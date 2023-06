10 alimentos e bebidas que ajudam a combater a retenção de líquido

Nutricionista explica como a alimentação pode ajudar a reduzir o inchaço e a sensação de cansaço

Alimentação influencia na retenção de líquido Imagem: Alliance Images | Shutterstock

A retenção de líquido é uma condição que pode ser causada por diversos fatores, incluindo a alimentação. Um dos principais sintomas é o inchaço nas mãos, nas pernas, nos pés, nos tornozelos e no abdômen, além da sensação de cansaço e desconforto. Para combater esse problema é importante adotar uma dieta equilibrada e rica em alimentos e bebidas que auxiliam na eliminação do excesso de líquido. Pensando nisso, a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, separou uma lista com tudo que pode te ajudar a vencer a retenção de líquido!

1. Água

A ingestão de água favorece que o corpo se regule melhor em relação aos líquidos corporais, ajudando na eliminação do excesso acumulado e na prevenção da retenção.

2. Chá verde

Por conter cafeína e compostos antioxidantes, o chá verde apresenta uma ótima ação diurética, favorecendo a prevenção e a eliminação da retenção de líquido.

3. Água de coco

Ajuda na hidratação, tanto pelo seu teor de água quanto de minerais, como o potássio e o magnésio, que atuam no equilíbrio eletrolítico do nosso corpo e ajudam na eliminação da retenção de líquido.

4. Abacaxi

É uma fruta com propriedade diurética, favorecendo o aumento da diurese (produção de urina) e atuando diretamente no combate à retenção de líquido.

A melancia é uma fruta com alto teor de água (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)

5. Melancia

A melancia é uma fruta com propriedade diurética que ajuda na hidratação. “Devido ao seu teor de água, a melancia contribui para o aumento da diurese (produção de urina), atuando diretamente no combate à retenção de líquido”, afirma a nutricionista.

6. Melão

Assim como a melancia, é uma fruta com propriedade diurética que ajuda na hidratação, devido ao seu teor de água, o que favorece o aumento da diurese (produção de urina) e atua diretamente na prevenção da retenção de líquido.

7. Pepino

Possui uma grande quantidade de água e minerais relacionados ao equilíbrio dos eletrólitos no nosso corpo, favorecendo a diurese e evitando a retenção de líquido.

8. Aveia

A aveia ajuda na função intestinal, que está diretamente relacionada com a piora da retenção de líquido.

9. Iogurte natural

Assim como a aveia, ajuda na função intestinal. O iogurte natural atua na melhora da composição da flora intestinal, contribuindo para o funcionamento saudável desse órgão.

10. Café

A cafeína tem propriedade diurética e, se ingerida de forma moderada, pode ajudar a reduzir a retenção de líquido.

Pratique atividades físicas

Manter-se em movimento ajuda muito a reduzir a formação de edema (inchaço), além de ajudar a eliminá-lo. “Fazer atividades físicas regularmente e mudar de posição ao longo do dia, evitando ficar muito tempo em pé ou sentado, são boas estratégias para quem tem tendência à retenção de líquido”, finaliza Renata Guirau.

Por Márcia Marcon