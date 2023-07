10 alimentos ricos em vitamina K para melhorar a saúde do fígado

Veja como a alimentação pode ajudar a garantir que esse órgão funcione adequadamente

Alimentos ricos em vitamina K ajudam a proteger o fígado Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

O fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Localizado no lado direito do abdômen, logo abaixo do diafragma, ele desempenha um papel crucial em várias funções vitais. De acordo com a hepatologista Dra. Carla Matos, entre as funções do fígado estão produção de proteínas e vitaminas, a transformação de nutrientes e substâncias tóxicas, o armazenamento e a liberação do glicogênio (reserva de energia para células) e a produção da bile (uma secreção que será utilizada na digestão da gordura).

Cuidado com a alimentação

Para garantir que o fígado funcione adequadamente e para evitar o desenvolvimento de doenças que possam prejudicá-lo, é fundamental cuidar da alimentação.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

Alimentos que favorecem o fígado

O fígado é o principal órgão responsável pela produção dos fatores de coagulação sanguínea e, para isso ocorrer corretamente, é necessário haver uma quantidade adequada de vitamina K no organismo. Esse tipo de vitamina é encontrado em alimentos como vegetais de folhas verdes, óleos vegetais, carnes e laticínios.

A seguir, confira alguns alimentos ricos em vitamina K para inserir na rotina!

1. Espinafre

O espinafre é uma excelente fonte de vitamina K e contém antioxidantes que podem ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos. Além disso, conforme explica a nutricionista Helouse Odebrecht, os alimentos verde-escuros evitam a fadiga, a anemia e previnem a hipertensão por serem a melhor fonte de magnésio, mineral importante na vascularização.

2. Couve

Rica em vitamina K e outros nutrientes, a couve também possui propriedades anti-inflamatórias benéficas para o fígado. Além disso, ela auxilia na desintoxicação do organismo, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde óssea.

3. Brócolis

O brócolis também é uma fonte de sulforafano, um composto que ajuda o fígado a desintoxicar e reduzir a inflamação. Ademais, por fazer parte dos vegetais com cor verde, ele previne o aumento de colesterol ruim e reduz a absorção de glicose no sangue.

O repolho é um alimento rico em antioxidantes (Imagem: showcake | Shutterstock)

4. Repolho

Semelhante à couve, o repolho é rico em antioxidantes que auxiliam na saúde hepática e ajudam na redução do colesterol LDL (colesterol ruim), promovendo assim a saúde cardiovascular.

5. Alface-romana

Além de ser uma boa fonte de vitamina K, a alface-romana possui propriedades desintoxicantes que beneficiam o fígado. Por ser composta principalmente de água, é uma ótima opção para ajudar na hidratação do corpo, especialmente em dias quentes.

6. Rúcula

Essa é outra verdura rica em vitamina K e compostos antioxidantes que apoiam a função hepática. Além disso, contribui para a saúde dos ossos e ajuda a fortalecer o sistema imunológico

7. Acelga

Fonte de vitamina K e magnésio, a acelga pode auxiliar na redução do estresse oxidativo no fígado. Além disso, o potássio encontrado na acelga pode ajudar a regular a pressão arterial, reduzindo o risco de hipertensão e problemas cardiovasculares.

8. Aspargos

Os aspargos também têm propriedades diuréticas que podem ajudar na eliminação de toxinas pelo fígado. Além disso, possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a proteger o coração, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

9. Kiwi

Uma excelente fonte de vitamina C, o kiwi também possui antioxidantes que ajudam a proteger o fígado. Além disso, ele também é rico em fibras, o que ajuda na digestão e na saúde intestinal.

10. Mirtilos

Embora menos conhecidos por sua vitamina K, os mirtilos são ricos em antioxidantes que beneficiam a saúde hepática e têm efeitos benéficos para o coração, ajudando a reduzir o colesterol LDL (colesterol ruim).