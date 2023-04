10 alimentos que podem ser oferecidos aos cachorros 

Veja como complementar a alimentação do seu pet com frutas e outros alimentos

As maçãs possuem nutrientes benefícos aos cães Imagem: otsphoto | ShutterStock

Oferecer alimentos e frutas a cães pode ser uma forma de complementar a alimentação do seu animal de estimação com nutrientes extras. Além disso, algumas comidas geralmente consumidas por humanos são excelente fonte de água, o que pode ajudar a manter o cachorro hidratado durante os dias quentes.

As frutas, por exemplo, são opções saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. “Frutas como banana, kiwi e morango podem ser oferecidas; maçã e laranja, embora cítricas, também, contanto que as sementes sejam removidas, assim como melancia, pera, pêssego e caqui”, lista o veterinário Aluizio Nunes dos Santos.

A seguir, confira alimentos que podem ser oferecidos ao seu pet!

1. Maçã

É uma fruta rica em vitaminas A e C, além de fibras, que ajudam na digestão do cão. No entanto, é importante remover as sementes e o miolo antes de oferecer a maçã ao cachorro.

2. Cenoura

É rica em fibras e vitaminas, especialmente vitamina A. Além disso, é um ótimo petisco para cães que gostam de roer, pois ajuda a manter os dentes limpos e saudáveis.

3. Banana

É uma fruta rica em potássio, vitamina C e fibras, que ajudam na digestão do cachorro. É importante oferecer a banana em pequenas quantidades, especialmente para pets com tendência a engordar.

4. Abóbora

É um vegetal rico em fibras e vitaminas, especialmente a vitamina A. Além disso, ela pode ajudar a regular o sistema digestivo do cão e aliviar a constipação.

5. Batata-doce

É uma fonte de carboidratos saudáveis e fibras. É importante oferecê-la cozida e sem tempero para o animal.

6. Espinafre

É uma fonte de vitaminas A, C e K, além de minerais como ferro e cálcio. É importante oferecer o espinafre cozido e em pequenas quantidades, especialmente para cães com tendência a formar pedras nos rins.

O brócolis deve ser oferecido em pequenas quantidades (Imagem: Ellina Balioz | ShutterStock)

7. Brócolis

É uma fonte de vitaminas A, C e K, além de fibras e cálcio. É importante oferecê-lo cozido e em pequenas quantidades, pois, em excesso, pode causar flatulência e problemas gastrointestinais.

8. Ovo

É uma fonte de proteínas e vitaminas, especialmente a vitamina D. É importante oferecê-lo cozido e sem tempero.

9. Salmão

É fonte de proteínas, ômega 3 e vitaminas essenciais para a saúde do cachorro. É fundamental oferecer o salmão cozido e sem tempero.

10. Arroz

É um alimento rico em carboidratos e pode ser oferecido aos cães cozido e sem tempero. É uma ótima opção para cães com problemas gastrointestinais ou que precisam de uma dieta mais leve.

Cuidado com os alimentos

É importante lembrar que esses alimentos devem ser oferecidos com moderação e sempre como complemento da alimentação regular do cachorro. No entanto, antes de oferecê-los ao pet, consulte um veterinário para ter certeza de que são seguros e adequados para a saúde do animal.

Ademais, alguns tipos de alimentos podem colocar em risco a saúde de cachorros. “Jamais dê alimentos que contenham cebola, alho, pimenta etc. Frutas como a uva também podem ser extremamente perigosas e nunca devem ser dadas aos nossos pets”, alerta Jade Petronilho, médica veterinária e comportamentalista de cachorros.