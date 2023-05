10 alimentos para oferecer ao seu gato

Veja como tornar a alimentação do seu pet mais variada e nutritiva

Aumentar a variedade de alimentos ajuda a fornecer nutrientes aos bichanos Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Oferecer alimentos e frutas como complemento à alimentação do gato pode trazer diversos benefícios à saúde do animal. Como vantagens, pode-se citar o aumento da variedade de alimentos e, com isso, o fornecimento de nutrientes adicionais que podem ser úteis para o bom funcionamento do organismo do bichano.

Por exemplo, alguns alimentos ricos em fibras, como os vegetais, podem ajudar a regular o trato gastrointestinal do gato e prevenir problemas como a constipação. As frutas, por sua vez, podem fornecer vitaminas e minerais importantes para a saúde geral do animal.

A seguir, confira alguns alimentos que podem ser oferecidos aos gatos. Lembre-se de sempre consultar um veterinário antes de mudar a alimentação do seu pet!

1. Frango

O frango cozido apenas em água, sem pele e sem ossos, é uma boa fonte de proteína para gatos.

2. Salmão

O salmão cozido apenas em água, sem pele e sem espinhas, é uma ótima fonte de ômega 3.

3. Carne bovina

A carne bovina cozida apenas em água e desfiada pode ser oferecida aos gatos como uma fonte adicional de proteína.

4. Ovos

Os ovos cozidos sem tempero também são uma boa fonte de proteína para os felinos.

5. Iogurte natural

O iogurte natural, em pequena quantidade, pode ser oferecido como um petisco rico em proteínas e probióticos. No entanto, é preciso escolher uma opção desnatada, sem corantes artificiais, sabor, aromas, açúcar e adoçante.

Batata-doce fornece carboidrato aos gatos (Imagem: 1981 Rustic Studio kan | Shutterstock)

6. Batata-doce

A batata-doce cozida e amassada pode ser oferecida como fonte de carboidratos.

7. Abóbora

A abóbora cozida e amassada é uma boa fonte de fibra para gatos.

8. Banana

A banana madura pode ser oferecida como petisco rico em potássio e vitaminas.

9. Morango

Pode ser oferecido em pequenas quantidades como petisco para os gatos.

10. Maçã

Pode ser oferecida aos felinos como petisco rico em vitaminas e fibras.

Alimentos proibidos

É importante lembrar que nem todos os alimentos (incluindo as frutas) são seguros para os gatos. Alguns podem ser tóxicos e causar problemas de saúde graves. Por isso, não devem ser oferecidos ao bichano: alho, cebola, chocolate, uvas, uvas-passas, gordura animal, cafeína e leite.

“Com o passar do tempo, assim como acontece com os humanos, os animais podem deixar de produzir a enzima lactase, que é responsável pela ‘quebra’ da lactose presente no leite e, por isso, podem ter quadros de diarreia, gases e desconforto abdominal”, alerta a veterinária Jade Petronilho.

Além disso, alimentos e frutas não devem substituir a alimentação básica do gato. “A ração contém todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo do animal”, explica o veterinário Roberto Tortelly Neto. Consultar um veterinário sobre a dieta do seu pet é sempre uma boa ideia.