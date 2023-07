Veja como eles podem favorecer o bom funcionamento do corpo e a saúde

A falta de vitamina A no organismo pode levar a uma série de problemas de saúde Imagem: Evan Lorne| Shutterstock

A vitamina A possui papel fundamental no crescimento, desenvolvimento e manutenção dos ossos. Ela também fortalece o sistema imunológico e protege as células contra danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento celular.

Nesse cenário, a falta dessa vitamina pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios de visão, enfraquecimento do sistema imunológico, pele seca e áspera, dificuldade de crescimento em crianças e problemas de fertilidade. Por isso, é importante incluir alimentos ricos em vitamina A em nossa dieta diária.

A seguir, veja 10 alimentos ricos em vitamina A para ajudar a combater radicais livres.

1. Abacate

O abacate é uma fruta que contém vitamina A e vitaminas do complexo B. Além disso, apresenta propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial, contribui para o funcionamento do intestino e aumenta a sensação de saciedade.

2. Cenoura

A cenoura contém betacaroteno, que é convertido em vitamina A no organismo. Ela ajuda na saúde ocular, no crescimento e desenvolvimento celular, além de fortalecer o sistema imunológico.

3. Couve-flor

A couve-flor é uma fonte de vitamina A e do complexo B, que ajudam a evitar problemas de pele, problemas no aparelho digestivo e queda de cabelo.

4. Manga

Fonte de vitamina A, importante para o sistema imunológico, porque auxilia na prevenção de infecções. Também possui vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo, cálcio, ferro, potássio e vitamina C. Rica em fibras, ajuda no funcionamento do intestino e evita a absorção de açúcar para o sangue.

5. Mamão

Rico em vitaminas A, complexo B, e C, ferro, cálcio, fósforo e potássio. Esse fruto possui uma enzima chamada papaína, que auxilia na digestão, no fígado, na prisão de ventre, em gripes, hérnias e desidratação. O mamão papaia possui um alto conteúdo de betacarotenos e vitamina C, que ajuda a diminuir a deterioração das artérias, reduzir as doenças coronárias, além de ter efeito cicatrizante.

“As frutas são fontes de vitaminas, como as vitaminas A e C, e minerais, como potássio e manganês, responsáveis pelo crescimento de células em nosso corpo, além de serem fontes de carboidratos, nutrientes utilizados como fonte de energia que favorece o crescimento e desenvolvimento cerebral”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.

6. Melão

Rico em vitaminas A, do complexo B, vitamina C, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e betacaroteno. É um excelente diurético devido a seu alto teor de água; por isso, ajuda a eliminar toxinas e é benéfico para os rins.

O abacaxi é indicado quando há má digestão, problemas no aparelho urinário, pressão arterial, artrite, bronquite, tosse e obesidade (Imagem: Regreto | Shutterstock)

7. Abacaxi

Rico em vitaminas A, B, C, fósforo, cálcio, potássio e bromelina. É indicado quando há má digestão, problemas no aparelho urinário, pressão arterial, artrite, bronquite, tosse e obesidade. A bromelina é uma enzima presente no abacaxi que ajuda na digestão e ainda pode ser eficaz para dissolver coágulos sanguíneos.

8. Rúcula

A rúcula é rica em vitaminas A, C e K, além de conter folato e minerais como cálcio e ferro. Ela é baixa em calorias e carboidratos, sendo uma excelente fonte de fibras. Além disso, a rúcula contribui para a saúde dos ossos, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de auxiliar na saúde ocular.

9. Agrião

O agrião é um vegetal de folhas verdes que oferece diversos benefícios nutricionais. Ele é rico em vitaminas A, C e K, além de conter minerais como cálcio, ferro e iodo. O agrião possui propriedades antioxidantes, auxilia na saúde cardiovascular, fortalece o sistema imunológico e tem efeito desintoxicante. Ainda, ele é uma excelente fonte de fibras e contém compostos fitoquímicos benéficos para a saúde.

10. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Além disso, ela contém minerais como ferro, zinco e selênio. Fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.