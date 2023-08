10 alimentos que ajudam a combater a prisão de ventre

Veja quais alimentos consumir para ajudar o intestino a entrar no ritmo e manter o corpo saudável

Prisão de ventre requer cuidados para evitar problemas mais graves Imagem: sdecoret | Shutterstock

A prisão de ventre, também conhecida como “constipação intestinal”, é caracterizada pela dificuldade de evacuar. E, apesar de ser um problema recorrente na vida de cerca de 20 a 30% da população no Brasil, segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia, ainda é uma situação frequentemente relativizada, principalmente porque não existe um padrão formal que defina o funcionamento do intestino.

No entanto, a enfermidade é considerada por especialistas uma emergência médica, que não deve ser ignorada em hipótese alguma, pois pode causar consequências graves ao intestino. “Fissuras no ânus, hemorroidas e divertículos intestinais são doenças bastante frequentes e associadas à constipação. Também cabe lembrar que a prisão de ventre aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de intestino”, alerta o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos.

Para ajudar a prevenir problemas como esses, confira a seguir 10 alimentos que auxiliam a combater a prisão de ventre e mantêm o intestino saudável!

1. Mamão

O mamão é uma excelente fruta contra a prisão de ventre. Por ser rico em fibras, ajuda a promover o funcionamento saudável do intestino, facilitando as suas funções e evitando a constipação. Além disso, por conter uma enzima chamada “papaína”, ele também auxilia na produção de proteínas, que contribuem com o sistema digestivo.

2. Ameixa

A ameixa é uma fruta rica em fibras e sorbitol, um açúcar natural com efeito laxante, que, consumida regularmente, ajuda a aumentar o volume de fezes, tornando-as mais macias e facilitando o movimento pelo intestino. Ela ainda pode ser ingerida de forma natural ou por meio de sucos, vitaminas, saladas e até compotas.

3. Aveia

Devido ao seu alto teor de fibras solúveis e insolúveis, a aveia é uma das opções mais eficazes na manutenção do funcionamento digestivo. Isso porque, assim como a ameixa, ela aumenta o volume das fezes. Mas esse não é o seu único benefício, pois o cereal também é rico em betaglucanas, espécie de fibra que oferece inúmeras vantagens para o corpo.

“[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub.

4. Banana

As fibras presentes na banana, especialmente a pectina, atuam como um laxante natural, auxiliando na formação do bolo fecal e estimulando o movimento intestinal. Além disso, a banana é uma fonte de frutose, que também pode ter efeitos positivos no trato gastrointestinal. Consumir bananas regularmente pode ajudar a promover a regularidade do intestino e aliviar a constipação de forma natural e saudável.

5. Pera

A fibra insolúvel presente na casca da pera ajuda a adicionar volume às fezes e estimula o trânsito intestinal, enquanto as fibras solúveis agem na absorção da água, formando uma espécie de gel que torna as fezes mais macias. Ademais, essa fruta também é rica em sorbitol, um importante agente no alívio da constipação.

A laranja ajuda na hidratação do intestino (Imagem: Nitr | Shutterstock)

6. Laranja

A laranja é uma fruta amplamente conhecida por seus diversos benefícios para a saúde do organismo, incluindo o funcionamento digestivo. Econômica e fácil de encontrar, é rica em fibras, como a pectina, e água, que promove hidratação e regularização do intestino.

Outra vantagem é a presença da vitamina C na sua composição, que ajuda a fortalecer o sistema imonológico promovendo a saúde geral do organismo. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os micro-organismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

7. Uva

Embora o teor de fibras da uva não seja tão alto quanto as demais frutas, ela contém uma quantidade significativa de água, que mantém a hidratação do intestino e contribui para o trânsito das fezes. E, por ser fonte de antioxidantes, como resveratrol e fenólicos, também ajuda a proteger as células intestinais, fortalecendo a saúde geral do trato digestivo.

8. Linhaça

A linhaça é uma semente extremamente importante no combate de inflamações no intestino. Por ser uma rica fonte de fibras, ela aumenta o volume das fezes e estimula o seu movimento no intestino, bem como alivia a irritação das paredes intestinais, pois contém, em sua formação, ácido alfa-linolênico (um tipo de ômega-3) e mucilagem (substância gelatinosa), que suavizam os efeitos causados pela constipação.

9. Quinoa

Um alimento altamente nutritivo e versátil, a quinoa é rica em proteínas, minerais e vitaminas que oferecem vantagem para a saúde geral do corpo, incluindo a digestão. Por conter carboidratos de digestão lenta, ajuda a regularizar o trânsito intestinal, especialmente quando combinada a uma dieta equilibrada, e serve como componente para a prevenção de diversas doenças. “[A quinoa] é eficiente na prevenção de enfermidades crônicas, como a osteoporose, doenças do coração e outras alterações femininas decorrentes da carência de estrogênios na menopausa”, diz a nutricionista Queila Turchetto.

10. Chia

Considerada um superalimento pelos nutricionistas, a chia é especialmente eficaz contra a prisão de ventre. Isso porque trata-se de uma excelente fonte de fibras solúveis e insolúveis, que favorecem o trânsito intestinal, promovendo a sua regularização. Além disso, essa semente também tem a capacidade de absorver água, formando uma espécie de gel que mantém o intestino hidratado, evitando a constipação.

“[A semente de chia] também proporciona mais saciedade, pois, em contato com o líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, conclui a nutricionista Roseli Rossi.