importante incluí-los no cardápio do dia a dia para alcançar o seu efeito afrodisíaco”, completa.

A seguir, confira 10 alimentos com propriedades afrodisíacas para apimentar a relação!

1. Banana

Comer banana eleva a quantidade de serotonina no sangue. Com isso, a pessoa fica com o humor mais elevado e mais relaxada.

2. Café

Uma xícara de café pode ajudar a aumentar a sua libido.

3. Aspargos

Possui folato e vitamina B, que aumenta os níveis sanguíneos de histamina. Assim, esse alimento ajuda a chegar ao orgasmo. Além disso, ele também serve para o aumento da excitação e nos tratamentos contra disfunção erétil.

4. Aveia

Apesar de não ser considerada um dos principais alimentos sensuais, a aveia ajuda no aumento de testosterona, impulsionando o desejo sexual.

5. Chocolate

Além de ser sensual e delicioso, o chocolate libera endorfina, aumentando a atração entre as pessoas.

O salmão ajuda a elevar as taxas dos hormônios sexuais Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

6. Peixe

Peixes como salmão e atum aumentam a produção de ômega 3 e ácidos graxos, que elevam as taxas dos hormônios sexuais.

7. Carne

Pedaços magros de carne vermelha são fontes de zinco, que combatem a prolactina, hormônio responsável pela disfunção erétil.

8. Pimenta

Refeições com molhos picantes causam efeitos como excitação, palpitação e aumento do ritmo cardíaco.

9. Pizza de queijo

Ajudará na hora do orgasmo, pois o magnésio colabora para a contração muscular.

10. Romã

Por meio dos polifenóis, ela ajuda na circulação sanguínea do corpo, que colabora diretamente para uma boa relação sexual.