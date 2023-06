10 alimentos saudáveis para quem tem pressão alta

Conheça alguns grãos, oleaginosas e vegetais que ajudam a combater a hipertensão arterial

Alimentação associada a hábitos de vida saudáveis ajuda a reduzir a pressão alta Imagem: New Africa | Shutterstock

Quando se trata de pressão alta, a primeira coisa que ouvimos falar são os efeitos do excesso de sal para o organismo e o quanto devemos diminuir o consumo de alimentos que contenham a substância. No entanto, o que muitos não sabem é que não basta reduzir a ingestão de sódio para manter uma vida saudável, também é necessário adaptar os seus hábitos alimentares, já que eles são grandes aliados no combate à pressão alta.

“Vários estudos já comprovam a influência de uma boa alimentação para o tratamento da hipertensão. Tanto para o tratamento quanto para a prevenção da doença, o paciente deve evitar alimentos gordurosos, excesso de carboidratos com alto índice glicêmico, alimentos industrializados que contêm alto teor de sódio e o próprio sal de cozinha”, diz a nutricionista Reila Satel, pós-graduada em Nutrição Clínica.

Por isso, confira a seguir 10 alimentos saudáveis que ajudam a controlar a pressão alta para inserir na sua dieta e manter a qualidade de vida. Veja!

1. Banana

A banana é um fruta facilmente encontrada nas feiras e muito eficaz para pessoas com hipertensão. Conhecida por ser uma excelente fonte de potássio, ela desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial, porque ajuda a equilibrar os efeitos negativos do sódio e é naturalmente livre da substância. Além disso, é rica em fibras que regulam os níveis de colesterol ruim (LDL) e promovem o aumento do colesterol bom (HDL), melhorando a saúde do coração.

2. Linhaça

Uma semente nutritiva e rica em substâncias essenciais para o organismo, a linhaça possui propriedades anti-inflamatórias que contribuem para a saúde cardiovascular e, consequentemente, para a redução da pressão arterial. Excelente fonte de compostos antioxidantes, como as lignanas, o grão também contém efeito cardioprotetor, que diminui o estresse oxidativo e inflamações. “[A semente de linhaça] auxilia na redução de processos inflamatórios e previne dislipidemias e doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade.

3. Salmão

O salmão é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega-3, especialmente os ácidos eicosapentaenoiuco (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA), os quais ajudam a diminuir a pressão arterial. Com efeito vasodilatador, essas substâncias presentes no peixe melhoram a função dos vasos sanguíneos, resultando em uma menor resistência ao fluxo sanguíneo, o que ajuda controlar os níveis de pressão nas artérias.

4. Aveia

A aveia é um alimento muito consumido durante as dietas, e pessoas com hipertensão devem tê-la constantemente no cardápio. Isso porque o cereal é fonte de magnésio e fibras solúveis, como a betaglucana, que melhoram o fluxo sanguíneo e diminuem a absorção de colesterol ruim (LDL) no organismo, reduzindo os riscos de doenças inflamatórias.

“[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub.

5. Beterraba

A beterraba é rica em manganês, potássio, vitaminas do complexo B e C e nitratos, que, se consumidos regularmente, aumentam o fluxo sanguíneo, otimizam o desempenho físico e diminuem a pressão arterial. Com efeito anti-inflamatório, esse legume também contém antioxidantes, como a betalaína, que reduz a inflamação crônica, também conhecida por contribuir para o desenvolvimento da pressão alta.

Semente de abóbora melhora o fluxo sanguíneo (Imagem: Elena Shev | Shutterstock)

6. Semente de abóbora

As sementes de abóbora, assim como a aveia e a beterraba, são uma boa fonte de magnésio e potássio, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo e agindo contra os danos cardiovasculares. Além disso, o alimento é rico em fibras alimentares que regulam os níveis de colesterol e açúcar no sangue, mantendo o organismo saudável contra doenças cardiovasculares e contribuindo indiretamente contra a pressão alta.

7. Couve

A couve é um vegetal que contém nitratos dietéticos e antioxidantes, como as vitaminas C e E e os carotenoides, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Ainda, favorecem o combate ao estresse oxidativo e à inflamação, que pode estar associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo a pressão alta. Fonte de fibras alimentares, a couve ajuda a regular os níveis de colesterol e açúcar no sangue.

8. Oleaginosas

Compostas por gorduras boas, as oleaginosas (como as nozes, amêndoas e castanhas) são uma boa adição nutricional na dieta de quem tem pressão alta. Isso porque elas contêm alto teor de magnésio e potássio, minerais importantes para a regulação da pressão arterial, e são ricas em ômega-3, antioxidantes e fibras.

“[As oleaginosas] regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, expõe a nutricionista Natália Colombo.

9. Kiwi

O kiwi é uma fruta deliciosa e altamente nutritiva, podendo fornecer inúmeros efeitos positivos para o corpo. Com alto teor de potássio e vitamina C, esse alimento destaca-se por manter a regulação da pressão arterial e ajudar a proteger as células do estresse oxidativo, reduzindo os danos nos vasos sanguíneos. Por ter baixo teor calórico, a fruta também ajuda na manutenção de uma dieta equilibrada e peso saudável, diminuindo os riscos de pressão alta.

10. Feijão

Nutritivo e versátil, o feijão é um alimento presente no prato da maioria dos brasileiros e contém substâncias que podem trazer vários benefícios ao corpo. Assim como boa parte das comidas indicadas aos hipertensos, esse grão é rico em potássio, fibras e antioxidantes, como os flavonoides, que promovem a regulação da pressão arterial. No entanto, o seu diferencial está no baixo teor glicêmico, que evita os picos de açúcar no sangue e reduz os efeitos negativos relacionados à saúde cardiovascular.

Consulte um especialista

Apesar dos benefícios proporcionados por estes alimentos contra a pressão alta, é importante ressaltar que eles devem ser associados a uma dieta equilibrada e a hábitos de vida saudáveis para que os pacientes obtenham os resultados desejados. Além disso, é sempre recomendável consultar um médico ou nutricionista a fim de obter orientações personalizadas e adequadas ao seu caso específico.

“A hipertensão arterial é uma condição crônica que requer gerenciamento a longo prazo, mesmo quando os sintomas não são aparentes. É importante trabalhar em estreita colaboração com um médico para desenvolver um plano de tratamento adequado e eficaz”, aconselha o nutrólogo Ronan Araujo.