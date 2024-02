10 alimentos que podem conter lactose

É importante estar ciente de que o açúcar natural do leite pode estar presente em comidas inesperadas

Evitar a lactose potencializa a saúde e evita os sintomas da síndrome em pessoas intolerantes Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock

A intolerância à lactose é uma condição caracterizada pela incapacidade do corpo em digerir completamente a lactose, um açúcar presente no leite e em seus derivados. Isso ocorre devido à deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em moléculas menores para facilitar a absorção no intestino delgado.

“Quando um indivíduo é, de fato, intolerante à lactose, ou seja, incapaz de digerir o açúcar natural do leite e de seus derivados, consumir alimentos fabricados especialmente para ele potencializa a sua saúde e evita os principais sintomas característicos dessa síndrome, como distensão abdominal, cólicas, diarreia, flatulência e náuseas”, explica a nutricionista Liz Galvão.

Além dos óbvios produtos lácteos, como leite, queijo e iogurte, alguns alimentos menos conhecidos podem conter lactose. Abaixo, confira alguns deles!

1. Bolos e biscoitos industrializados

Muitas vezes, esses produtos contêm ingredientes lácteos, como leite em pó ou derivados do leite.

2. Molhos prontos

Molhos para salada e para massas frequentemente contêm lactose como ingrediente de enchimento ou estabilizante.

3. Sopas prontas

Algumas sopas processadas podem conter produtos lácteos para melhorar a consistência e o sabor.

4. Carnes processadas

Salsichas, linguiças e outros embutidos podem conter lactose como aglutinante ou como parte de sua composição.

Alimentos fritos ou grelhados de restaurantes podem levar produtos lácteos no preparo Imagem: kckate16 | Shutterstock

5. Alimentos fritos ou grelhados fora de casa

Muitos restaurantes usam manteiga ou produtos lácteos em seus pratos, mesmo que não seja óbvio.

6. Pães e produtos de panificação

Muitos pães comerciais e produtos de panificação contêm leite em sua preparação.

7. Barras de proteína

Algumas barras de proteína podem conter leite ou derivados lácteos na sua composição.

8. Cereais instantâneos e aveia

Alguns cereais instantâneos e misturas de aveia podem conter leite em pó ou outros produtos lácteos.

9. Sorvetes industrializados

Sorvetes comerciais podem conter leite ou outros ingredientes lácteos, sendo uma fonte potencial de lactose.

10. Creme vegetal

Alguns cremes vegetais podem conter traços de lactose, dependendo da marca e formulação.