Veja como inserir esse macronutriente na rotina e deixar a sua alimentação mais saudável

A vitamina E ajuda a proteger contra doenças cardiovasculares Imagem: Evan Lorne | Shutterstock

As vitaminas são micronutrientes importantes no processo do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Embora sejam substâncias essenciais ao organismo, os humanos não conseguem produzi-las em quantidade suficiente ou não as produz. Por esse motivo, a ingestão de alimentos que as contenham é necessária.

A vitamina E, por exemplo, é um importante antioxidante, atua na prevenção do envelhecimento precoce das células, estimula o sistema imunológico, reduz o risco de cataratas, protege contra doenças cardiovasculares, ajuda a prevenir o câncer e doenças da pele. A falta dessa vitamina é rara, ocorrendo apenas em bebês prematuros e em pessoas com síndrome de má-absorção.

No entanto, é importante que ela esteja presente na alimentação. Por isso, a seguir, confira 10 alimentos ricos em Vitamina E para fortalecer o organismo!

1. Sementes de girassol

As sementes de girassol são uma excelente fonte de vitamina E. Elas podem ser consumidas cruas, torradas ou adicionadas às saladas e receitas.

2. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, contém minerais como ferro, zinco e selênio. Ela fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

3. Amêndoas

As amêndoas são uma ótima opção para aumentar o consumo de vitamina E. Suas propriedades ajudam a combater enfermidades das vias respiratórias e irritação das vias urinárias.

4. Quinoa

A quinoa é naturalmente sem glúten e contém ferro, vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, potássio, cálcio, vitamina E e fibras.

5. Espinafre

Assim como outros vegetais verde-escuros, o espinafre é rico em vitaminas A, C e E, além de conter compostos fenólicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ele pode ser usado em saladas, sopas e refogados.

O abacate promove a eliminação dos gases, é digestivo e laxativo (Imagem: Krasula | Shutterstock)

6. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de vitamina E, além de fornecer gorduras saudáveis para o corpo. Pode ser consumido em saladas, guacamole ou até mesmo em smoothies. É usado contra o reumatismo, promove a eliminação dos gases, é digestivo e laxativo.

7. Óleo de gérmen de trigo

O óleo de gérmen de trigo é uma fonte concentrada de vitamina E e pode ser usado para temperar saladas ou adicionado aos smoothies.

8. Soja

A soja é fonte de várias vitaminas e minerais. “Ela é considerada um alimento funcional, pois traz muitos benefícios à saúde por ser rica em vitamina A, complexo B, C, D, E, ácidos graxos poli-insaturados, como ômega 3 e 6, e minerais como ferro, enxofre, magnésio, cobre, fósforo, potássio, manganês”, enumera Sandra da Silva Maria, nutricionista funcional.

9. Kiwi

Apesar do seu alto índice de vitamina C, as propriedades nutricionais do Kiwi vão além. Ele também é fonte de magnésio, potássio, proteínas e vitaminas A, E e B6.

10. Óleo de girassol

A vitamina E presente no óleo de girassol contribui para vários benefícios à saúde, incluindo a proteção das células e tecidos contra a oxidação, o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele. Mas é importante consumi-lo com moderação, pois é calórico.